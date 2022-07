“ไททัน แคปปิตอล” ลุยชาเขียวพร้อมดื่ม ทุ่ม 30 ล. ส่ง “Tenji” โกยยอด ตั้งเป้าปีแรก 100 ล้าน

“ไททัน แคปปิตอล” บุกตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม ทุ่มงบ 10 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ บริษัท ริชชิซ จำกัด ส่ง Tenji โกยยอด ตั้งเป้ายอดขายปีแรกแตะ 100 ล้านบาทนายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด เปิดเผยว่า หนึ่งในแนวทางสร้างการเติบโตทางธุรกิจของไททัน แคปปิตอล คือ การลงทุนในธุรกิจและสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและมีศักยภาพ ล่าสุดบริษัทได้รุกตลาดชาพร้อมดื่ม โดยใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ บริษัท ริชชิซ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “Tenji” (เทนจิ) ชาเขียวพรีเมียมพร้อมดื่มของคนไทย ที่พิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบมาจากเมืองอูจิ ต้นกำเนิดชาเขียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งผลิตชาเขียวที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียวเกรดพรีเมียมที่ดีต่อสุขภาพโดยในปีนี้บริษัทได้ใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เพื่อรุกตลาดในประเทศอย่างเข้มข้น ด้วยการอัดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมเตรียมแคมเปญโปรโมชั่น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไป เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดแมสทั่วประเทศ โดยตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาทในปีแรก จากมูลค่าตลาดชาพรีเมียมประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี​ปัจจุบัน ชา Tenji มี 2 รสชาติ คือ “Matcha Latte” และ “Hojicha Latte” ขนาด 240 มล. จำหน่ายราคาขวดละ 59 บาท โดยมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นในท้องตลาดในเรื่องของรสชาติที่เข้มข้น กลมกล่อม หอมกลิ่นชาแท้ๆ หวานน้อยและไม่มีไขมันทรานส์ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้รสชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวชารสชาติใหม่ที่หลากหลาย ได้แก่ ชาไทย นมเย็น และ ซีลอนทั้งนี้ ชา Tenji มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Tops, Central Food Hall, Siam Paragon, Emporium, Emquartier, Terminal 21,The Mall, Gourmet, Foodland, Villa Market, Muji, CDC และ Lemon Farm ทุกสาขานายแทนไท กล่าวด้วยว่า ในเร็วๆ นี้ บริษัทจะมีการเซ็นสัญญา เพื่อเข้าถือครองกิจการค่ายหนังยักษ์ใหญ่ และสตูดิโอด้าน CG ระดับแถวหน้าของไทย เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในมิติ Soft Power สู่อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกต่อไป​“นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นยกระดับและพัฒนากลุ่มธุรกิจ Startup และธุรกิจที่มีศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้ขยายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Just Car ผู้นำธุรกิจซื้อขายรถมือสองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของไทย, Just Loan บริการด้านการเงินรูปแบบใหม่ กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินทันที, Mining Pro ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยน์ระดับโลกที่มีกำลังขุดสูงที่สุดในประเทศไทย, Tenji ชาเขียวพรีเมียมพร้อมดื่ม, ธุรกิจรีไซเคิล ด้วยแนวคิด “Waste to Value” รวมถึง อุตสาหกรรม Oil & Gas อีกด้วย” นายแทนไท กล่าวสรุป.