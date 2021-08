“ByteDance” แต่งตั้ง “iFulFeel” เป็นตัวแทนทำตลาดซื้อขายโฆษณา Tiktok ทั่วเอเชีย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ByteDance ลุยตลาดไทย นำ Tiktok SEA จับมือ iFulFeel ผลักดัน Tiktok ขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม หลังจากใช้เวลานานกว่า 6 เดือนคัดเลือกบริษัทตัวแทนในตลาดภูมิภาคเอเชียByteDance เจ้าของ TikTok แอปพลิเคชันยอดฮิตสำหรับสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอที่กำลังมาแรงในช่วง 2 ปีหลัง เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้ ทำให้แบรนด์จำนวนมากหันมาใช้โฆษณาบน TikTok เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ตัดสินใจพร้อมลุยตลาดในภูมิภาคเอเชียอย่างจริงจัง ใช้เวลากว่า 6 เดือนคัดเลือกบริษัทตัวแทนในการดูแลการซื้อขายมีเดียทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย สุดท้ายได้บริษัทที่มีความเหมาะสม คือ “iFulFeel Co., Ltd.”ทั้งนี้ TikTok แต่งตั้งเป็นตัวแทนดูแลการซื้อขายมีเดียให้กับ Tiktok ทั่วทั้งทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดย iFulFeel Co., Ltd. มีหัวเรือใหญ่ คือ นายชาร์ลี ฉั่ว นักธุรกิจผู้คร่ำหวอดในวงการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับจีนมากว่า 30 ปี นั่งแท่นเป็น CEO ของ iFulFeel และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันก่อให้เกิดความตกลงครั้งสำคัญนี้ โดยตั้งเป้านำ TIKTOK มาเป็นส่วนหนึ่งมาสร้างระบบ E-Commerce ระหว่างประเทศให้ทุกคนที่มี TikTok สามารถเข้าถึงได้ โดย iFulFeel เป็นจุดศูนย์กลางโดย TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการทำวิดีโอเป็นคอนเทนต์หลัก ทางนายชาร์ลี ฉั่ว เล็งเห็นว่าโปรดักชันในการถ่ายทำก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญ และถือเป็นหัวใจหลักของ TikTok จึงได้สร้างโปรเจกต์ iFulFeel x G-Village x Playground ขึ้นมา ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถในวงการโฆษณาเพื่อสร้าง TikTok Production House Specialist นำโดย Liveplus Hause Co., Ltd. โดยมีฐานหลักอยู่ที่ G-Village Co-Creation Hub สถานที่รวบรวมและสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไว้มากมาย และยังเป็น Studio ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศนอกจากนี้ iFulFeel ยังได้ นายโรจน์ พุทธคุณ ผู้ก่อตั้งบริษัท Mainstand บริษัทผู้ผลิตข่าวในวงการกีฬา และไลฟ์สไตล์ชื่อดัง อีกทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญผู้ผลักดันและพัฒนาวงการ E-Sports ในประเทศไทยให้ฮิตติดเทรนด์ในทุกวันนี้ ที่ครั้งนี้มาในนาม Playground เป็นผู้ดูแลการผลิตทั้งหมดและบริหารสตูดิโอ รวมถึงการตั้งเป้าพัฒนาให้ G-Village กลายเป็นจุดศูนย์กลางที่จะรองรับ TikTok Cerators ที่มีความสนใจในการสร้าง Content สนุก เพื่อสร้างให้ TikTok กลายเป็นโซเชียลมีเดียที่ฮิตติดเทรนด์อีกสิ่งที่สำคัญ สำหรับวิสัยทัศน์ของชาร์ลี ฉั่ว คือ การที่เล็งเห็นว่า SME ไทยต้องการสร้างเเคมเปญโฆษณาต่างๆ โดยใช้ TikTok แต่ยังขาดผู้ให้คำปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงได้ร่วมมือกับ Zpace Group Advertising Agency กลุ่มบริษัทโฆษณาในไทย ที่นำทัพโดย นายจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ และ ภัทร วิชชุภานน์ ที่จะมาดูแลในส่วนของการวางแผนงานโฆษณาและแคมเปญต่างๆ ครอบคลุมถึงการทำแคมเปญในรูปแบบ IMC เพื่อรองรับธุรกิจทุกรูปแบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ได้ Space Flares Creative PR Agency นำโดย อุทุมพร สุขประวิทย์ เข้ามาเป็นอีกพาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่งในสายงานประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการเริ่มโปรเจกต์ไปแล้วบางส่วน เช่น แคมเปญ 100 บาทช่วยชาติ ที่มีการประสานงานกับ Gmall Co., Ltd. เพื่อช่วยเกษตรกรและ SME ชาวไทยในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19นายชาร์ลี ฉั่ว ยังได้เผยถึงมุมมองแนวคิดการทำงานว่าต้องการสร้างทีมที่สามารถทำงานโฆษณาได้ครบทุกด้าน เพราะนั่นถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ Tiktok Asia เพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบทางเศรษฐกิจในทุกวันนี้ โดยมีความตั้งใจจะให้บริการในรูปแบบ One Stop Service และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้บริโภคถึงขีดสุด โดยเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโฆษณาบน TikTok Media จาก iFulFeel แล้ว จะได้รับการบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักของการทำ TikTok อย่างการทำโปรดักชันจากทีมงานมืออาชีพอย่าง Playground พร้อมด้วยคำแนะนำด้านการทำงานครีเอทีฟและสตูดิโอสำหรับจัดกิจกรรมและการถ่ายทำที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับงานทุกรูปแบบจาก G-village เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานของผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบัน TikTok เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจซึ่งตอบโจทย์แบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Generation Y-Z เป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบโฆษณาที่โดดเด่น หลากหลาย และสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม คุณชาร์ลี ฉั่ว คาดว่าภายในระยะเวลา 2 ปี TikTok จะสามารถขึ้นเป็นแพลตฟอร์มหลักของสื่อโซเชียลคู่กับ Facebook และจะกลายเป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 ของ E-commerce ได้อย่างแน่นอน