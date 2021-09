ทัวร์รัสเซียยกทัพแห่เที่ยว “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ไฮซีซันนี้

กูรูท่องเที่ยวในไทยรวมตัวกันในงานสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย Laguna Resorts & Hotels, C9 Hotelworks และ Delivering Asia Communications เผยแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจากรัสเซียกำลังวางแผนกลับมาภูเก็ตไฮซีซันนี้ หลังไทยอนุมัติผู้ฉีดวัคซีน “สปุตนิก วี” เข้าประเทศได้ผู้นำด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมอัปเดตการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ตไฮซีซันนี้ ในงานสัมมนาออนไลน์ “Phuket Sandbox: Russia’s Winter Wonderland” ชี้ตลาดนักท่องเที่ยว “รัสเซีย” กำลังจะหนีหนาวกลับมาอาบแดดในภูเก็ต ภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox) ส่งสัญญาณการท่องเที่ยวฟื้นตัวในทิศทางที่ดี พร้อมแนะจังหวัดและผู้ประกอบการอย่ามองข้ามปัจจัยสำคัญบางประการที่ยังคงจำกัดศักยภาพของเกาะไข่มุกอันดามันงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นบนความร่วมมือของผู้นำด้านธุรกิจการบริการในเอเชีย ได้แก่ ลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket) ซีไนน์ โฮเทลเวิร์คส์ (C9 Hotelworks) และ เดลิเวอริ่ง เอเชีย คอมมิวนิเคชั่นส์ (Delivering Asia Communications) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากมายเข้าร่วมงาน เช่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เจ้าของโรงแรมและรีสอร์ต ผู้บริหารสายการบิน และตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมชี้แนะแนวทางการฟื้นตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ตในฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้งานสัมมนาเริ่มต้นด้วยการเปิดรายงาน Russia Arrivals in Phuket - Winter Season ของ ซีไนน์ โฮเทลเวิร์คส์ ที่ระบุว่า ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลก “รัสเซีย” เป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของภูเก็ต โดยในปี 2019 มีนักเดินทางมากกว่า 700,000 คนมาจากรัสเซียโดยตรง และถึงแม้ปีนี้จำนวนนักเดินทางจากรัสเซียจะยังไม่ได้กลับมาเท่าเดิม แต่ก็ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แข็งแกร่งของภูเก็ต สอดคล้องกับข้อมูลของจากผู้ประกอบการทัวร์ในรัสเซีย ส่งสัญญาณว่าชาวรัสเซียทำการจองทริปภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้โรงแรมและผู้ประกอบการต่างมั่นใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้การท่องเที่ยวภูเก็ตจะเริ่มฟื้นตัวกอปรกับเมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้เปิดรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีน “สปุตนิก วี” สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และพื้นที่นำร่องอื่นๆ ได้นั้น นับเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด เพิ่มประเทศเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนายราวี ชานดราน (Ravi Chandran) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวว่า “เรานิยามการขับเคลื่อนครั้งนี้ว่า “การผลักดันแซนด์บ็อกซ์ครั้งยิ่งใหญ่” (Huge boost to the Sandbox) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความเสถียรภาพและความต่อเนื่องให้กับแนวคิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และจะทำให้ประเทศในยุโรป ร่วมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเชื่อมั่นมากขึ้น เมื่อเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหญ่อย่าง “รัสเซีย” เข้าร่วมกับเรา โดยเรามองว่าในช่วงแรกจำนวนผู้โดยสารขาเข้าอาจจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย แต่จะเพิ่มมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอย่างแน่นอน สายการบินต่างๆ จะเปิดเที่ยวบินอีกครั้ง รวมทั้งเที่ยวบินแรกของสายการบินแอโร-ฟลอต (Aeroflot) ของรัสเซีย มีกำหนดออกเดินทางในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นี้” นายราวีกล่าวนางสาวขนิษฐา พันธุ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานมอสโก ประเทศรัสเซีย เปิดเผยว่า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นวาระหลักของเราสำหรับการค้าการท่องเที่ยว เราได้อธิบายแนวคิดนี้แก่ผู้ประกอบการทัวร์ชาวรัสเซียที่งานในมอสโกในเดือนกันยายน รวมทั้งจัดเวิร์กชอปออนไลน์แบบ B2B ยังเชื่อมโยงผู้ประกอบการโรงแรมและซัปพลายเออร์ในไทยกับตัวแทนชาวรัสเซีย และเราได้จัดทำเว็บไซต์ภาษารัสเซียโดยเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยอีกด้วย”นายซาลิม อักบาส (Salim Akbas) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ (ภาคใต้ของประเทศไทย) ของ ODEON Tourism ผู้ประกอบการทัวร์ต่างประเทศกล่าวว่า “เรามีความหวังว่า “นกหิมะ” (snow birds) หรือนักเดินทางจากรัสเซียจะกลับมาที่ภูเก็ตในฤดูหนาวนี้อย่างคับคั่ง ซึ่งเรามองว่า “รัสเซีย” เหมาะสมอย่างยิ่งกับแนวคิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เนื่องจากข้อกำหนดระยะเวลาการเข้าพัก 14 วัน สอดคล้องกับระยะเวลาวันหยุดปกติที่นักเดินทางชาวรัสเซียคาดหวัง บวกรวมกับความต้องการลิ้มรสอาหารไทย และดื่มด่ำบรรยากาศชายหาดที่สวยงาม นอกจากนั้น ส่วนขยาย "7+7" ของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จะช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ของไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เขาหลัก เกาะสมุย และเกาะพีพี”อย่างไรก็ตาม นายอักบาสเน้นว่าอัตราค่าห้องพักควรจะต้องอยู่ในระดับกลาง เนื่องจากเป็นช่วงที่ทั่วโลกเพิ่งฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการโรงแรมต้องปรับราคาให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันในช่วงไฮซีซันนี้กับจุดหมายปลายทางทางเลือกอื่นๆ ในโลก เช่น ดูไบออลก้า ณ ตะกั่วทุ่ง รองกรรมการผู้จัดการ Exotic Voyage บริษัททัวร์รัสเซียระดับไฮเอนด์ ปิดท้ายว่า “แสงแดด หาดทราย และทะเล ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเดินทางชาวรัสเซีย พวกเขาต้องอยู่ในที่ที่อบอุ่นในช่วงฤดูหนาว ซึ่งภูเก็ตมีทุกอย่างที่ตอบโจทย์ ในช่วงการระบาดใหญ่ลูกค้าชาวรัสเซียจำนวนมากเดินทางไปมัลดีฟส์ ดูไบ เซเชลส์ หรือประเทศอื่นๆ แต่เพื่อดึงดูดพวกเขาให้กลับมาสู่เกาะภูเก็ต ภาคการบริการของภูเก็ตจำเป็นต้องรักษาราคาโปรโมชันไว้ และไม่พยายามเพิ่มราคาให้สูงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นตัว”เหล่าผู้นำด้านการท่องเที่ยวภายในงานสัมมนาต่างยังเน้นย้ำด้วยว่า ภูเก็ตกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อฟื้นตลาดรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านราคา (price-led return) จะมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่น และภูเก็ตอาจต้องยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางบางประการเพื่อดึงดูดผู้เดินทางออกจากจุดหมายปลายทางของคู่แข่งอีกด้วยทั้งนี้ โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ช่วยให้นักเดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจากกว่า 60 ประเทศและดินแดนทั่วโลก สามารถเข้าพักในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมที่ได้รับการรับรอง SHA Plus แบบไม่ต้องกักตัวได้อย่างเพลิดเพลิน พร้อมมีทำทดสอบ PCR เพื่อหาเชื้อโควิด-19 เป็นประจำระหว่างการเข้าพักขณะนี้ “ลากูน่า ภูเก็ต” (Laguna Phuket) ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบ PCR ขึ้นภายในรีสอร์ต เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักได้รับการทดสอบอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย โดยภายในอาณาจักรลากูน่า ภูเก็ต ประกอบด้วย โรงแรมทั้งหมด 7 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus แล้ว ผู้เข้าพักที่ ลากูน่า ภูเก็ต จะได้ดื่มด่ำกับความงดงามธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ สวนที่ร่มรื่น และชายหาดที่เก่าแก่ที่ทอดยาวริมทะเลอันดามันกว่า 3 กิโลเมตร พร้อมกิจกรรมมากมายให้เพลิดเพลินแบบไม่รู้เบื่อ รวมถึงร้านอาหาร บาร์ และสปา ร้านค้าบูติก เรือยอตช์ส่วนตัว และกีฬาทางน้ำ หรือจะสนุกกับกีฬากอล์ฟที่ ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต (Laguna Golf Phuket) สนาม 18 หลุมที่ได้รับรางวัล “สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของประเทศไทย” จากงาน World Golf Awards นอกจากนั้น ยังสามารถออกไปเที่ยวที่อื่นๆ ในภูเก็ต ชมอ่าวที่สวยงาม จุดชมวิวแบบพาโนรามา และสัมผัสเสน่ห์มรดกชิโนโปรตุกีสแท้ๆ ในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตสำหรับลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท (Laguna Phuket resort) ประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ตสุดหรู 7 แห่ง ได้แก่ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต (Angsana Laguna Phuket), อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (Angsana Villas Resort Phuket), บันยันทรี ภูเก็ต (Banyan Tree Phuket), แคสเซีย ภูเก็ต (Cassia Phuket), ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (Dusit Thani Laguna Phuket), ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท (Laguna Holiday Club Phuket Resort) และ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต (and SAii Laguna Phuket) จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนแบบครบวงจรขนาด 1,000 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยสวนสวยขนาดใหญ่ ติดหาดบางเทาที่ทอดยาวกว่า 3 กิโลเมตร ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลากหลาย รวมถึงสนามกอล์ฟระดับรางวัลขนาด 18 หลุม, สปาชื่อดังระดับโลก, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ MICE การจัดงาน และทีมวิทยากร พร้อมบริการรับ-ส่งระหว่างรีสอร์ท ทำให้ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ภายในไม่กี่นาที ด้วยรถรับส่งหรือเรือข้ามฟาก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของ ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท ได้ที่ lagunaphuket.com