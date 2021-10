ห้างเซ็นทรัลชูกลยุทธ์ Storytelling ผ่านหนังโฆษณา “Bloom”-งาน “Central Anniversary 2021”

ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับเซ็นทรัลเดอะวันเครดิตการ์ด และมาสเตอร์การ์ด จัดงาน “Central Anniversary 2021 (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021)” มอบความสดใส เคียงข้างกันตลอด 74 ปี โดยชูกลยุทธ์ Storytelling สะท้อนจุดยืนการเป็นผู้ให้ ถ่ายทอด 3 เรื่องราวของคนดังจิตอาสา นำโดย คู่รักนักสู้ บอย-อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ-พิจิตรา สงวนศักดิ์ภักดี, ลิลลี่-ระริน สถิตธนาสาร นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มหมอและพยาบาล ผู้ก่อตั้ง “โรงเรียนโควิดวิทยา” ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุข ความสดใสให้กลับมาในสังคมไทยอีกครั้ง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “Bloom” พร้อมส่งต่อความสุขและรอยยิ้มผ่านกลยุทธ์ Storydoing กับดิสเพลย์ดอกไม้ออริกามิหลากสีสันกว่า 2 แสนดอก ที่กำลังผลิบาน เฉกเช่นหัวใจคนไทยที่เบิกบานอีกครั้งโอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ห้างเซ็นทรัลคือห้างที่ดำเนินกิจการโดยอยู่เคียงข้างและเติบโตมาพร้อมกับเส้นทางชีวิตของคนไทย และได้รับการสนับสนุนอันดีจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน บนเส้นทางกิจการค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ “74 ปี ห้างเซ็นทรัล” เราจึงถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อทุกการอุปการคุณที่มีต่อห้างเซ็นทรัลมาอย่างยาวนาน โดยเราได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ ที่ทำเพื่อสังคมมาตลอดทั้งปี ซึ่งถือเป็นแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้กลยุทธ์ Storytelling ที่แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของห้างเซ็นทรัล ในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม และพร้อมสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมสะท้อนผ่านภาพยนตร์โฆษณา “Bloom” ถ่ายทอดถึงพลังใจและการไม่เคยทอดทิ้งกัน ผ่าน 3 เรื่องราวของคนดังจิตอาสา นำโดย คู่รักนักสู้ บอย-อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ-พิจิตรา สงวนศักดิ์ภักดี ลิลลี่-ระริน สถิตธนาสาร นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มหมอและพยาบาล ผู้ก่อตั้ง “โรงเรียนโควิดวิทยา” และนำแนวคิดนี้ส่งต่อการจัดงาน “Central Anniversary 2021 (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021)” ด้วยดิสเพลย์มวล “ดอกไม้ออริกามิ (Origami)” ตกแต่งทั่วห้างเซ็นทรัล 5 สาขา ได้แก่ สาขาชิดลม ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ อันเกิดจากช่วงเวลาพิเศษที่ห้างฯ จัดกิจกรรมให้ลูกค้าและพนักงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้เหล่านี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้เราได้ดอกไม้ออริกามิที่เบ่งบานกว่า 2 แสนดอก สื่อถึงช่วงเวลาดอกไม้ผลิบาน อันเป็นห้วงเวลาแห่งความสุข ที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากไปด้วยกัน ‘เพราะห้างเซ็นทรัลอยากเห็นหัวใจคนไทยเบิกบานอีกครั้ง’ พร้อมกันนี้ห้างเซ็นทรัลยังได้สนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ รวมถึง “กล่องห่วงใย” เพื่อมอบแก่ผู้ป่วยโควิด-19”ในส่วนของภาพยนตร์โฆษณา “Bloom” ได้บอกเล่าเรื่องราวของ บอย-อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ-พิจิตรา สงวนศักดิ์ภักดี คู่รักศิลปิน-ดารานักสู้ ที่มีการนำรถกับข้าวบอยเจี๊ยบ ขนกับข้าวออกแจกจ่ายสู่ชุมชนเพื่อแบ่งปันน้ำใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยให้ทุกคนได้อยู่บ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีตั้งแต่วันแรกที่ทำ สำหรับโอกาสนี้ที่ห้างเซ็นทรัลเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการของเราก็เป็นความรู้สึกยินดี เพราะได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อสังคมกับห้างสรรพสินค้าที่เรารู้สึกผูกพัน และส่วนตัวอยากสนับสนุนทุกท่านหากมีโอกาสช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะมีกำลังมากน้อยแค่ไหน ขอให้เริ่มต้นลงมือช่วยกันหยิบยื่นความปรารถนาดีแก่สังคม เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการสร้างกำลังใจให้ทุกชีวิตสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันด้าน ลิลลี่-ระริน สถิตธนาสาร นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นเตือนให้ประชาชนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยแนวคิดที่ว่า การใช้ชีวิตที่เบิกบานที่แท้จริงคือการมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยลิลลี่เล่าว่า ได้เห็นถึงสภาพปัญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างสิ้นเปลือง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงเข้าไปเป็นจุดเชื่อมต่อทางความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และซูเปอร์มาร์เกต ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนร้านอาหาร พร้อมหาทางออกร่วมกัน นั่นคือ การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะเมื่อห้างเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่เห็นความสำคัญและเข้ามีส่วนร่วมสนับสนุนต่อประเด็นที่เรากำลังเคลื่อนไหว ก็รู้สึกเชื่อมั่นว่าในอนาคตความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้นก็จะส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนหันมาใส่ใจ ที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นและอีกความประทับใจคือเรื่องราวจากทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ก่อตั้ง “โรงเรียนโควิดวิทยา” เพื่อเปิดสอนหนังสือแก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้พวกเขามีวัยเด็กที่เบิกบานอย่างที่ควรจะเป็น โดยจุดเริ่มต้นของโรงเรียนโควิดวิทยามาจากการที่โรงพยาบาลมหาสารคามได้ทำการประสานงานกับผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมแก้เบื่อ นอกเหนือจากการนอนพักรักษาตัวในขณะที่ติดเชื้อ โดยจะใช้เวลาช่วงที่เข้าไปดูแลตรวจวัดสุขภาพประจำวันเสร็จ ก็จะพูดคุยและสอนการบ้านให้ และเมื่อห้างเซ็นทรัลเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนโควิดวิทยา ก็ยิ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และน้องๆ ที่ป่วยติดเชื้อ เนื่องจากห้างเซ็นทรัลเป็นห้างที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน และไม่ทอดทิ้งคนไทยในยามที่เราทุกคนต่างต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเช่นนี้นอกจากการปล่อยภาพยนตร์โฆษณา “Bloom” เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้คนไทยแล้ว ทางห้างเซ็นทรัลยังขอมอบความสดใสเพื่อสร้างรอยยิ้ม ผ่านดอกไม้ออริกามิหลากสีสันกว่า 2 แสนดอกที่กำลังผลิบาน เฉกเช่นหัวใจคนไทยที่เบิกบานอีกครั้ง ในงาน “Central Anniversary 2021” (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021)” พร้อมพบกับไฮไลต์ผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์บนใบไม้ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่โถงชั้น 1 และกิจกรรมสร้างสีสันแห่งความสุขทั่วทั้งห้างตลอดวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และ 15-31 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี พบกับงานศิลปะแห่งดอกไม้ในคอนเซ็ปต์ “The Flow at Sun Dawn” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความยิ่งใหญ่ของสายน้ำเจ้าพระยา พร้อมกระจายส่งมอบความสุขความสดใสให้แก่ลูกค้า ด้วยการตกแต่งห้างเซ็นทรัลสาขาอื่นๆ อีก 4 สาขา ได้แก่ ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และพบกับโปรโมชันคุ้มที่สุดแห่งปี ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 2 พ.ย. 2564 เช่น ชอปสินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30% ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 30% และรับฟรี คูปองแทนเงินสด หรือ E-Coupon และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต Central The 1 รวมสูงสุด 19% เมื่อชอปครบตามเงื่อนไข แลกรับผ้าพันคอผ้าไหมพิมพ์ลายดอกไม้ดีไซน์พิเศษ เมื่อชอปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อวัน และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือชอปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop, Central Personal Shopper On Demand โทร. 1425 และ Facebook Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Central Department Store สำหรับ Central App รับส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท และสินค้า Flash Deal เปลี่ยนใหม่ทุกวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore ภาพยนตร์โฆษณา “Bloom” ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุข ความสดใสให้กลับมาในสังคมไทยอีกครั้ง สามารถรับชมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของห้างเซ็นทรัล ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือรับชมผ่าน Link: https://youtu.be/dYYYfQpuXaw