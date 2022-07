"ช้อป โกลบอล" MOU 3 องค์กร ขยายช่องทางธุรกิจไทย-ตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเซ็นบันทึกข้อตกลง 3 องค์กร จับมือสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผนึกกำลังสร้างความมั่นใจ สนับสนุนการขยายช่องทางธุรกิจภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศนายสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจขายสินค้าทีวีชอปปิ้งแบบ Omni Channel ภายใต้ชื่อ “ช้อป ชาแนล (Shop Channel)” ในเครือสหพัฒน์ จับมือ 3 องค์กรใหญ่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผนึกกำลังสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการขยายทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศในฐานะที่ “จิวเวลรี/อัญมณี” ถือเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด ครองใจผู้บริโภคของช่อง “ช้อป ชาแนล (Shop Channel)” มาอย่างยาวนาน จึงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence” เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้า อัญมณี และเครื่องประดับของไทย โดยมี สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตัวแทนลงนาม ร่วมกับ สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัดนอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันยกระดับการค้า และสนับสนุนการขยายช่องทางธุรกิจภายในประเทศให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามร่วมกับ สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัดอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่น่าจับตามองอยู่ในขณะนี้ คือการร่วมกันเพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศ กับโครงการ RCEP Region One Belt One Road South East Asian NGOs’ Alliance (OBORSEANA) เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA (Free Trade Agreement - FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย ซึ่งนับเป็นสัญญาการค้าขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมร้อยละ 30 ของ GDP โลก ซึ่งอาเซียนเสนอเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และการค้ากับพันธมิตรในข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อมด้วยคู่ค้าอาเซียนอีก 5 ประเทศ อันได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการขจัดอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริมการลงทุน เพื่อช่วยให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก้าวทันประเทศอื่นในโลกได้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอีกช่องทางหนึ่ง ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้าของอาเซียน เพิ่มช่องทางการขายระหว่างประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย จากวิกฤตโควิด-19 โดยมี Mr. Alan Hoo President - RCEP Region One Belt One Road SEA NGO Alliance เป็นผู้ลงนามร่วมกับ สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด