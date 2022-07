พพ.จับมือ ESCAP ลุยพัฒนาพลังงานระดับจังหวัดสู่พลังงานสะอาด

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. และ Mr. Hongpeng Liu, Director of Energy Division ESCAP ร่วมกันส่งมอบแผนที่นำทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน Sustainable Energy Transition Roadmap โดยมี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแต่ละจังหวัด มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ“การจัดทำแผนที่นำทางการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Application in Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ ESCAP เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในระดับจังหวัด และทำแผนที่นำทางการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับท้องถิ่นให้มีความรู้และสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธภาพพลังงานที่นำมาใช้ได้จริง” นายประเสริฐกล่าวทั้งนี้ โครงการจัดทำแผนที่นำทางฯ ได้มีการนำร่องกับ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดเชียงราย โดยกระบวนการจัดทำแผนที่นำทางฯ เป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเป้าหมายร่วมกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านนโยบายกำหนดศักยภาพในการใช้พลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อจัดทำแผนที่นำทางโดยใช้เครื่องมือ NEXSTEP การรับฟังความคิดเห็น และการปรับผลวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัด นำมาจำลองสถานการณ์การผลิตพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เห็นภาพและศักยภาพของจังหวัด ซึ่งจะทำให้แต่ละจังหวัดมีแผนงานในด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน เช่น การเพิ่มสัดส่วนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการขนส่งแบบคาร์บอนต่ำ, การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop), ส่งเสริมให้มีการแข่งขันลงทุนพลังงานทดแทนในจังหวัด ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน