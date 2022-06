TOA จับมือ CMC ส่งนวัตกรรมสี ยกระดับคอนโดสุขภาพดี เพื่อการใช้ชีวิตในเมือง

กล่าวว่า “TOA เป็นแบรนด์สียอดนิยม อันดับ1 ที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TOA ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่เสมอ จึงได้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมสีทาบ้านมาตรฐานใหม่ ที่ช่วยปกป้องผู้อยู่อาศัยจากไวรัสตระกูลโคโรนาได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ด้วยอนุภาค Silver Nano Technology ในสีทาภายในของ TOA ที่มีกลไกการทำงานของแร่เงินจำนวนมาก จะส่งประจุอิออน 1+ จึงทำหน้าที่เข้าดักจับ ยับยั้ง และกำจัดไวรัสตระกูลโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ได้มากถึง 99.9% จากผลการทดสอบโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการผ่านมาตรฐานรับรองจากสถาบันต่างๆ ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นและสารระเหยที่เป็นพิษ (Nearly Zero VOCs) ตามมาตรฐานการรับรองฉลากเขียวทั้งในไทยและสิงคโปร์ เช็ดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกได้ (Self-Cleaning Technology) เทคโนโลยี Air Detoxify ช่วยขจัดสารก่อมะเร็ง (ฟอร์มาลดีไฮด์) ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้สูงสุดถึง 99.99% ด้วยเทคโนโลยีจาก Microban, U.S.A. ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ทั้งอาคารเขียวของไทย (TREES) และสหรัฐอเมริกา (LEED)สำหรับ SuperShield สีทาภายนอกเกรดพรีเมียมของ TOA ที่ CMC เลือกใช้ในโครงการ The Cuvee ติวานนท์ นั้น ถือเป็นที่สุดของนวัตกรรมแห่งอนาคต "Ti-Pure" - Titanium Triple Protection ชนิดพิเศษที่ผ่านการเคลือบเสริมความแข็งแกร่ง ถึง 3 ชั้น ให้ฟิล์มสีแกร่งเสมือนเกราะปกป้องพื้นผิวของอาคารจากทุกสภาวะ ทั้งความร้อนและความชื้นที่รุนแรง จึงเป็นสีตระกูลแกร่ง เหนือกว่าทุกคุณภาพสี จากTOA”ด้านเปิดเผยว่า “CMC ให้ความสำคัญเรื่องการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จากการพัฒนาและสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต พร้อมเฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกันส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพอนามัยมากยิ่งขึ้น CMC จึงเดินหน้าตามนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในเมือง สำหรับการเลือกใช้นวัตกรรมสีนั้น CMC ดึง TOA พันธมิตรทางธุรกิจด้านนวัตกรรมสีชั้นนำของไทย เสริมแกร่งที่แรกให้โครงการ The Cuveeติวานนท์ คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ล่าสุด โดยเลือกใช้สีทาภายในและภายนอกของ TOA ด้วยการนำนวัตกรรมสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถยับยั้งและกำจัดไวรัสตระกูลโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ถือเป็นการยกระดับความมั่นใจของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งตอบสนองความต้องการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต”