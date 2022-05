Captain Colors Run #3 ‘งานวิ่ง’ ที่ผู้ชนะไม่ได้เป็นผู้รับเหรียญ

แต่ละคนอาจมีเหตุผลที่ทำให้อยากจะวิ่งในทุกๆ วัน บางคนวิ่งเพื่อลดน้ำหนัก และการมีสุขภาพที่ดี หรือต้องการเอาชนะตัวเอง ให้การวิ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกของความสำเร็จ วิ่งเพื่อเงินรางวัล ของที่ระลึก หรือวิ่งเพื่อได้พบปะเพื่อนใหม่ๆกล่าวกันว่า การวิ่งไม่จำเป็นว่าเราจะต้อง ‘เร็ว’ ที่สุดเสมอไป เพราะระหว่างทางของการวิ่งล้วนมีคุณค่าให้เก็บเกี่ยว และทันทีที่คุณออกวิ่งและทำอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าการวิ่งได้เปลี่ยนชีวิตคุณไปแล้ว การวิ่งจึงไม่ใช่แค่เพียงขยับร่างกายไปข้างหน้า หากแต่ยังแฝงกระบวนการของการพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กัน และในแต่ละปีเรามักเห็นกิจกรรมการวิ่งหรือที่เรียกว่า “งานวิ่ง” จัดขึ้นจำนวนไม่น้อย และหนึ่งในงานวิ่งที่น่าสนใจในปีนี้คือซึ่งเป็นการวิ่งการกุศลเก็บระยะ เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาและสีทาอาคารแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3ในตลาดสีทาบ้าน หลายคนคงคุ้นหูกับชื่อ “สีกัปตัน” ซึ่งมีอายุแบรนด์กว่า 40 ปี และกิจกรรม Captain Colors Run คืออีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ในนามบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด สิ่งที่ Captain Colors Run แตกต่างจากกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วไป นั่นคือ การที่พวกเขาไม่ได้ชักชวนออกมาวิ่ง หรือนำสิ่งของไปให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนธรรมดาๆ แต่ลูกเล่นที่ถูกใช้เพื่อ Run โปรเจกต์นี้คือกรรมการผู้จัดการบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด และหนึ่งในผู้คิดค้นโปรเจกต์ Captain Colors Run เล่าว่า ก่อนจะมาเป็นพวกเขาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะมอบสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ขาดแคลนมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับตัวแทน ชุมชน และสังคมในระดับภูมิภาค ซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์กัปตันการวิ่งของ Captain Colors Run จะแตกต่างจากการวิ่งแบบปกติที่ผู้ชนะมักเป็นผู้ที่แข็งแรงและมีความพร้อมมากที่สุดหากแต่เชื่อมโยงกับผู้คนมากที่สุด โดยกติกาของ Captain Colors Run ประกอบไปด้วย1. ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี ผ่าน Line Official @captaincolorsrun และกรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุอำเภอที่ต้องการมอบอุปกรณ์กีฬา หรือสีทาอาคาร2. เริ่มวิ่งเก็บระยะวิ่ง 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1 คะแนน3. เก็บผลวิ่ง จาก Application ติดตามการวิ่งในโทรศัพท์มือถือ หรือ Wristband/Smart watch ดังนี้ Nike Run Club, Map My Run by Under Armour, Adidas Running App Runtastic, Samsung Health, Garmin Connect™ App, Strava, Huawei Health, Mi Fit และ Activity‬‬‬‬‬4. ส่งผลวิ่ง ผ่าน Line Official @captaincolorsrun เข้าเมนู “ส่งผลวิ่ง” เพื่อนำผลไปประมวลหาผู้ชนะตัวแทนของกัปตันยังสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า “การจัดงานใน 1-2 ครั้งที่ผ่านมา เมื่อถึงเวลามอบรางวัล เราใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนมากกว่า 4-6 ชั่วโมง บางพื้นที่การเดินทางไม่สะดวกนัก ในช่วงหน้าฝน ถนนหนทางจะเละเทะมาก หรือที่ภาคใต้เราไปพบกับโรงเรียนหนึ่งที่มีนักเรียนถึง 80 คน โดยทั้งโรงเรียนมีครู 3 ท่าน นี่คือตัวอย่างของช่องว่างทางสังคม เราทุกคนรู้ว่าโรงเรียนแบบนี้มีจริงๆ ในประเทศไทย และจากประสบการณ์เรารู้เลยว่ากิจกรรมที่เราทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมเช่นนี้ มันถูกต้องแล้ว”ในเชิงการตลาด สีกัปตันคือแบรนด์ที่มีความผูกพันกับชุมชนมานาน เนื่องจากช่องทางการขายส่วนใหญ่จะเน้นระบบตัวแทนในภูมิภาค ซึ่งเติบโตจากการพัฒนาเมืองมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการบริษัท กัปตันฯ กล่าวถึงคีย์หลักที่สีกัปตัน ครองตลาดภูมิภาคและชุมชนท่ามกลางแคมเปญเพื่อสังคมและกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ Captain Colors Run เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มตัวแทนในพื้นที่มากที่สุด เพราะเมื่อกิจกรรมถูกตั้งด้วยไอเดียของการแบ่งปันอย่างทั่วถึง ตัวแทนจัดจำหน่ายสีกัปตันจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนของตัวเอง ขณะเดียวกันก็สร้างบรรยากาศความเป็น “ทีม” ซึ่งต้องทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อพาอำเภอหรือโรงเรียนที่ตัวเองผูกพันมีรายชื่อในฐานะ “ผู้ชนะ”วันที่ส่งมอบรางวัลให้แก่โรงเรียน วันนั้นไม่ใช่แค่อุปกรณ์กีฬา หรือสีกัปตันเท่านั้น แต่ชาวบ้าน นักธุรกิจในพื้นที่ และตัวแทนจำหน่ายจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทุกฝ่ายร่วมกันบริจาคเพื่อชุมชนที่เขาเลือก ผมเองก็เช่นกัน ตอนที่มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะใน 1-2 ปีแรก ก็นึกถึงวันที่ตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัดและมีผู้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ซึ่งอุปกรณ์ที่จะได้ใน Captain Colors Run นี้ จะเป็นลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล แบดมินตัน ฯลฯ โดยมีคีย์หลักที่จะเป็นกีฬาซึ่งเล่นเป็นทีม ใครๆ ก็สามารถร่วมเล่นได้ ไม่จำกัดเพศและวัย” ตัวแทนของกัปตันเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาถึงตรงนี้ก็ชัดเจนว่า Captain Colors Run คืองานวิ่ง ที่ผู้ชนะไม่ได้เป็นผู้รับรางวัลเอง หากแต่เป็นการมอบโอกาสและส่งต่อเพื่อให้โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยกว่า และ Captain Colors Run ครั้งที่ 3 ที่จะมีขึ้นนี้ คือการต่อยอดจากการแข่งขันครั้งที่ 1 และ 2 ในปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ (ขาดในช่วงปี 2564 จากสถานการณ์โควิด-19)ทั้งนี้ ในปี 2565 สีกัปตันจะมอบอุปกรณ์กีฬาและมอบสีทาอาคารให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 300 อำเภอ 300 โรงเรียน รวมมูลค่า 2,500,000 บาท โดยเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน มีดังนี้1. โรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา 100 อำเภอ 100 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 1,000,000 บาท คัดเลือกจากอำเภอที่มีผลคะแนนวิ่งรวมติดอันดับ 1-100 และพิจารณาโรงเรียนในอำเภอที่ติดอันดับ อำเภอละ 1 โรงเรียน2. โรงเรียนที่ได้รับมอบสีทาอาคาร หรือ อุปกรณ์กีฬา 200 อำเภอ 200 โรงเรียน แบ่งเป็น สีทาอาคาร 100 โรงเรียน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา 100 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท คัดเลือกจากอำเภอที่มีผลคะแนนวิ่งรวมติดอันดับ 101-300 และพิจารณาโรงเรียนในอำเภอที่ติดอันดับ อำเภอละ 1 โรงเรียน โดยให้สิทธิ์โรงเรียนจากอันดับที่ 101 เป็นต้นไป เลือกรับสีทาอาคาร หรืออุปกรณ์กีฬา เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสีทาอาคาร หรืออุปกรณ์กีฬา เมื่อมีการเลือกรับครบตามจำนวนแล้ว“โจทย์ในวันนี้คือ เราจะทำอย่างไรให้งานวิ่งใหญ่ขึ้น มีคนอยากเข้ามาร่วมมากขึ้น และทำให้ผู้ที่ไม่เคยวิ่งจะลุกขึ้นมาวิ่งเพื่อใครสักคนหนึ่ง ขอให้คุณได้วิ่งเถอะ ส่วนที่เหลืออะไรที่ช่วยสังคมได้ กัปตันจะสานต่อภารกิจนั้นเอง” ทีมงานกัปตัน Captain Colors Run กล่าวทิ้งท้าย- เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565- เริ่มเก็บระยะวิ่ง 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565- ส่งผลวิ่ง 1 มีนาคม 2565 ถึง 3 มิถุนายน 2565- ประกาศผล โรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา 100 อำเภอ 100 โรงเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565