“พาณิชย์” เข้ม ตรวจสินค้ากลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันถูกแอบอ้างถิ่นกำเนิดไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2565 โดยผู้ส่งออกจะต้องดำเนินการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอรับหนังสือรับรองฯ Form CO ทั่วไป ที่แม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้สิทธิพิเศษในการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรกับประเทศนำเข้า แต่เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้า เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานศุลกากรประเทศปลายทางมีการตรวจสอบย้อนหลังความถูกต้องของถิ่นกำเนิดสินค้าของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ทั่วไปเพิ่มมากขึ้น และยังพบปัญหาการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยเพื่อหลบเลี่ยงการถูกดำเนินมาตรการทางการค้าจากประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด หรือสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 42 รายการ ได้แก่ สินค้าจักรยานไฟฟ้า สินค้าท่อสเตนเลส และสินค้าอะลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศต่างๆ และมีความเสี่ยงสูงที่ใช้ไทยเป็นฐานในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ทั่วไป เพื่อส่งออกสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า ต้องยื่นคำขอรับการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกับกรมฯ ก่อน เมื่อได้ผลการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้าได้ถิ่นกำเนิดไทยแล้ว จึงจะสามารถยื่นขอรับหนังสือรับรองฯ Form CO ทั่วไปได้ โดยประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 และผลการตรวจสอบดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ทั่วไป ได้แก่ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้มีความร่วมมือในการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดยใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศปลายทาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของไทยได้ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 0-25474808 และ 0-25475132 หรือทาง E-mail: cost-for-co@gft.go.th รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด