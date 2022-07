โลตัส จับมือ หอการค้าไทย ลุยต่อ “Big Brother Season 6”

โลตัส ร่วมมือกับ หอการค้าไทย ต่อเนื่อง สานต่อโครงการ Big Brother Season 6 รับหน้าที่เป็นบริษัทพี่เลี้ยงช่วยแบ่งปันองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ Coaching and Mentoring นำทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรม Meeting with CEO ติวเข้มติดปีกเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ได้พบปะผู้บริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อพูดคุยและให้ความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจ SME ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ แนะเคล็ดลับกลยุทธ์การทำธุรกิจแบบ Omni-channel บริหารประสิทธิภาพช่องทางการขาย และแบ่งปันประสบการณ์ในตลาดโมเดิร์นเทรด โดยเปิดพื้นที่โลตัส สาขาเลียบคลอง 2 ให้ผู้ร่วมโครงการได้มาร่วมกิจกรรมและสำรวจตลาด ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “โลตัส เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ให้คนตัวเล็กได้มีโอกาสขยายช่องทางธุรกิจและการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ผ่านสาขา พื้นที่ศูนย์การค้า รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของโลตัส นอกจากนั้นเรายังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ให้มีความแข็งแกร่ง หนึ่งในโครงการที่โลตัส ให้การสนับสนุนมาต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี คือโครงการ Big Brother จัดโดยหอการค้าไทย ซึ่งโลตัส ได้มีส่วนร่วมในการเป็นบริษัทพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ SME มากว่า 300 รายสำหรับ Big Brother Season 6 โลตัส ก็ได้ร่วมเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในการมาแบ่งปันองค์ความรู้ และร่วมกิจกรรม Meeting with CEO นำทีมผู้บริหารมาให้ความรู้ในหัวข้อ กลยุทธ์ Omni-channel และการบริหารประสิทธิภาพช่องทางการขาย, แนวคิด SMART Community Center นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่โลตัส สาขาเลียบคลอง 2 นำผู้ประกอบการ SME กว่า 50 ราย เข้าชมพื้นที่สำรวจตลาด เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและทีมงานโลตัสได้มาพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อแบ่งปันความรู้และร่วมสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”หนึ่งในพันธกิจของโลตัส คือการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมในระดับนโยบาย การมีแผนงานที่ชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า SME และการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ที่ส่งเสริมทักษะและขยายขีดความสามารถในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการทั้งในระดับเริ่มต้น ระดับมีประสบการณ์ และระดับมีความพร้อมสูง เช่น จัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อนำเสนอสินค้ามาวางจำหน่ายในโลตัสที่ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศรวมทั้งช่องทางออนไลน์ การเตรียมพร้อมด้านมาตรฐานในการผลิตสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด