ปตท.ลุ้น “ฟ็อกซ์คอนน์”ชัดเจนลงทุนเพิ่มในปีนี้ หลังจีบตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนฯอีวี-อิเล็กทรอนิกส์ในไทย

ปตท.กล่อม”ฟ็อกซ์คอนน์”ลงทุนต่อยอดความร่วมมือในธุรกิจ Smart Electronics และ Semiconductor รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆในการผลิตอีวีในไทย คาดมีความชัดเจนภายในปีนี้



นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าปตท.อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท ฟ็อกซ์คอนน์(Foxconn ) เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ฟ็อกซ์คอนเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในอุตสาหกรรม Smart Electronics และ Semiconductor รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ซึ่งปตท.พร้อมที่จะร่วมลงทุน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้



เมื่อเร็วๆนี้ ผู้บริหารฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ปเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมหารือแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตรถอีวีในไทย จึงได้มีการหารือถึงโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ แต่การจะดึงดูดให้ฟ็อกซ์คอนน์เลือกไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เป็นต้น



ก่อนหน้านี้ ทางฟ็อกซ์คอนน์มีแผนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียมีแหล่งแร่ที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่อาทิ นิกเกิล เพื่อป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ปตท.ก็มีการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ SemiSolidใช้เทคโนโลยีของ 24M Technologies ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 30 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) และศึกษาโอกาสในการตั้งโรงงานแบตเตอรี่ Semi-solid ขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh)เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ปตท.ถือหุ้น100% ได้ร่วมลงทุนกับฟ็อกศ์คอนน์จัดตั้งบริษัทร่วมทุนคือ ฮอริษอน พลัส เพื่อเดินหน้าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV Value Chain) โดยจะขยายตลาดและสร้างฐานการผลิต EV ในไทย เบื้องต้นจะผลิตรถอีวีในต้นปี2567 กำลังผลิตเฟสแรก 50,000 คัน ภายใต้งบลงทุน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเฟส 2 จะผลิตรถอีวีเพิ่มเป็น 150,000 คันต่อปีในปี2573 ส่วนลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มผลิตรถอีวีนั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งกำลังผลิตอีวีเฟสแรก 50,000คันรองรับการผลิตรถอีวีได้เพียง 2-3 แบรนด์เท่านั้น



นอกจากนี้ อรุณ พลัส และ Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ผู้นำด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ในภูมิภาคอาเซียน โดย CATL และอรุณพลัสจะร่วมกันนำเทคโนโลยี Cell-To-Pack (CTP) ของ CATL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยจัดเก็บเซลล์แบตเตอรี่ได้โดยตรง โดยไม่ต้องทำให้เป็นโมดูลก่อน มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแพคแบตเตอรี่ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนในภาคการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ป้อนให้กับโรงงานของ Horizon Plus ภายใน2567 เพื่อสานต่อพันธกิจของ กลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น