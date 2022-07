ดีเอชแอลจับมือ Coldplay จัดทัวร์คอนเสิร์ตรักษ์โลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - ดีเอชแอลได้รับเลือกเป็นพาร์ตเนอร์ด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการของ Coldplay สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก Music Of The Spheres ด้วยความเชี่ยวชาญด้านบริการโลจิสติกส์และโซลูชันการขนส่งที่ยั่งยืน ดีเอชแอลสนับสนุน Coldplay ในการลดก๊าซคาร์บอนระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตการจัดทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกในแต่ละครั้งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งที่ซับซ้อน อย่างไรก็ดี วงดนตรี Coldplay ทำให้ขั้นตอนเหล่านี้มีความท้าทายมากขึ้น ด้วยการตั้งเป้าในการจัดทัวร์คอนเสิร์ต Music Of The Spheres ให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 50% ในฐานะผู้บุกเบิกด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน ดีเอชแอลจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาสนับสนุนเส้นทางสู่ความยั่งยืนของ Coldplay ในการจัดทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้โมนิก้า ชาลเลอร์ รองประธานบริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืนและแบรนด์ ของ ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม เรามีหน้าที่นำความเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและอำนวยความสะดวกในการใช้โซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจและแบรนด์ เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ Coldplay ได้ไว้วางใจเลือกใช้บริการของดีเอชแอลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้”Coldplay ไว้วางใจให้ดีเอชแอลเป็นพาร์ตเนอร์ด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านโซลูชันโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน และในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก ดีเอชแอลจะให้การสนับสนุน Coldplay โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่งที่ยั่งยืน ด้วยการปรับใช้แนวทางที่หลากหลายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้บริการ GoGreen Plus ลูกค้าของดีเอชแอลสามารถใช้โซลูชันต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในส่วนที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในทุกกระบวนการของซัปพลายเชน ตัวอย่างเช่น การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงเพื่อลดการก่อก๊าซคาร์บอน ส่วนการขนส่งทางบกนั้น ดีเอชแอลใช้ยานพาหนะไฟฟ้า และรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วย Bio-LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตจากขยะอินทรีย์) และในส่วนที่เหลือของซัปพลายเชนนั้น จะทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยการปล่อยก๊าซแบบ full lifecycle ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนส่วนที่เหลือ (full lifecycle emission compensation) ดีเอชแอลสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยความโปร่งใสในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนภายใต้การดูแลของดีเอชแอลแล้ว Coldplay ยังได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้การจัดทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยที่สุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยการแสดงคอนเสิร์ตทุกครั้งมีการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ และไบโอดีเซลหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งพื้นพลังงานจลน์ที่ล้ำสมัย (Kinetic Floor) โดยผลิตพลังงานจากการเคลื่อนไหวของแฟนเพลงขณะที่เต้นอยู่บนฟลอร์ และจักรยานผลิตไฟฟ้าที่สามารถเก็บกักพลังงานเพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตColdplay ยังให้คำมั่นว่าจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสำหรับบัตรคอนเสิร์ตทุกๆ หนึ่งใบที่จำหน่าย และจะชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจัดทัวร์คอนเสิร์ตด้วยการลงทุน และสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมความหวังร่วมกันของดีเอชแอล และ Coldplay คือ ทำให้การทัวร์คอนเสิร์ต Music of The Spheres เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับศิลปินอื่นๆ ในการสร้างและผลักดันอุตสาหกรรมดนตรีไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน และก่อก๊าซคาร์บอนน้อยที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของดีเอชแอลในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (“Mission 2050”)ดีเอชแอลมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกภาคส่วนของระบบโลจิสติกส์ และภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืนระยะกลางของ ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป (Deutsche Post DHL Group) สำหรับปี 2573 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายย่อยในการใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนอย่างน้อย 30%นอกจากนี้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Agreement) ทางกลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้จ่ายงบประมาณ 7 พันล้านยูโรสำหรับเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน และเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ภายในปี 2573ฟิล ฮาร์วีย์ ผู้จัดการร่วมของ Coldplay กล่าวว่า “ตอนที่เราประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ เราได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเบื้องต้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุด ซึ่งความพยายามดังกล่าวจะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพาร์ตเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับเรา และยินดีที่จะลงทุนในทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อทำให้เป้าหมายนี้บรรลุผลสำเร็จ ขอบคุณดีเอชแอลที่ให้ความช่วยเหลือในการลดก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและการลงทุนของดีเอชแอลในด้านบริการโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน”