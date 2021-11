GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards of Honor จากตลาดหลักทรัพย์ 4 ปีซ้อน

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) GC เล็งเห็นปัญหาจากภาวะโลกร้อนที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นสำคัญ ได้ตั้งเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะไปถึง Net Zero ในปี พ.ศ. 2593 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีสด้านสังคม (Social) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ GC ให้ความสำคัญกับ 4 มาตรการหลัก โดยความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรกเพื่อคงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ คู่ขนานกับการเร่งช่วยเหลือภาคสังคม ทั้งในระดับ ชุมชน จังหวัด และประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเร่งด่วนภายใต้โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน และโครงการ Greater Care by GC เป็นต้น นอกจากนี้ยังดำเนินภารกิจต่อเนื่องด้านการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ GC มาโดยตลอด การกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารด้วยความโปร่งใส เป็นพื้นฐานจำเป็นยิ่ง โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตอย่างดีเยี่ยม รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่โปร่งใส ส่งผลให้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ GC จะไม่สามารถเป็นองค์กรยั่งยืนได้เลยหากการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่ง GC เป็นองค์กรแรกๆ ที่ขานรับการทำรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ที่ได้ Integrate รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่สาธารณชนได้รับรู้ และได้รับเกียรติให้เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์แก่บริษัทจดทะเบียนไทยรายอื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการจัดทำรายงานประจำปีไปในรูปแบบเดียวกันรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลายต่อไป