"ศักดิ์สยาม" สั่ง ขสมก.เร่ง Action plan แผนฟื้นฟูฉบับปรับปรุงใหม่ เล็งเพิ่มรูปแบบจัดหารถ "เช่า-จ้างวิ่ง-PPP"

"ศักดิ์สยาม" สั่ง ขสมก.เร่งทำ Action plan แผนฟื้นฟูกิจการฉบับปรับปรุงใหม่ ด้าน ขสมก.เสนอแผนขับเคลื่อน 6 ด้าน เพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสาร เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ เพิ่มรูปแบบจัดหารถหลากหลาย ทั้งเช่า จ้างเอกชนวิ่ง และ PPPวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก.ทั้งนี้ ผู้แทน ขสมก.ได้นำเสนอแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ (BMTA Moving Plan) โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์การยุคใหม่เพื่อการเดินทางที่สร้างความพอใจให้แก่ทุกคน ภายใต้คอนเซ็ปต์ B : Better พอใจ M : Modern ใหม่ T : Transport เดินทาง และ A : for All เพื่อทุกคน ประกอบด้วย ประเด็นการจัดทำแผนฟื้นฟู 6 ด้าน ได้แก่1. สภาพรถโดยสาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงรถโดยสาร การจัดหารถโดยสารที่มีขนาดเหมาะสมมาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถ (Refurbish) ให้พร้อมใช้บริการ และการเปลี่ยนรถโดยสาร (Conversion) เป็นรถพลังงานไฟฟ้า2. ระบบบริหารจัดการ โดยการบริหารต้นทุนการจัดเก็บค่าโดยสาร การปรับเส้นทางเดินรถให้มีความสอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า การรับสมัครพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบพนักงานประจำและพนักงานสัญญา การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ การจัดทำแผนดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างการยอมรับการเป็นองค์กรบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการให้บริการ3. ภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเปิดให้ประชาชนแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการใช้บริการ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในองค์การเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ4. เทคโนโลยี โดยการมุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา Application ของ ขสมก. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและผู้โดยสาร (Customer Persona) และการเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์5. แหล่งรายได้อื่น โดยการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือน และเร่งรัดการเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น อู่บางเขน อู่มีนบุรี เป็นต้น6. แหล่งเงินทุน โดยมีรูปแบบการจัดหารถที่มีความหลากหลาย เช่น การซื้อ การเช่า การจ้างวิ่ง การให้บริการของรถร่วมบริการ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP) ซึ่ง ขสมก.จะได้เร่งจัดทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ต่อไปนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ได้รับทราบผลการดำเนินการและมีข้อสั่งการให้ ขสมก. ดำเนินการจัดทำ Action plan แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญ Priority และจำแนกเป็นระยะๆ Phasing ให้มีความชัดเจน เน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในเชิงบวก โดยอาจให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Third Party หรือ Influencer เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป