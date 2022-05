ซีอาร์จีเปิดตัว 3 แบรนด์ใหม่คลาวด์คิตเชน

Every Foood เปิดตัว Virtual Brand กับ 3 แบรนด์ใหม่ ตอบโจทย์คนเมืองสายสตรีทฟูดส่ง “โจว ข้าวต้มแห้ง” และ “คลั่งกะเพรา” แบรนด์ใหม่ล่าสุด “ท่าจะแซ่บ Boat Noodle” ขายผ่านช่องทาง Grab Kitchen เน้นบริการรูปแบบดีลิเวอรี สั่งง่าย รวดเร็ว และสะอาดปลอดภัย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 12 สาขาคลาวด์ คิตเชน Every Foood บริหารงานภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดตัว Virtual Brand ส่ง 3 ร้านอาหารใหม่ “โจว ข้าวต้มแห้ง” และ “คลั่งกะเพรา” แบรนด์ใหม่ล่าสุด ท่าจะแซ่บ Boat Noodle” ร้านอาหารใหม่เอาใจสายสตรีทฟูด สไตล์ไทยเท่ พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ดโดนใจ ทั้งข้าวต้มแห้ง, กะเพรา และก๋วยเตี๋ยวเรือ ขายผ่านช่องทาง Grab Kitchen ตอบโจทย์คนเมืองที่ชื่นชอบอาหารสตรีทฟูด รสชาติจัดจ้านถึงใจ เมนูหลากหลาย สั่งง่าย รวดเร็ว และสะอาดปลอดภัย เปิดบริการแล้ววันนี้ กว่า 12 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ และ 1 สาขาที่เชียงใหม่เริ่มต้นที่ร้าน “โจว ข้าวต้มแห้ง” ข้าวต้มแห้งแบบใหม่ ที่เปิดขายในยุค New Normal แต่รสชาติและความอร่อย No Normal ซึ่งจุดเด่นคือ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวโบราณที่มีรสชาติจัดจ้าน อร่อยแบบไม่ต้องปรุง มีทั้งน้ำซุปใสและน้ำซุปต้มยำรสเด็ดที่รับรองจี๊ดถึงใจ และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ขาดไม่ได้คือเครื่องหลักที่หลากหลายให้เลือกสั่ง หนึ่งในเมนูแนะนำได้แก่ ข้าวต้มแห้งหมูรวมพิเศษ, ข้าวต้มแห้งหมูบะเต็ง, ข้าวต้มแห้งปลากะพง และข้าวต้มแห้งหมูรวมเครื่องใน ปัจจุบันมีจำหน่ายใน Grab Kitchen ราคาเริ่มต้น 75 บาทต่อด้วยร้านที่สายสตรีทฟูดทุกคนต้องไม่พลาด คือ “คลั่งกะเพรา” อีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่ที่นับว่าถูกใจคอสตรีทฟูดไม่น้อย ด้วยจุดเด่นคือรสชาติกะเพราที่เข้มข้น เผ็ด ร้อนแรง ด้วยการผัดโดยใช้พริก 4 ชนิด เป็นสูตรลับเฉพาะ พร้อมเติมความเผ็ดร้อนยิ่งขึ้น ด้วยการใส่เม็ดพริกไทยดำในทุกเมนู กินแล้วแทบคลั่ง สมกับชื่อแบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีท็อปปิ้งหลากหลายโดดเด่นกว่าร้านไหนๆ เช่น สเต๊กเนื้อออสเตรเลีย, สะโพกไก่ทอด, หมูกรอบ Plant Based เมนูแนะนำได้แก่ ข้าวคลั่งกะเพราหมูสับ, ข้าวคลั่งกะเพราทะเล, ข้าวคลั่งกะเพราคลุก + ไก่กรอบ และข้าวคลั่งกะเพราคลุก + สเต๊กเนื้อออส เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นเพียง 69 บาทเท่านั้น