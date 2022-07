foodpanda สร้างกระแส “Tuesday Parade”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ฟูดแพนด้าTuesday Parade สร้างกระแส #วันอังคารวันfoodpanda คาดว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 1.5 ล้านคน จับพฤติกรรมลูกค้ายุค New Normal โหยหากิจกรรม On ground เติมเต็มประสบการณ์ที่ Virtual Event ทดแทนไม่ได้ ตั้งเป้าผลักดันแบรนด์ให้เป็น Top-of-mind ในไตรมาสสาม ด้วยกลยุทธ์ FOMO (Fear of Missing Out)หลังจากปล่อยหนังโฆษณาร้าย ๆ กับโปรแรง ๆ พร้อมประโยคเด็ด “จำไว้นะ foodpanda ลดอลังทุกวันอังคาร” ไปได้ไม่นาน foodpanda ยังคงเล่นใหญ่ไม่เลิกกับแคมเปญ #วันอังคารวันfoodpanda ล่าสุดจัด Tuesday Parade เซอร์ไพรส์ทั่วเมือง ณ 6 สี่แยกใหญ่ ให้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ยกขบวนพาเหรดพร้อมด้วยคนดังมากมาย มาสร้างรอยยิ้มและสร้างจาก onground สู่ online เพื่อให้เกิดการจดจำในกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นตลาดให้คึกคักกลางปี ด้วยดีลเด็ด โปรแรง แถมส่งฟรี ในทุกวันอังคารกับ foodpandaTuesday Parade สีชมพูจาก foodpanda ไปป๊อปตามสี่แยกใหญ่ทั่วเมือง 6 จุด ได้แก่ อโศก เยาวราช สาทร รัชดา รัชโยธิน และเทียมร่วมมิตร ใครที่พลาดไม่ทันเห็น อย่างเพิ่งเสียดาย เพราะ Tuesday Parade มีทุกวันอังคารตลอดหนึ่งเดือนเต็ม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 สิงหาคม คาดว่าหลังจบพาเหรดนี้จะสามารถเข้าถึง และสร้างการจดจำกับกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 1.5 ล้านคนสำหรับ Tuesday Parade จัดขึ้นวันละสองรอบ สำหรับโชว์รอบเช้ามาในธีมพนักงานออฟฟิศกับวันอังคารเช้า ไม่ว่าจะเจออุปสรรคจากทั้งภายในหรือภายนอก จะอารมณ์ไหน foodpanda ก็ช่วยให้เช้าวันอังคารไปต่อได้แบบ productive ไม่มีสะดุด ส่วนรอบเย็นมาในธีมปาร์ตี้ เมื่อเราสู้งานแต่งานดันสู้กลับ เสร็จไม่ทันจนต้องเทปาร์ตี้ แต่มื้อเย็นก็ถูกเซฟไว้ได้ด้วย foodpanda โดยมีสาวงาม 30 คน จากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2022 ร่วมด้วย ไอซ์ อภิษฎา นางร้ายสุดแซ่บกับประโยคเด็ดของเธอ “จำไว้นะ foodpanda ลดอลังทุกวันอังคาร” กับน้องเปาเปา แบรนด์แอมบาสเดอร์ foodpanda และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมสร้างสีสันและส่งความสุขแบบจัดเต็ม จนทุกคนต้องติดตาติดใจกับข้อความติดหูที่ว่า “วันอังคารวันfoodpanda”โดยพาเหรดนี้เป็น onground activation ซึ่งมีที่มาจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีผลการวิจัยเทรนด์ ผู้บริโภคหลังวิกฤติโควิด-191 พบว่าแม้ว่าอีเวนท์ออนไลน์จะมีศักยภาพ แต่ก็ไม่สามารถทดแทน “ประสบการณ์” ที่ผู้บริโภคต้องการสัมผัส เพราะผู้คนกำลังโหยหาประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าที่คุ้นเคย ผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคถึง 85% ตัดสินใจไม่เข้าร่วมอีเวนท์ออนไลน์ เพราะไม่เชื่อว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ทดแทนอีเวนท์ออฟไลน์ได้ และผู้บริโภคกว่า 93% คิดว่าอีเวนท์ออนไลน์ไม่สามารถทดแทนอีเวนท์ออฟไลน์ได้ foodpanda จึงจัด Tuesday Parade เพื่อหมุนเวียนสร้างประสบการณ์แบบออฟไลน์ เข้าหากลุ่มเป้าหมายตามย่านธุรกิจใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีผู้คนสัญจรไปมาเฉลี่ยวันละตั้งแต่ 60,000-270,000 คน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ และเพื่อสร้างความประทับใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อการเป็น Top-of-mind รวมถึงการสร้างการรับรู้ และจดจำเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจต่อไปนอกเหนือจากนี้แล้ว แคมเปญ #วันอังคารวันfoodpanda ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้าใจ ด้วยการเจาะพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งด้านการเสพละครและซีรี่ส์ และด้านทัศนคติการดำเนินชีวิตแบบ FOMO-FOTO ที่ต้องอยู่ในกระแสและต้องถ่ายรูปตลอดเวลา ออกมาเป็นหลากกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ที่นอกจากออกแบบ เน้นให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เก็บเกี่ยวบรรยากาศแล้ว ยังกระตุ้นความอยากแชร์บนโซเชี่ยล ประกาศก้องให้โลกรู้ว่า “ฉันรู้ก่อน” เปิดตัวแคมเปญแบบร้าย ๆ กับ หนังโฆษณาที่มาพร้อมประโยคติดหูคุ้นปากไปแล้วอย่าง “จำไว้นะ foodpanda ลดอลังทุกวันอังคาร” Parody บทฮิตของนางร้ายละครไทย นำแสดงโดยคนอื่นไม่ได้ นอกจากนางร้ายสุดแซ่บแถวหน้าของวงการอย่าง ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา สร้างรอยยิ้มถ้วนหน้ากันไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (หนังโฆษณา) เพราะทุกวันอังคารเป็นวัน foodpanda อย่าลืมคว้าสมาร์ทโฟนเข้าแอปฯ foodpanda ฉลองแคมเปญใหม่ใหญ่กว่าเดิม ด้วยโปรโมชั่นเด็ด ส่วนลดเพียบ ไม่ว่าจะเป็นส่งฟรีทั้งวันทั้งแอปฯ โดยใช้โค้ด Tuesday หรือส่วนลดสูงสุด 90% จากร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการ และส่วนลดสูงสุด 50% จาก pandamart เฉพาะทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ส.ค. 65