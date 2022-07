HYPE TRAIN ผนึกUMG ค่ายเพลงไทยตีตลาดโลก

ผู้จัดการรายวัน360-Universal Music Thailand (UMT) หน่วยธุรกิจของ Universal Music Group (UMG) ผู้นำความบันเทิงทางดนตรีระดับโลก ประกาศขยายความร่วมมือกับค่ายเพลงใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดของประเทศไทย 'HYPE TRAIN GROUP' เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งออกศิลปินไทยและผลงานการสร้างสรรค์ของพวกเขาสู่คนรักเสียงเพลงทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร โดย UMG จะมีส่วนในการเพิ่มโอกาสให้ศิลปินและเพลงจาก HYPE TRAIN ได้เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก และ HYPE TRAIN GROUP จะนำจุดแข็งนี้มาเป็นสิ่งที่จะยืนยันศักยภาพของค่ายในการดึงดูดศิลปินเข้าเซ็นสัญญาและสร้างสรรค์เพลงฮิตให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและในภูมิภาคHYPE TRAIN GROUP เปิดตัวในปลายปี 2563 โดยมี Universal Music Thailand เป็นผู้จัดจำหน่ายเพลงแต่เพียงผู้เดียว โดยมี SEEDAA THE VILLAIN เป็นศิลปินเบอร์แรก ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมด้วยซิงเกิลฮิต 'ไม่ใช่นางเอก' ซึ่งมียอดวิวเกือบ 30 ล้านบน YouTube และมีการสร้างสรรค์คอนเทนต์มากกว่า 100,000 คอนเทนต์บน TikTok ความสำเร็จดังกล่าวทำให้ SEEDAA THE VILLAIN ติด 1 ใน 10 บัญชี TikTok ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยความสำเร็จของ HYPE TRAIN ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง จากซูเปอร์สตาร์หนุ่มมากความสามารถ “SPRITE” ที่เซอร์ไพรส์คนไทยด้วยเสียงร้องและทักษะการแร็พอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านทางรายการแข่งขันฮิปฮอปยอดนิยมทางโทรทัศน์ที่ชื่อว่า "Show Me the Money Season 2" หลังจากจบรายการ เขาได้เซ็นสัญญากับ HYPE TRAIN GROUP และได้ปล่อยซิงเกิลแรก 'ไอ้ต้าว' ที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งขณะนี้มียอดวิวสูงถึง 67 ล้าน บน YouTube และเนื่องจาก SPRITE ได้รับความนิยมในระดับโลก ทำให้เขาเป็นหนึ่งในศิลปินจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโอกาสเข้าร่วมโปรเจ็กต์พิเศษกับ Disney ในเพลง 'Trust Again' (OST: Raya and the Last Dragon) และความฮอตฮิตของ SPRITE ยังคงตามมาอย่างเนื่องด้วยเพลงฮิตอย่าง “ทน” ซึ่งขณะนี้มียอดวิวมากกว่า 340 ล้าน บน YouTube และได้รับรางวัลเป็น 'มิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดของ YouTube ในปี พ.ศ. 2564" ชื่อเสียงและความโด่งดังเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยอีกต่อไป เพลง "ทน" โด่งดังไปทั่วโลก ขึ้นชาร์ต Billboard Global Chart อันดับที่ 89 และติดชาร์ต Spotify Daily Viral ในหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามอดัม กราไนท์ รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาตลาดของ Universal Music Group กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ยกระดับความร่วมมือกับ Nino และทีมงานที่ HYPE TRAIN GROUP ซึ่งพวกเขาได้แสดงให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือหนึ่งในบริษัทดนตรีที่สร้างสรรค์และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มากที่สุดในภูมิภาค และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทั้งพวกเขาและเหล่าศิลปินที่น่าทึ่งทั้งหมด เพื่อช่วยนำ T-Pop ไปสู่สายตาผู้ฟังทั่วโลก”คาลวิน หว่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Universal Music South East Asia กล่าวว่า “เกริก (Nino) เป็นโปรดิวเซอร์เพลงที่สร้างผลงานที่น่าตื่นเต้นและประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศไทยในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และเราแทบรอไม่ไหวที่จะสนับสนุนศิลปินของเขาให้ก้าวไปอีกระดับ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและทั่วโลก ผลงานทั้งหมดของเขาล้วนยอดเยี่ยม และเราเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นต่อไป”ซีอีโอ ของ HYPE TRAIN GROUP และโปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปอันดับ 1 ของประเทศไทย เกริก ชาญกว้าง (Nino) กล่าวว่า จุดแข็งของ HYPE TRAIN คือ การสร้างสรรค์ผลงานเพลง แต่ในขณะเดียวกันเรายังตอบสนองความต้องการของตลาดและขยายโอกาสให้ศิลปินได้ปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ในตลาดโลก“การเป็นพันธมิตรกับ UMG ในสองปีที่ผ่านมาได้สร้างความสำเร็จเป็นอย่างท่วมท้น และปัจจุบันค่ายเพลงของเรามีศิลปิน 13 คน ซึ่งถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติบโตต่อไป” เขากล่าว “การขยายตัวของ HYPE TRAIN GROUP ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสให้กับศิลปินไทยรุ่นใหม่อีกด้วย นี่จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือกับ Universal Music ให้เป็นมากกว่าการเป็นพันธมิตรการจัดจำหน่าย ไปสู่ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและคอมมิวตี้เพลงไทย รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต” นายเกริก กล่าวเขาถือว่า Universal Music Group เป็นมหาอำนาจระดับโลกและในฐานะบริษัทเพลงชั้นนำในตลาดโลก การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็น การเข้าถึง และความนิยมของ T-Pop (ศิลปินป๊อปชาวไทย) ในตลาดต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ Nino จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าค่ายและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการเซ็นสัญญาและดูแลผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด ในขณะที่ Universal Music Group จะให้การสนับสนุนในการดำเนินการทางธุรกิจค่ายเพลง ซึ่งรวมถึงการบริการพันธมิตรด้านดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจใหม่ และการตลาดระดับโลกและการพัฒนาผลงานสู่ระดับโลกในทุกโปรเจกต์ของ HYPE TRAINHYPE TRAIN เป็นค่ายเพลงที่อยู่ภายใต้ HYPE TRAIN GROUP ประกอบด้วยศิลปิน 7 คน โดยศิลปินส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขัน SHOW ME THE MONEY THAILAND ซีซั่น 2 ได้แก่ SPRITE, GUYGEEGEE, DON KIDS, ICEACE, SEEDAA THEVILLAIN, OG BOBBY และ ESKIIMO นอกจากนี้ NINO ยังเป็น Music Director ของ SHOW ME THE MONEY THAILAND ซีซั่น 2 ซึ่งเขามองเห็นศักยภาพของศิลปินเหล่านี้และได้ตัดสินใจรับพวกเขาเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายในเวลาต่อมา ในขณะที่ NEW WAV. Entertainment ค่ายใหม่ภายใต้ HYPE TRAIN GROUP ประกอบไปด้วยศิลปิน 2 คน ได้แก่ MINYMYNX และ TAMP โดย MINYMYNX ยังเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ SHOW ME THE MONEY THAILAND ซีซั่น 2 อีกด้วยค่าย HYPE TRAIN GROUP ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งเป็นค่ายเพลงแนว HIP HOP และ T-POP โดยไม่ได้มีเป้าหมายจำกัดแค่ในประเทศเท่านั้น แต่มีเป้าหมายไกลถึงต่างประเทศอีกด้วย HYPE TRAIN GROUP มีลักษณะและเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านศิลปินแต่ละคน ซึ่งนี่คือจุดแข็งที่สุดที่มีไม่เหมือนค่ายอื่น ๆ HYPE TRAIN GROUP ไม่ได้มีเพียง NINO ที่เป็นผู้บริหารเท่านั้น แต่มี MONA V ซึ่งเป็น CFO และควบตำแหน่งศิลปิน R&B ของค่าย รวมถึง BEN BIZZY ที่เป็นทั้งผู้จัดการทั่วไปและยังเป็นแร็ปเปอร์อีกด้วย การรวมตัวของเหล่าทรีโอที่ทรงพลังที่สุดทั้ง 3 คน ผู้ซึ่งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและภูมิหลังในวงการเพลงอย่างโชกโชน ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม HYPE TRAIN GROUP ถึงกลายเป็นค่ายเพลงชั้นนำของประเทศไทยUniversal Music Group เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมผ่านพลังแห่งศิลปะ UMG เป็นผู้นำระดับโลกในด้านความบันเทิงทางดนตรี โดยมีธุรกิจมากมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพลง การเผยแพร่เพลง การขายสินค้า รวมทั้งด้านเนื้อหาภาพและเสียง นอกจากนี้ UMG ยังมีผลงานเพลงที่ครอบคลุมมากที่สุด และครอบคลุมดนตรีทุกประเภท พร้อมกับการสร้างเอกลักษณ์และช่วยพัฒนาศิลปินไปพร้อมกัน ที่สำคัญยังเป็นผู้สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายเพลงที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์และได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถทางดนตรี นวัตกรรม และการสนับสนุนของ UMG จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบริการ แพลตฟอร์ม และรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อขยายโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานและโอกาสทางธุรกิจให้กับเหล่าศิลปิน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนๆ