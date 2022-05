ททท.จัดใหญ่ “สงขลานฤมิตฯ" 12-31 พ.ค.กระตุ้นท่องเที่ยว บอกเล่าคุณค่าเมืองสงขลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ จัดงาน “สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก” หรือ “AMAZING SONGKLA TOWARDS WORLD HERITAGE SITE” ที่จังหวัดสงขลา ดึงจุดเด่นเมืองเก่าสงขลาด้านสถาปัตยกรรม สังคมพหุวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นเมืองศิลปะและเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สร้างสรรค์เป็นงาน Event Marketing ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และการ Light Up & Projection Mapping สงขลาเสน่ห์กาลเวลา ระหว่างวันที่ 12-31 พฤษภาคม 2565 ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้สงขลาเป็นจุดหมายปลายทางหลักให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อต่อยอดให้เมืองสงขลาได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป หลังจากที่ “โนรา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจาก UNESCO มาก่อนหน้านี้กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย 1. งาน Event Marketing “สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก” ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-21.00 น. บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบการแสดงแสงสีเสียงในระบบมัลติมีเดีย บอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของเมืองสงขลา 3 ยุค หลากวัฒนธรรม ผ่านการกำกับการแสดงโดย “ศุภักษร” ผู้กำกับชื่อดัง พร้อมระบบเทคนิคพิเศษ พลุดอกไม้ไฟ ไพโรเทคนิคแบบจัดเต็ม พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมล้ำค่า เช่น โนรา จาก ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) , รองเง็ง , จินตลีลาลีลาศสงขลา , ดนตรีลูกทุ่งปักษ์ใต้ และขบวนศิลปินชั้นนำ อาทิ วงลิปตา วงพัทลุง และวงแทมมะริน และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าวิถีถิ่น ของกินพื้นบ้าน อาหารอร่อยคู่เมืองให้ได้เลือกซื้อกันมากมาย2. การ Light Up & Projection Mapping สงขลาเสน่ห์กาลเวลา ระหว่างวันที่ 12-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-19.00 น. ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉายภาพความเป็นเมืองพหุศิลป์ของสงขลา พร้อมจุดเช็คอินและจุดถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาสัมผัสตลอดเดือนพฤษภาคมทั้งสองกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เที่ยวปลอดภัย เที่ยวสุขใจ เที่ยวงานสงขลานฤมิต 12-31 พฤษภาคม 2565 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา