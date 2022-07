“สินิตย์” แถลงผลงาน 1 ปี โชว์ขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้านสำเร็จตามเป้า

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการทำงานในช่วง 1 ปี หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564 ว่า การทำงานที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบนโยบายการทำงานให้หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์รับไปปฏิบัติ โดยมีนโยบายเร่งด่วนรวม 14 ข้อ ได้แก่ การประกันรายได้, ลดค่าครองชีพ, เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด, อาหารไทยอาหารโลก, การค้าออนไลน์, ส่งเสริมธุรกิจบริการ, พัฒนาเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี, เร่งรัดการส่งออก, ผลักดันการค้าชายแดน, เจรจาการค้าระหว่างประเทศ, จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในนาม กรอ.พาณิชย์ และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3 กรม ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ 3 องค์การมหาชน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายผลการดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้หลายเรื่อง มีผลการดำเนินงานใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ 2. ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 3. ด้านการขยายโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 4. ด้านการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ และ 5. ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชนทั้งนี้ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ ได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับธุรกิจ ลดต้นทุน เช่น การส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งช่วยได้แล้ว 1,338 ราย การผลักดันร้านอาหาร Thai SELECT ได้แล้วกว่า 1,000 ร้าน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ การเร่งพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ การผลักดันให้เกษตรกร ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการทำตลาดต่างประเทศ และยังให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ซึ่งได้มีการส่งดำเนินคดีแล้ว 66 ราย เป็นต้นด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ได้ผลักดันการจัดตั้งชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ทั่วประเทศ ขณะนี้มีอยู่ 34 ชุมชน 30 จังหวัด และกำลังเพิ่มอีก 21 ชุมชน จัดให้มีแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าเกษตรมาพบกันในรูปแบบ B2B ร่วมมือกับภาคธุรกิจรายย่อยในพื้นที่จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจม็อกบิซคลับ (MOC Biz Club) ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 13,173 ราย ผลักดันเปิดด่านเชียงคาน จ.เลย เป็น “เชียงคานแซนด์บ็อกซ์” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับประเทศ ยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปัจจุบันขึ้นทะเบียนครบทุกจังหวัดแล้ว 158 สินค้า สร้างมูลค่าตลาดมากกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยจัดงานทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สร้างมูลค่ามากกว่า 176 ล้านบาท ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการสร้างมาตรฐานสินค้าและการบริหารจัดการธุรกิจ และรวบรวมองค์ความรู้ศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบบิ๊กดาต้า (Big Data) มากกว่า 50 จังหวัด ครอบคลุมชิ้นงานกว่า 3,000 รายการด้านการขยายตลาดไปต่างประเทศ ได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ (FTA) ฉบับต่างๆ โดยเฉพาะความตกลง RCEP ที่มีผลบังคับเมื่อต้นปี โดยไตรมาสแรกมีผู้ใช้สิทธิ์มูลค่าถึง 124 ล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมประชุมหารือกับประเทศคู่ค้าของไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ขยายการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า ด้วยการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจัดพิธีทำลายของกลางกว่า 6 แสนชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท ส่งผลให้สหรัฐฯ ประกาศไทยไม่มีตลาดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และคงให้ไทยอยู่ในบัญชี Watch List - WL ปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ สนับสนุนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำแพลตฟอร์ม ศักดิ์สิทธิ์ชอป (SACIT Shop) ขายงานศิลปหัตถกรรมไทยทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์และโมบายล์แอปพลิเคชัน สร้างมาตรฐานอัญมณีไทยให้เป็นที่ยอมรับ ภายใต้โลโก้ GIT Standard และผลักดันให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบของไทยมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งได้ศึกษาโอกาส ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับนโยบายการค้าทั่วโลก รองรับการขยายตลาดสินค้าไทย เช่น นโยบาย One Belt One Road ของจีน ทิศทางการค้าในกลุ่มบิมสเทค ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา ไทย สหภาพเมียนมา เนปาล และภูฏานด้านการติดอาวุธการค้าฝ่าวิกฤต ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยและลดค่าครองชีพประชาชน เช่น กิจกรรม “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผ่านร้านค้ากองทุนหมู่บ้านกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ ร่วมมือกับโมเดิร์นเทรด เช่น เอ็มบีเค ท็อปส์มาร์เก็ต และตลาดจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ในเครือเซ็นทรัล เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า GI ผลักดันผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ เช่น ช้อปปี้ ลาซาด้า ท็อปส์ออนไลน์ เป็นต้น กระตุ้นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป เช่น น้ำมันมะพร้าว เฟอร์นิเจอร์ยางพารา อาหารทะเลแปรรูป ผ้าบาติก และผลไม้ ใช้ประโยชน์จาก FTA และ RCEP ให้ความรู้และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ประกอบการผลิตอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี และผลักดันให้เป็นนครอัญมณีโลก การจัดเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรีมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานถึง 11,480 คน มูลค่าการซื้อขายภายในงาน 64.83 ล้านบาท และเงินสะพัดในจังหวัดจันทบุรีกว่า 220 ล้านบาท ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องประดับเครื่องเงินภาคเหนือเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมนักลงทุนไทยเดินทางไปเปิดตลาดต่างประเทศ เสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางการค้าต่างๆด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ใช้ข้อมูลจาก ดีบีดี ดาต้า แวร์เฮาส์ พลัส (DBD Data Warehouse+) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน ขยายการให้บริการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์บนหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารทางทะเบียนของนิติบุคคลแทนการลงนามด้วยปากกาทั่วประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดระยะเวลาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รูปแบบสมาร์ท ดีไอพี (Smart DIP) เช่น ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ จาก 45 วัน เหลือ 2 วัน ออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนสิทธิบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก 60 วัน เหลือ 15 วัน ต่ออายุเครื่องหมายการค้า จาก 60 วัน เหลือ 30 นาที และการพิจารณาคำขอเครื่องหมาย จาก 12 เดือน เหลือ 6 เดือน รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น จีน และกัมพูชา เป็นต้น และจัดทำคู่มือ “คัมภีร์พิชิต IP แดนมังกร” เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยใช้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในจีน ยกย่องเชิดชูผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปัจจุบันได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วกว่า 413 ราย ตรวจสอบค่าความบริสุทธิ์ของทองคำผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพจาก GIT สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขายทองคำผ่านโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 500 รายนายสินิตย์กล่าวว่า สำหรับงานที่จะดำเนินการเพิ่มเติมจากนี้ไป จะให้ความสำคัญต่อการสานงานเดิม โดยเพิ่มความเข้มข้น ทั้งเชิงรุก เชิงลึก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ จะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อชักชวนให้ใช้ประโยชน์จาก FTA ผลักดันการยกร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุน FTA การลงพื้นที่ร่วมกับ GIT พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณี การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การคัดสรรและเชิดชูผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จะผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มขึ้น เร่งจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า และผลักดันจดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น ในญี่ปุ่น จับมือกับเครือข่ายพันธมิตรศูนย์การค้าชื่อดังของไทย ขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการขายงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เข้าถึงกลุ่มคนเมืองมากขึ้นด้านการขยายตลาดไปต่างประเทศ จะเดินหน้าผลักดันการเจรจา FTA คงค้างให้ได้ข้อยุติ เช่น ไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน ไทย-ศรีลังกา และเปิดเจรจา FTA ฉบับใหม่ เช่น ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ไทย-สหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งศึกษาแผนการทำ FTA กับตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกา จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร มัลดีฟส์ จีน และบังกลาเทศ ส่งเสริมเอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จาก RCEP เดินหน้านโยบาย Soft Power เผยแพร่อัตลักษณ์สินค้า GI ไทยผ่านเมนูอาหาร โดยเชฟระดับมิชลินไกด์ และนำอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติมาช่วยโปรโมตสินค้าชุมชน สนับสนุนงานศิลปะไทยสู่ตลาด NFT Art และส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น งานเพลง เกม ดิจิทัล คอนเทนต์ไทยสู่เวทีนานาชาติ ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มที่สำคัญของโลกภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)ด้านการติดอาวุธการค้าฝ่าวิกฤต จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างข้อได้เปรียบให้กับสินค้าและบริการของไทย เสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน จะเดินหน้าลดเวลาการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ จาก 3 วันทำการ เหลือเพียง 1 วันทำการ พัฒนาแอปพลิเคชัน DBD e-Service ในการสืบค้นข้อมูลนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 43 ล้านครั้ง ให้บริการ GIT Mobile Lab ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับนอกสถานที่ จัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ GIT Standard รวบรวมองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยเชิงลึกในรูปแบบบิ๊กดาต้า (Big Data) ผลักดันให้เป็น Arts and Crafts Knowledge Center