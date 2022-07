OR จ่อ M&A เพิ่มเติมอีก 5 ดีลสิ้นปีนี้ ชี้การใช้น้ำมันโต 8-10% ดันมาร์เกตแชร์แตะ 38-39%

OR จ่อร่วมทุนหรือซื้อกิจการ (M&A) เพิ่มเติมอีก 5 ดีลภายในช่วง 5 เดือนหลังสิ้นปีนี้ ขณะที่ยอดการใช้น้ำมันปีนี้โต 8-10% ผลพวงราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง การเปิดประเทศ และวันหยุดยาวในช่วงไตรมาส 3-4 ปีนี้ หนุนมาร์เกตแชร์ขยับขึ้นเป็น 38-39%นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยภายหลังงาน “Inclusive Growth Days empowered by OR” ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนหรือซื้อกิจการ (M&A) ในช่วง 5 เดือนหลังปี 2565 คาดว่าจะปิดดีลเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 5 รายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการมีทั้งคอร์ปอเรต เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ จากก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการร่วมทุนกับพันธมิตรเข้าในธุรกิจต่างๆ ราว 10 รายในช่วง 2 ปีทั้งนี้ OR ตั้งงบลงทุนใน 5 ปีนี้ราว 96,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมัน ขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) การพัฒนาร้าน FIX AUTO ร่วมกับค่ายรถยนต์ต่างๆ เพื่อให้การบริการซ่อมบำรุงรถอีวี นับเป็นการขยายพอร์ตการลงทุนในการขับเคลื่อน (โมลิบิตี) พลังงานแห่งอนาคตนางสาวจิราพรกล่าวว่า ภาพรวมความต้องการใช้น้ำมันในปีนี้เติบโตประมาณ 8-10% จากในช่วงครึ่งปีแรกการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น และล่าสุดราคาน้ำมันโลกลดลงมีส่วนสำคัญทำให้อัตราการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 6-8% และการเปิดประเทศ กอปรกับในช่วงไตรมาส 3-4 นี้มีวันหยุดยาวทำให้ภาพรวมการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปัจจุบัน OR มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 38-39% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีส่วนแบ่งการตลาด 35-36% โดยปีนี้ OR มีการขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มขึ้น 100 สาขา ในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีการขยายสถานีบริการน้ำมันเป็น 2,130 สาขา จากปัจจุบันที่มีอยู่ 2,080 สาขา“จากวิกฤตพลังงานไม่ได้ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง โดยเห็นได้จากในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้การใช้น้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมีอัตราเติบโต 6-8% แต่หลังจากนี้ OR มุ่งจะพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับโมบิลิตี”ส่วนค่าการตลาดน้ำมันแบ่งเป็นน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซิน ในส่วนของน้ำมันดีเซลจะมีการนำเงินกองทุนน้ำมันมาบริหารจัดการในลักษณะที่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงก็ดึงเงินเข้ากองทุนฯ แต่ถ้าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นก็นำกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนเพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 35 บาท/ลิตร ขณะที่ค่าการตลาดของน้ำมันเบนซิน จะดูผู้ค้ามาตรา 7 เป็นหลักว่าควรมีค่าการตลาดที่เหมาะสมเท่าไหร่ ยกเว้นน้ำมันพรีเมียมที่ขึ้นกับผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ยังมองว่าไม่ได้กระทบต่อสัดส่วนกำไรของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันนางสาวจิราภรณ์กล่าวถึงแผนการขยายลงทุนในต่างประเทศว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 100 ประเทศในปี 2573 จากปัจจุบันที่มีอยู่ 10 ประเทศ โดยจะเป็นการลงทุนในรูปของการให้มาสเตอร์แฟรนไชส์ และร่วมลงทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นทำให้ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก“การลงทุนในเมียนมาในช่วงที่ผ่านมา OR มีการลงทุน 2 ส่วน คือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในคลังน้ำมันและแอลพีจี ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ยังมีการดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ ส่วนที่ 2 คือการขยายสาขาร้านคาเฟ่อเมซอนในลักษณะของแฟรนไชส์ ซึ่งมีการขยายไปแล้ว 6 สาขาไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐเมียนมาที่ระงับการชำระหนี้ต่างประเทศ เพราะทั้งหมดได้มีการชำระเงินในรูปของเงินบาท