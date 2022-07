ตอกย้ำผู้นำอาหารสดจากทุกมุมโลก แม็คโครขนทัพวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากนิวซีแลนด์ เอาใจสายอาหารต่อยอดเมนู

แม็คโครจัดงาน “Discover a Taste of New Zealand” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Made with Care New Zealand สร้างสรรค์ด้วยใจ สดใหม่จากนิวซีแลนด์” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรกาในประเทศไทย โดยแม็คโครในฐานะผู้นำอาหารสด และวัตถุดิบจากนานาชาติ เล็งเห็นว่านิวซีแลนด์ถือได้ว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารคุณภาพชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ที่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารนิยมนำผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมนู ตอบโจทย์รสนิยมในการบริโภคอาหารที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพของคนไทยในยุคปัจจุบันทั้งนี้ กระแสตอบรับสินค้าอาหารสดจากประเทศนิวซีแลนด์เติบโตและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากปัจจัยเรื่องการเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มกลับมาเปิดขายและให้บริการได้ตามปกติ และมีความต้องการวัตถุดิบคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าให้เมนูได้สำหรับวัตถุดิบยอดนิยม ประกอบด้วย 5 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อแกะ กลุ่มอาหารทะเล เช่น หอยแมลงภู่ กลุ่มผักและผลไม้ เช่น แอปเปิล กีวี และลูกพลับ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย ชีส และวิปปิ้งครีม กลุ่มอาหารแช่แข็ง เช่น ผักรวมแช่แข็ง ถั่วลันเตาแช่แข็ง เป็นต้น ซึ่งช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการในกลุ่มโฮเรกาและร้านอาหารที่กำลังฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารตะวันตก อาหารไทยฟิวชัน กลุ่มร้านบุฟเฟต์ โรงแรม รวมถึงยังมีกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่สนใจในเรื่องสุขภาพ ก็นิยมซื้อวัตถุดิบจากนิวซีแลนด์ไปปรุงอาหารรับประทานเอง เพราะเชื่อมั่นในแหล่งผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญที่กำลังมาแรง เช่น คิงแซลมอน ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นแซลมอนสายพันธุ์ที่ดีที่สุด และมีรสชาติดีที่สุด, สแกมปี้ กุ้งตัวเล็กเปลือกแข็งสีชมพูอ่อนหน้าตาคล้ายลอบสเตอร์, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ แบรนด์ Marine Pro, เนื้อแกะ แบรนด์ Prime Meat รวมถึงแอปเปิล หลายสายพันธุ์ที่มีคุณภาพและราคาดีจนมียอดขายมากที่สุดแม็คโครชวนสัมผัสกับประสบการณ์ รสชาติสด ใหม่ จากประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม พลาดไม่ได้ ในงาน “Discover a Taste of New Zealand” ตั้งแต่วันนี้-9 ส.ค. 2565 ณ แม็คโครทุกสาขา และเฟรชแอทแม็คโคร