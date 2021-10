ดุสิตธานี ผนึกพันธมิตรเปิด “เดอะ ฟู้ด สคูล” รวมหลักสูตร 3 สถาบันอาหารดังไว้ที่เดียว

ผู้จัดการรายวัน360-กลุ่มดุสิตธานี ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรและสถาบันด้านอาหารชั้นนำของโลก เปิด The Food School ศูนย์ฝึกทำอาหารนานาชาติ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรแห่งแรกในไทย มูลค่าโครงการกว่า 336 ล้านบาท ดีเดย์ไตรมาสแรกปี 2565 ชูจุดเด่นหลักสูตรสอนทำอาหารหลากหลายทั้งไทย ญี่ปุ่น อตาเลียน จากสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลก ยอมรับโควิด-19 กระทบอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนัก มั่นใจ The Food School จะสร้างความอยู่รอดอย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT เปิดเผยว่า กลุ่มดุสิตธานีเตรียมที่จะขยายธุรกิจด้านการศึกษา ด้วยการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรและสถาบันด้านอาหารชั้นนำของโลก เพื่อเปิด The Food School (เดอะ ฟู้ด สคูล) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์ฝึกการทำอาหารนานาชาติ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรรายแรกในประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสแรกของปี 2565โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลวฟิช โคเวิร์คกิ้ง สเปซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท เฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด บริษัทเพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์, บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เครื่องครัวและออกแบบสร้างห้องครัวชั้นนำของเอเชีย และสถาบัน La Scuola Internazionale di Cucina Italiana – ALMA สถาบันและศูนย์ฝึกสอนการประกอบอาหารอิตาเลียนชั้นนำระดับโลก โดยวงเงินลงทุนสำหรับโครงการนี้มีมูลค่ากว่า 336 ล้านบาททั้งนี้ กลุ่มดุสิตธานีและพันธมิตรมีความตั้งใจสร้าง The Food School (เดอะ ฟู้ด สคูล) ให้เป็นชุมชนสำหรับคนรักอาหาร หรือ Food Community ที่ความโดดเด่นแตกต่างจากสถาบันสอนประกอบอาหารรายอื่นในตลาด ด้วยการชู 3 จุดเด่น คือ ประการแรก คือ เราไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร แต่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านอาหารด้วยโดยเราเป็นเจ้าแรกในตลาด ที่นำหลักสูตรและความเชี่ยวชาญของสถาบันสอนประกอบอาหารระดับโลกถึง 3 แบรนด์ ได้แก่ ALMA สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดจากอิตาลี TSUJI สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 60 ปี และผลิตเชฟที่มีชื่อเสียงมากมายของญี่ปุ่น และวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยมาไว้ที่เดียวกันประการที่สอง ภายในโครงการยังประกอบด้วย พื้นที่ The Test Kitchen (เดอะ เทสต์ คิทเช่น) ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่จะเปิดโอกาสให้คนที่รักการทำอาหาร รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ เข้ามาเช่าใช้ครัวหรืออุปกรณ์ เพื่อพัฒนาสูตร หรือใช้เป็นพื้นที่ทดสอบไอเดีย สร้างอาหารจานใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนขอรับคำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ประการที่สามคือ ใน The Food School (เดอะ ฟู้ด สคูล) ยังมีพื้นที่ในส่วนของ Mini Mall (มินิ มอลล์) ที่จะเปิดให้ร้านค้าจำหน่ายอาหาร ทั้งการขายจริงและการทดลองขาย และยังเป็นพื้นที่รองรับลูกค้าที่จะเข้ามาสังสรรค์ แลกเปลี่ยนไอเดีย หรือมองหาผู้ร่วมทุนได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดที่แตกต่างจากโรงเรียนหรือสถาบันสอนอาหารแห่งอื่นๆ และทำให้ The Food School เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการแบบครบวงจรอย่างแท้จริง“ที่ผ่านมาธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บางร้านต้องปิดกิจการอย่างน่าเสียดาย ขณะพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าก็เปลี่ยนไป มีเรื่องของการใช้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่มากขึ้น ธุรกิจอาหารจึงต้องเรียนรู้และปรับตัว เราจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ควรจะสร้างการเรียนรู้ จึงชักชวนเซลิบริตี้เชฟหรือเชฟที่มีชื่อเสียง มาร่วมงานกับเรา เพื่อช่วยเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ให้กับผู้ประกอบการมืออาชีพรุ่นใหม่ รวมถึงมือสมัครเล่น หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ และผู้สนใจที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้ในต้นทุนที่ต่ำลงและเพิ่มกำไรได้สูงสุด จะทำอย่างไรให้ธุรกิจอาหารสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนทั้งในช่วงเวลาท้าทายในปัจจุบันและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นในอนาคต เรามั่นใจว่า The Food School จะสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกัน เรายังหวังที่จะใช้โรงเรียนแห่งนี้ในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อมาช่วยสร้างสรรค์แนวคิดด้านอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ ให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของดุสิตธานีทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี กล่าวนางสาวปริม จิตจรุงพร ประธานกรรมการบริหารของบริษัทแอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จํากัด กล่าวว่า จุดเด่นของ ห้องครัวที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เดอะ ฟู้ด สคูล คือการออกแบบพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนทำอาหารและทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้เครื่องครัวและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและทนทาน ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า The Food School จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีใจรักด้านการทำอาหาร และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน“สิ่งที่โกลว์ฟิชทำมาตลอด คือการสร้างพื้นที่ในการทำงานที่มีความสนุก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คน เพื่อให้เป็นสังคมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนหรือการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เรายังมีพาร์ทเนอร์ที่มีแนวคิดคล้ายกันมาช่วยกันต่อยอด และสร้างสรรพื้นที่ของเราให้มีสีสันและสนุกสนาน ซึ่งนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำให้เกิดขึ้นกับ The Food School ให้กลายเป็นสังคมที่ดึงดูดให้ผู้คนที่สนใจและชื่นชอบสิ่งเดียวกันมาแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ และแบ่งปัน เพื่อสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย รวมถึงเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกษตรกรรม เวลเนส การศึกษา ยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนของสังคมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน” นาย กวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด ผู้ก่อตั้ง บริษัท โกลว์ฟิช โคเวิร์กกิ้ง สเปซ กล่าวThe Food School (เดอะ ฟู้ด สคูล) จะตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 3,200 ตารางเมตร ที่ Block 28: Creative & Start Up Village ที่เป็นย่าน Startup แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณจุฬา-สามย่าน ซึ่งในส่วนของโรงเรียนนั้น นอกจากจะถูกออกแบบและก่อสร้างด้วยอุปกรณ์การครัวที่ทันสมัยแล้ว ยังมีการจัดหาวัตถุดิบที่มาจากการสรรหาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่น และวัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากต่างประเทศมาให้นักเรียนได้ใช้จริง รวมถึงใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีการนำเสนอภาพและเสียง โดยมีหลักสูตรระยะยาวสำหรับมืออาชีพด้านอาหารไทย ญี่ปุ่น อิตาเลียน รวมถึงการทำขนมอบเบเกอรี่ และหลักสูตรระยะสั้น ที่จับกระแสเทรนด์อาหารใหม่ๆ สำหรับผู้ที่สนใจ สำหรับหลักสูตรและบริการเต็มรูปแบบของเดอะ ฟู้ด สคูล (The Food School) จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป