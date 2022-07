กรมรางวาง19 ตัวชี้วัด ประเมินระบบราง คาดต้นปี 66 ใช้พ.ร.บ.ขนส่งทางราง คุมเข้มมาตรฐานบริการ

กรมราง ฟังความเห็น ทำระบบประเมินประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมกฎกระทรวง รองรับร่างพ.ร.บ. ขนส่งทางราง คาดจะประกาศใช้ต้นปี 66 วาง19 ตัวชี้วัด คุมเข้มผู้ให้บริการส่งข้อมูล ที่กระทบประชาชน ชี้ฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งปรับทางปกครองและอาญานายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ ว่า ขร.เป็นหน่วยงานกำกับดูแลระบบรางทั้งรถไฟระหว่างเมือง รถไฟในเมือง รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อกำกับดูและ คุณภาพการให้บริการ โดยได้ดำเนินโครงการศึกษา รวบรวม ประมวลมาตรฐานสากลและกรณีศึกษาด้านการขนส่งทางรางจากประเทศต่างๆ อาทิ Comet and Nova, EN 13816, International Transport Forum (ITF), Platform of Railway Infrastructure Managers in Europe (PRIME), Rail Net Europe (RNE), กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริบทประเทศไทย ประกอบศึกษาเสนอตัวชี้วัดในการกำกับประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง รวม 7 ด้านประกอบด้วย 1.ประสิทธิภาพด้านระบบ (System scope) 2.ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ (Asset Utilization) 3.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Utilization) 4.ประสิทธิภาพด้านดำเนินงาน (Operational Performance) 5.ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Financial Performance) 6.ประสิทธิภาพด้านการบริการ (Customer-Centric Performance) และ 7.ประสิทธิภาพการจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental Occupational Health and safety Management)ส่วนตัวชี้วัดกำหนดในระดับกำกับ หรือ Regulatory Indicator (RI) มีจำนวน 19 ตัวชี้วัด ซึ่งจะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งสิ้น ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา การเข้าถึงบริการง่ายทุกกลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ซึ่งขร.จะให้ผู้ให้บริการระบบรางทุกราย ส่งข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เพื่อเช็คตัวชี้วัดทั้งหมด ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หากไม่ตรวมาตรฐาน ขร.จะมีการเตือนไปยังผู้ประกอการ ให้เร่งแก้ไขนายพิเชษฐ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ....ด้วยคะแนน 250 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง แล้วคาดว่าจะมีการพิจารณาอีก2 วาระ และร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง มีผลบังคับใช้ ในต้นปี 2566 ซึ่ง จมีการออกกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกเรื่อง ระบบประเมินตัวชี้วัด ซึ่งจะทำให้ขร.มีอำนาจในการให้ผู้ประกอบการทุกราย ส่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน โดยข้อมูลจะมีการเปิดเผย ด้วยความชัดเจน โปร่งใส บนเว็ปไซด์ และแอฟพลิเคชั่น โดย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดูได้ ว่า รถไฟฟ้า ดีเลย์กี่นาที กี่ครั้ง มีอุบัติเหตุ มีร้องเรียนอย่างไร เป็นต้น“เรื่องนี้ขร.ไม่ได้ต้องการไปดูเรื่องการเงิน มีกำไรแค่ไหน หรือ รบกวนผู้ประกอบการ แต่เป้าหมายเพื่อทำให้การบริการมีคุณภาพ ตรงเวลา เข้าถึงง่ายเมื่อผู้ใช้บริการสะดวก ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม จะทำให้มีผู้ใช้บริการระบบรางเพิ่มขึ้น สิ่งที่จะได้คือ มลพิษ PM2.5 ลดลง ลดการใช้พลังงาน ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาบริการให้ผู้ใช้บริการ เป็นวงจรของการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ทั้งนี้ หลังกม.ขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการจะต้องส่งข้อมูล ไม่ส่งไม่ได้ จะมีความผิดทางปกครอง คือถูกปรับและหากกรณีนั้น ทำให้เกิดเหตุและทำให้มีผู้ใช้บริการเกิดบาดเจ็บเวียชีวิต จะมีโทษทางอาญาอีกด้วย ที่ผ่านมา ข้อมูล เรื่องการเดินรถ อุบัติเหตุ ขร.ได้รับ แต่อาจจะมีบางเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่ส่ง เช่น ลิฟต์เสีย บันไดเลื่อนเสีย ตู้ขายตั๋วเสีย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนทั้งสิ้น รวมถึงที่มีผู้โดยสารร้องเรียน เรื่องอะไร หลังจากนี้ ต้องส่งหมด”นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณภาพสถานี ภายใต้กิจกรรมการประกวดสถานีดีพร้อม ภายใต้กิจกรรม “กรมรางสร้างสุข… ด้วยคุณภาพดีพร้อม” “DRT creates happiness of stations” มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสถานี ตลอดจนการบริการและการเดินทางเชื่อมต่อรอบสถานี โดยสนับสนุนให้หน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางราง นายสถานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพสถานีและการบริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์พื้นฐานที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล 8 ด้านได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 2) ด้านการเชื่อมต่อ (Connectivity) 3) ด้านข้อมูลการเดินทางและประชาสัมพันธ์ (Information) 4) ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) 5) ด้านความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก (Comfort) 6) ด้านการออกแบบตามหลัก Universal Design 7) ด้านการให้บริการ (Customer Care) และ ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic)โดยปีนี้ ให้จัดส่งประกวด มีสถานีที่สนใจเข้าร่วมสมัครมาทั้งสิ้น 43 สถานี แบ่งเป็นกลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ ส่งประกวดจำนวน 15 สถานี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สถานีชุมทางหาดใหญ่ รางวัลชมเชย ได้แก่ สถานีนครราชสีมา สถานีบุรีรัมย์ และสถานีศรีสะเกษและกลุ่มสถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง ส่งประกวดจำนวน 28 สถานี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีเพชรบุรี (BL21) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สถานีหมอชิต (N8) รางวัลชมเชย ได้แก่ สถานีสุขุมวิท (BL22) สถานีลาดพร้าว (BL15) และสถานีแยก คปอ. (N23)โดยสถานีที่ได้รางวัล จะมีการจัดระบบอำนวยความสะดวก การเชื่อมต่อเดินทาง หรือฟีดเดอร์ ที่ดี เช่นสถานีเชียงใหม่ และหาดใหญ่ สถานีเก่า แต่มีระบบเชื่อมต่อดี ซึ่งส่วนหนึ่งเพราะมีความร่วมมือกับท้องถิ่นและตั้งแต่ปีหน้า ขร.จะเข้าตรวจคุณภาพในทุกสถานี ไม่ใช้ระบบสมัครแล้ว ทั้งนี้เพื่อหาข้อบกพร่องและแจ้งให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะมีส่วนทำให้ภาครัฐเองรับรู้ถึงเหตุผลความจำเป็น ในการจัดหางบประมาณง่ายขึ้นทเพราะเป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน