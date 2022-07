The Next Chapter…ทีบีดับบลิวเอ ดิสรัปต์สู่ Solution Agency

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมสื่อจำเป็นต้องคิดและก้าวไปสู่บทบาทใหม่ ซึ่งไม่ใช่แค่การปรับตัวเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะในปัจจุบันดาต้าไม่ใช่เรื่องใหม่ ผู้บริโภคต่างผันตัวเองไปเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทครองโลกการสื่อสาร และท้ายที่สุด ผู้บริโภคมีอำนาจมากพอที่จะกำหนดพื้นที่การทำงานของมีเดียด้วยตันเอง ทีบีดับบลิวเอ ในฐานะครีเอทีฟเอเยนซีชั้นนำของไทย ชักชวนเพื่อนในวงการมองหาโลกใบใหม่ The Next Chapter จัดงานแถลงข่าวอัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมการสื่อสาร อนาคตวงการโฆษณา และก้าวต่อไปของทีบีดับบลิวเอ ที่จะดิสรัปต์สู่ Solution Agency พร้อมจัดงาน Open House เปิดออฟฟิศใหม่ใจกลางแหล่งวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ ที่ Block28The Old Chapter รู้ทันการเปลี่ยนแปลงชัยประนิน วิสุทธิผล ผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จํากัด เล่าย้อนถึงตำนานของทีบีดับบลิวเอในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาว่า “ทีบีดับบลิวเอ ดำเนินธุรกิจด้วยการก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดคิด เป็นผู้นำ และประเมินอุตสาหกรรมล่วงหน้าอยู่เสมอ เราจึงได้เพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการรวมตัวเข้ากับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และปรับตัวในทุกรูปแบบ เราเป็นผู้บุกเบิกปั้นทีมวางกลยุทธ์การตลาดเข้าสู่เอเยนซีโฆษณาเป็นที่แรก ในขณะเดียวกันก็เน้นเพิ่มศักยภาพด้านฝ่ายสร้างสรรค์เน้นจุดขายด้วยครีเอทีฟจนมาถึงยุคแห่งการ Disruption ที่เราริเริ่มขึ้นในประเทศไทย ผ่านการสร้างนวัตกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เรายังเป็นเอเยนซีโฆษณาแห่งแรกๆ ที่นำแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า สามารถนำเสนอบริการเช่นเดียวกับ Digital Agency รายย่อยได้ในขณะนั้น และนำความสามารถของดาต้ามาสร้างส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ซึ่งนับเป็นวิสัยทัศน์ของเราที่นำไปสู่ความสำเร็จด้วยการไม่หยุดคิด Reinventing อย่างต่อเนื่อง จนในวันนี้ หลังจากที่เราได้ปรับองค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 40 ปี โลกที่รออยู่ข้างหน้าจึงนับเป็นยุคที่น่าตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยเครื่องมือใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยใน The Next Chapter เราได้เตรียมความพร้อม ดึงพลังคนรุ่นใหม่มาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้องค์กรก้าวต่อไป”The Next Chapter กับบทบาทใหม่ ก้าวสู่ Solution Agencyวีรดิษ วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงโจทย์และความท้าทายว่า “ความตื่นเต้นในวงการการสื่อสารได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากที่เมื่อก่อนเอเยนซีเป็นฝ่ายชี้นำผู้บริโภค พวกเรา นักการตลาด เอเยนซี และสื่อ คือผู้สร้างวัฒนธรรมในจุดนั้นก็ว่าได้ แต่ในวันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไป เราจึงได้ตั้งคำถามว่าเรายังเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาหรือไม่ จนกระทั่งเราพบว่าปัจจุบันผู้สร้างวัฒนธรรมก็คือตัวผู้บริโภคเอง แล้ววัฒนธรรมนี้ก็กลายเป็นโจทย์ในการทำงานของเรา ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ปลดล็อกศักยภาพ แก้ปัญหาและนำเสนอโซลูชันต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจลูกค้า”ด้าน ชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จํากัด มองว่า “การจะเป็นแค่เอเยนซีโฆษณานั้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้ว ปัจจุบันเราต้องการวางตำแหน่งเป็น Solution Agency ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปอุตสาหกรรมนี้ ตามแผน Disruption Roadmap ที่เรายึดถือ Disruption เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อค้นหาเส้นทาง disruptive road ให้ลูกค้า ตัวเราเอง และอุตสาหกรรม โดยนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าใหม่ๆ ให้อุตสาหกรรมนี้ จุดเด่นในการดำเนินงานของเราคือ มีการศึกษาวัฒนธรรมผ่านแนวคิด Culturenomics ในแบบ hyper-personalization การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแบบขั้นสุด เราได้มีการสำรวจ และอัปเดตดาต้าตลอด โดยยึดหลัก precision marketing ข้อมูลต้องชัดเจน เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับธุรกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์์เข้ามาช่วยและวางแผนธุรกิจด้วย เน้นเจาะลึกผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ด้วยบุคลากรที่มีทักษะหลายด้านร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อแสดงถึงความสามารถในการสร้างแพลตฟอร์มที่จะส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมได้รอบด้าน ทั้งธุรกิจ การสื่อสาร และแบรนด์”อนาคตที่กำหนดด้วยดาต้าและวัฒนธรรมปัจจุบันแพลตฟอร์มการสื่อสารทุกอย่างรวมอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ผู้คนมีอิทธิพลเหนือสื่อได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ความท้าทายของเราจึงเป็นผู้คน เพราะใครๆ ก็กลายเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้ และคอนเทนต์ได้กลายมาเป็น ”วัฒนธรรม” ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมานานข้ามรุ่นหรือเป็นขนบธรรมเนียมอีกต่อไป วัฒนธรรมคือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและมีความหลากหลาย The Next Chapter ของเราจึงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ผู้คนสร้างขึ้นมา แบรนด์ต่างๆ จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อสร้าง ส่งเสริม หรือกลายเป็นหนึ่งของวัฒนธรรม และที่สำคัญ ความคิดสร้าสรรค์ไม่ได้จำกัดแค่ในรูปแบบของโฆษณาอีกต่อไป ทีบีดับบลิวเอในฐานะ Disruption Company ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงนี้ทีบีดับบลิวเอได้เปลี่ยนมุมมอง Disruption ในปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่• Disruption ในมุมมองต่อผู้บริโภค ที่ไม่ได้เป็นผู้บริโภคอีกต่อไป แต่มองผู้บริโภคในฐานะมนุษย์ เพื่อเข้าถึงความรู้สึก จึงได้มีเครื่องมืออย่าง Cultural Engine และ Backslash เข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพของแบรนด์ให้เข้าใจผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง• Disruption ในมุมมองต่อ Creativity ไม่ใช่แค่เพื่อการโฆษณา แต่เป็น Creativity for solution ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างแบรนด์ แต่รวมไปถึงการใช้ชีวิต• Disruption ในมุมมองต่อนวัตกรรม ที่ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่เป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อวัฒนธรรมInnovation for culture ที่ไม่ใช่เพียงตัวเลขอีกต่อไปทีบีดับบลิวเอ มุ่งดำเนินงานด้านฐานข้อมูลโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อนำ Culture-Led Data เพราะเมื่อไม่มีวัฒนธรรมแล้ว ดาต้าที่รวบรวมได้ก็ไร้ความหมาย ในอดีตเราทำงานโดยใช้สัญชาตญาณผลักดัน จากนั้นก็เริ่มนำดาต้ามาใช้ และในวันนี้เราจะขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม Culture-Driven โดยมีฐานข้อมูลมาสนับสนุน เมื่อเราเห็น Culture เราจะเห็นช่องทางและโอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ ค้นพบแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกำไร รวมทั้งการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคและดีมานด์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจของลูกค้าออฟฟิศใหม่ที่ Block28ออฟฟิศใหม่ในบริเวณใกล้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอจากคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือวัยรุ่น เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคน ร่วมกับมหาวิทยาลัย