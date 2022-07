“ฮอริษอน”จับมือROJNA ตั้งรง.ผลิตรถEVเสร็จปี67

ฮอริษอน พลัส จับมือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตั้งโรงงานผลิต EV ใน “อีอีซี” เริ่มสายการผลิตปี 2567นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานกรรมการ บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความพร้อมของฮอริษอน พลัส บริษัทร่วมทุนระหว่างอรุณ พลัส และ Hon Hai Technology Group (Foxconn) ในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แห่งใหม่ บนพื้นที่ 313 ไร่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรค่ายรถยนต์ที่มีความสนใจในการพัฒนารถ EV ต้นแบบ และสนับสนุนการผลิต EV ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ร่วมสร้างระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรให้กับประเทศ พร้อมต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในอนาคตวันนี้ (2 ก.ค.) นายบุรณิน เป็นประธานในพิธีลงนามซื้อขายที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ฮอริษอน พลัส ระหว่าง บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด และบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเค ชิว General Manager of ETVG sub-division of E Business Group at Hon Hai and CEO of HORIZON PLUS นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการบริหาร บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด และนายชาย วินิชบุตร กรรมการบริหาร บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสำหรับการก่อสร้างโรงงานคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมผลิต EV สู่ตลาดภายในปี 2567 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งาน EV ได้สะดวกและมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นต่อไป