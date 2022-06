เมืองไทยประกันภัย ร่วมกับ ช้อปปี้ ส่งโปรฯ ประกันสุดคุ้มแบบยืนหนึ่งรับกลางปี มอบโค้ดส่วนลด และ Coins คืนสูงสุด 2,000 บาท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวว่า ในช่วงกลางปีเช่นนี้เชื่อว่าสายชอปหลายๆ คนกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดี ครอบคลุม และคุ้มค่า เมืองไทยประกันภัยจึงได้จัดทัพ ขนผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาไว้ในแคมเปญช่วงกลางเดือน Shopee 6.15 Mid Month Sale ดังนี้ ประกันสุขภาพ ได้แก่ HEALTH TRUST, HEALTH MINI, HEALTH ME และประกันภัยอุบัติเหตุ ได้แก่ PA SIMPLE, PA YOUR HAPPY, PA HAPPY KIDS, PA TRUST , PA สุขสันต์ 555 และประกันภัยรถยนต์ ได้แก่ 2+ Care , 3+ Care , เมืองไทย 2+ เซฟ , เมืองไทย 3+ เซฟ พร้อมกันนี้ ยังจัดเต็มกับโค้ดส่วนลด และ Shopee Coins สูงสุดถึง 2,000 บาทสำหรับลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันภัยรถยนต์ ที่ร่วมรายการ รับเงินคืนสูงสุดถึง 2,000 Shopee Coins พร้อมให้สายชอปได้เพลิดเพลินไปกับโปรโมชันประกันสุดคุ้มจากเมืองไทยประกันภัย ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2565 พร้อมปักหมุดรับดีลสุดพิเศษได้ในแคมเปญ Shopee 6.15 Mid Month Sale ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น เพียงค้นหาคำว่า Muangthai Insurance Official หรือ เมืองไทยประกันภัย บนแอปพลิเคชัน Shopee คลิกได้ที่ https://shopee.co.th/m/muangthai-insurance-promotion-6-6-22 แคมเปญส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย Shopee และรับเงินคืนเป็น Shopee coins เท่านั้นทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center 1484 หรือศึกษาข้อมูลและผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com