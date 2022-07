บ้านปูรุกธุรกิจ Healthcare ทุ่ม 150 ล้านดอลล์ผ่านกองทุนฯ ในสหรัฐฯ

บ้านปูส่งบริษัทย่อย Banpu Ventures Pte. Ltd. ลงทุนในกองทุน Healthcare สหรัฐอเมริกา ผ่านกองทุน Public US based healthcare investment fund ในรูปแบบ Founding limited partner เป็นจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 5,298 ล้านบาท โดยกองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจยา รองรับความต้องการใช้บริการทางสุขภาพในอนาคตนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัท Banpu Ventures Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงทุนในกองทุน Healthcare สหรัฐอเมริกา ผ่านการลงทุนในกองทุน Public US based healthcare investment fund ในรูปแบบ Founding limited partner เป็นจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 5,298 ล้านบาทสำหรับกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจยา (Biopharma) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตครอบคลุมไปถึงการแพทย์แบบจำเพาะบุคคล (personalized medicine) เพื่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะด้านสุขภาพของผู้บริโภคแต่ละบุคคล ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้บริการทางสุขภาพในอนาคตโดยเฉพาะที่ประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เช่นสหรัฐอเมริกา จากการที่ธุรกิจด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่มีอัตราการเติบโตสูง อีกทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวการลงทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจใหม่ๆ นำไปสู่แผนสร้างพอร์ตธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต โดยเริ่มมองหาโอกาสการเติบโตไปสู่ภาคธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มพลังงาน นับเป็นพัฒนาการเชิงกลยุทธ์อีกก้าวหนึ่งเพื่อหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับแผนการเติบโตของฐานธุรกิจด้านพลังงานในปัจจุบัน