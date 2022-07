เปิดเกมส์รุครึ่งปีหลัง ONEE จัดเต็มคอนเท้นท์เสริฟทั้งไทยและเทศ

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาเผยถึงคอนเทนต์เด็ดที่เตรียมปล่อยออกมาในครึ่งปี65 ครั้งนี้ว่าสำหรับคอนเทนต์ที่เราเตรียมไว้ในครึ่งปีหลังนี้ ทางกลุ่ม onee เตรียมส่งคอนเทนต์เด็ดๆ มามอบให้ผู้ชมอีกมากมาย เริ่มจากคอนเทนต์ละครฟอร์มยักษ์หลากหลายเรื่อง กลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ไม่ว่าจะเป็นผลงานของช่องวัน 31, GMM TV รวมไปถึง CHANGE2561 ฯลฯ พร้อมมอบความสุขความสนุกชนิดติดขอบจอ ที่เน้นคนดูในวงกว้าง หรือ Modern Massประเดิมด้วยละคร “ฟ้าเพียงดิน” ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ , ละคร “สายรุ้ง” บทประพันธ์ของ ทมยันตี ที่นำแสดงโดย ป้อง ณวัฒน์ , แซมมี่ เคาวเวลล์ ละคร “คุณชาย” ละครพีเรียดเรื่องยิ่งใหญ่ที่หลายคนรอคอย ซึ่งเป็นการรวบรวมนักแสดงมากฝีมือไว้ด้วยมากมาย อย่าง แท่ง ศักดิ์สิทธิ์, ป็อก ปิยธิดา, เป้ย ปานวาด, กิ๊ก มยุริญ, ฟิล์ม ธนภัทร, ตงตง กฤษกร ละคร “ดงดอกไม้” ที่ได้ พุฒ พุฒิชัย, พิม พิมประภา และพิงกี้ สาวิกา มาประชันบทบาท ดราม่าจัดเต็ม สมยี่ห้อค่าย CHANGE 2561นอกจากนี้ยังมีทัพซีรีส์หลากรส ที่ขนมาเสิร์ฟอีกเพียบ เพื่อเอาใจผู้ชมกลุ่มเทรนดี้ ไม่ว่าจะเป็น “Mama Gogo แม่มาคุม..หนุ่มบาร์ร้อน” นำแสดงโดย คริส หอวัง , ลี ฐานัฐพ์ , Good Old Days “ร้านซื้อขายความทรงจำ” นำแสดงโดย คริส พีรวัส, ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน, ลี ฐานัฐพ์, จอส เวอาห์, ทอย ปฐมพงศ์ ฯลฯ , “10 Years Ticket หนังรักเรื่องที่แล้ว” นำแสดงโดย โอม ภวัต, ตู ต้นตะวัน, ออฟ จุมพล, “ด้วยรักและหักหลัง” นำแสดงโดย แพต ชญานิษฐ์ , แพรวา ณิชาภัทรซีรีส์ รวมทั้ง ซีรีส์ “My Sassy Princess เจ้าหญิง 2022” ที่นำเอานักแสดงเลือดใหม่นิวเจน มาถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าหญิงในยุค 2022 ที่จะมาฉีกกฎเกณฑ์เจ้าหญิงที่คุณเคยรู้จักฟากรายการวาไรตี้ก็ขนมาเอาใจแฟนๆ แบบจัดเต็ม อาทิ รายการดัง อย่าง The Voice All Stars , ร้องคู่ Together , The Star 2022 ที่จะมาสร้างความสุขให้ผู้ชมกลุ่มแฟมมิลี่ในช่วงเย็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์นอกจากนี้ยังเปิดเกมรุก ตอบรับการกลับมาเปิดเมือง ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการลุยจัด อีเวนต์หลากหลายรูปแบบ อาทิ คอนเสิร์ต “Love Out LOUD Fan Fest 2022” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ส.ค. ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ที่พร้อมให้แฟนคลับทั่วโลกสามารถฟินทะลุจอได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการรับชมแบบ Live Streaming รวมทั้ง “Shooting Star Concert” คอนเสิร์ตแรกจาก 4 หนุ่ม ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ หรือ “O-N Friend City Ohm – Nanon 1 st Fan Meeting in Thailand”นอกจากนี้ GMM TV ยังต่อยอด สะท้อนความสำเร็จของซีรีส์ไทย ด้วยการพา 11 นักแสดงสุดฮอต อย่าง คริส พีรวัส, เต ตะวัน, นิว ฐิติภูมิ, ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน, ดิว จิรวรรตน์, นานิ หิรัญกฤษฎิ์, เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ, นนน กรภัทร์, โอม ภวัต ฯลฯ โกอินเตอร์ ขึ้นเวที GMMTV FAN FEST 2022 LIVE IN JAPAN ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 28 ส.ค. นี้ ณ PIA Arena MM เมืองโยโกฮาม่า ผลักดันให้ซีรีส์และนักแสดงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยังมีแพลนที่จะนำนักแสดงไปทำกิจกรรม World Tour ทั้งในเอเชีย , ยุโรป , อเมริกา และ ลาตินอเมริกา ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งคอนเทนต์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จากกลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” จะส่งผลให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่า onee จะสามารถกระจายตัวเลข สร้างรายได้จากหลายช่องทาง ที่ครอบคลุมทั้งใน และต่างประเทศ.