กรมทางหลวงรับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ด้านถนนปลอดภัยต่อเนื่องปีที่ 3

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) และนายพรเทพ พรหมสุวรรณ์ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ด้านถนนปลอดภัยจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" New decade, New normal, Safe driving is priority ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคีเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครในการนี้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้แทนกรมทางหลวงรับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ด้านถนนปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และนายพรเทพ พรหมสุวรรณ์ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานคัดเลือกในหัวข้อ “การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โดยกรมทางหลวงมุ่งหวังเพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทางกายภาพถนนระดับพื้นที่และระดับจังหวัดแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านถนนกับพหุภาคีเครือข่ายและชุมชนทั้งในเชิงป้องกัน (Road Safety Audit) และเชิงแก้ไข รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง/จุดอันตรายแบบเบื้องต้นได้สำเร็จโดยใช้งบบำรุงปกติและใช้เวลาอันสั้น พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบถาวร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลงได้ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน