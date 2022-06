LINE MAN MART เผย ยอดผลไม้ดีลิเวอรีโต 30%

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE MAN MART เผยยอดตลาดผลไม้เดลิเวอรีเติบโตกว่า 30% ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีร้านผลไม้เข้าร่วมแพลตฟอร์มแล้วกว่า 6,000 ร้าน เนื่องจากร้านผลไม้หันมาปรับตัวเพิ่มช่องทางการขายผ่านเดลิเวอรีเพิ่มมากขึ้น พร้อมชูร้าน Kinn All Day กินออล์เดย์ หนึ่งในร้านผลไม้ยอดนิยมย่านเมืองนนท์ ร่วมยกระดับการสั่งซื้อผลไม้ของคนไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ของ LINE MANLINE MAN MART เป็นหนึ่งช่องการขายของที่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายสินค้าได้ตั้งแต่ ของสด อาหารแห้ง ของใช้และสินค้าทั่วไปอีกมากมาย ซึ่งหมวดยอดนิยมอย่างหมวดผลไม้นั้น ได้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันที่มีร้านผลไม้กว่า 6,000 ร้าน ถือเป็นจำนวนร้านผลไม้ที่มากที่สุดในแพลตฟอร์มเดลิเวอรีของไทย (ข้อมูลช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565) อีกทั้งช่วงเทศกาลทุเรียนก็มีร้านผลไม้เข้ามาเปิดเพิ่มอีกกว่า 500 ร้านบน LINE MAN MART แสดงให้เห็นถึงการเป็นแพลตฟอร์มเดลิเวอรียอดนิยมของร้านค้าต่าง ๆ ทั่วไทยนางสาวอังคณา จรรยสัจจี เจ้าของร้านผลไม้ Kinn all Day กินออลเดย์ กล่าวว่า การสร้างโอกาสการขายบน LINE MAN MART ทำให้ร้านสามารถขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงาน ซึ่งลูกค้าจะมีการสั่งตลอดทั้งวัน แตกต่างจากการขายหน้าร้านที่มีช่วงเวลาขายดีคือช่วงเช้าและเย็นเป็นหลักปัจจุบันยอดขายของร้านมาจากหน้าร้านทั้ง 2 สาขา คือ สาขาตลาดสหกรณ์ 3 และสาขาตลาดฐานเพชรนนท์ ประมาณ 80% และมาจาก LINE MAN MART ประมาณ 20% ส่วนยอดขายในวันหยุด จะมาจากหน้าร้านประมาณ 60% และมาจาก LINE MAN MART ประมาณ 40% เนื่องจากเป็นช่วงวันที่ลูกค้าอยู่บ้าน จึงเลือกสั่งผลไม้มากขึ้น สำหรับยอดซื้อหน้าร้านต่อออเดอร์จะอยู่ที่ประมาณ 200 - 300 บาท ส่วนยอดซื้อที่ LINE MAN MART ต่อออเดอร์จะอยู่ที่ประมาณ 500 - 600 บาทด้วยผลไม้สดที่หลากหลายตามฤดูกาลและนอกฤดูกาลกว่า 30 รายการ ส่งตรงจากสวนผ่านการคัดสรรอย่างดี คอนเซปต์ “คัดมาให้ เหมือนที่เราเลือกทานเอง” จึงถือว่าเหมาะสมกับร้านผลไม้ Kinn all Day กินออลเดย์ ที่สุด โดยทางร้านได้เผยถึงสาเหตุที่การเลือกมาเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มนี้ว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถออกจากบ้านได้แบบปกติ ทางร้านจึงเพิ่มช่องทางการขายสู่มือลูกค้าผ่าน LINE MAN MART ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและเลือกซื้อผลไม้ได้ตลอดเวลา โดยร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวันร้าน Kinn All Day กินออล์เดย์ พลิกวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ลูกค้าลดการออกนอกบ้านและหันมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการขายบน LINE MAN MART จนติดอันดับร้านขายดี LINE MAN MART ในปัจจุบัน