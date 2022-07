"ไททัน แคปปิตอล" ปิดดีล "เนรมิตรหนัง ฟิล์ม" ทุ่ม 500 ล้านดันหนังไทยสู่ตลาดโลก

“ไททัน” เทกโอเวอร์ “เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ให้แก่เนรมิตรหนัง ฟิล์ม รวมเป็น 115 ล้านบาท ปักหมุดตลาดบันเทิงทั่วโลก วางหมากใช้งบอีก 500 ล้านบาทสานต่อหนัง 10 เรื่องในช่วง 1-2 ปีนี้ แย้ม “4KINK” มาแน่เข้าโรงฉายปีหน้า มั่นใจปี 2566 เนรมิตรหนัง ฟิล์ม โกยรายได้ 1,000 ล้านบาทนายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด เปิดเผยว่า จากแนวโน้มกระแสความนิยมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในมิติ Soft Power ที่ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสการลงทุนในธุรกิจบันเทิง จึงได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด ซึ่งเป็นค่ายหนังคุณภาพชั้นนำของไทย เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยจนเป็นที่ยอมรับ“ล่าสุดบริษัทยังได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ให้แก่เนรมิตรหนัง ฟิล์ม รวมเป็น 115 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการผลิตภาพยนตร์เพื่อบุกตลาดบันเทิงทั่วโลก และพร้อมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยในช่วง 1-2 ปีนี้บริษัทจะใช้งบลงทุนไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท เพื่อสานต่อโปรเจกต์ภาพยนตร์กว่า 10 เรื่อง ที่จะออกฉายทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง พร้อมเปิดประสบการณ์การดูหนังผ่านเทคโนโลยี VR เพื่อให้คนทั่วโลกได้เข้ามาชมภาพยนตร์ใน Metaverse อีกด้วย ทั้งนี้ยังพร้อมต่อยอดความสำเร็จของหนังเรื่อง 4Kings หลังจากภาคแรกที่กวาดรายได้ถล่มทลายไปถึง 170 ล้านบาท บริษัทจึงมีแผนที่จะสร้างภาค 2 พร้อมเข้าฉายในปีหน้าอย่างแน่นอน”นายแทนไทกล่าวต่อว่า เราเปิดรับทุกแนวคิดและให้โอกาสผู้กำกับหน้าใหม่ที่มีฝีมือแต่ขาดพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานมาร่วมงานกับเรา ในขณะเดียวกันทางบริษัทได้มีการจับมือกับพันธมิตรที่เป็นค่ายหนังใหญ่ๆ เช่น Fatcat Studios ผู้สร้างสรรค์สเปเชียลเอฟเฟกต์ชั้นนำของเมืองไทย, บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด, บ้านริก สตูดิโอ รวมถึง Major Cineplex และ SF Cinema เพื่อร่วมเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ต่อยอดคุณภาพการสร้างภาพยนตร์ไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากแผนที่วางไว้ คาดว่าจากแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทภายในปีหน้า พร้อมผลักดันให้เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ก้าวขึ้นสู่เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและเอเชียต่อไปด้านนางสาวกนกวรรณ วัชระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด เปิดเผยว่า เราดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้ภาพยนตร์ไทยก้าวสู่ระดับโลก โดยในปีนี้ เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จะมีการนำภาพยนตร์ออกฉาย 3 เรื่อง ได้แก่ Leio ไลโอโคตรแย้ยักษ์ เข้าฉายวันที่ 28 กรกฎาคมนี้, The World of Killing People คืนหมีฆ่า, The One Hundred 100 ขา และในปีหน้าอีกกว่า 10 เรื่อง ที่อยู่ในแผนการสร้างและจะทยอยนำออกฉายในปี 2566