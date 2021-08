Taiwan Excellence ชวนคนไทยแสดงพลังเปลี่ยนโลกในโครงการ #SharingIsCaring

Taiwan Excellence เปิดตัวโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรูปแบบดิจิทัลระดับโลก “Sharing is Caring” โครงการนี้เกิดจากความเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่มีพลังในการสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคคล ชุมชน และสังคมในทางที่ดีขึ้น หากผลักดันพลังนี้ให้เพิ่มมากขึ้นทวีคูณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดย Taiwan Excellence มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโครงการระดับโลก เพื่อรวบรวมพลังแนวคิด ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของคนทั้งโลกไว้ด้วยกันTaiwan Excellence ขอมอบเวทีให้แก่บุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นในนามของบุคคล สถาบัน องค์กร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ได้นำเสนอแนวคิดประเด็นปัญหาที่ต้องการดำเนินการแก้ไขด้านประเด็นทางสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยเชิญคนไทยมาร่วมนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดน Greta Thunberg สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ออกสู่สังคมตั้งแต่ยังเป็นเด็กผ่านการแข่งขันเขียนเรียงความในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ทำให้ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ Chen Shu-Chu เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจาก เมืองไถตง ไต้หวัน นำรายได้จากการขายผักไปช่วยสร้างโรงเรียนและห้องสมุดเพื่อเป็นสวัสดิการสาธารณะให้แก่ชุมชนของเธอ ปรัชญาที่ทั้ง 2 บุคคลมีร่วมกันคือ การมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น Taiwan Excellence เชื่อว่าจะมีคนที่ห่วงใยสังคมอย่างพวกเขาอยู่ทุกมุมโลกโครงการ “Sharing is Caring” ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence จำนวน 29 องค์กร ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในไต้หวัน ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ เครื่องจักรกลอัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลหะ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ในครัวเรือน ซึ่งบริษัทชั้นนำเหล่านี้ได้เข้าร่วมโครงการ “Sharing is Caring” แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ในไต้หวันตระหนักถึงความสำคัญของสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Sharing is Caring” ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในสังคมทั่วโลก เช่น Mr. Ramon Macapagal คณะกรรมการมูลนิธิ SM Foundation (SMFI) หน่วยงานรับผิดชอบสังคม ขององค์กร SM Investments Corporation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของฟิลิปปินส์ที่ลงทุนในธุรกิจชั้นนำในตลาดค้าปลีก ธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ และ Mr. Onno ผู้ใจบุญด้านการศึกษาชาวอินโดนีเซีย แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมสวัสดิการสาธารณะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมี Tang Feng (Audrey Tang) รัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวัน และผู้แทนจากหลายประเทศที่มีสายสัมพันธ์ ทางการทูตกับไต้หวัน เช่น Nauru, Eswatini และองค์กรสวัสดิการสาธารณะ ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม จากเวียดนาม ฮอนดูรัส อินเดีย เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ต่างร่วมแสดงการสนับสนุนและเห็นด้วยกับแนวคิดโครงการ “Sharing is Caring” พร้อมเผยแพร่โครงการนี้ไปทั่วโลก เพื่อเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหมายนี้ทุกแผนงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกว่าแผนงานนั้นจะต้องส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริง มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานอย่างสมเหตุสมผล โดยแผนงานจะต้องมีการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence ไปประยุกต์ใช้ได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์รอบแรก จำนวนไม่เกิน 12 แผนงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์พร้อมกัน หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกแผนงานที่ดีที่สุด เป็นผู้ชนะจำนวนไม่เกิน 3 แผนงาน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลแผนงานละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินทุนมูลค่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานให้เกิดขึ้นจริง โดยจะคัดสรร และมอบหมายผู้ดำเนินงานบุคคลที่สามที่เหมาะสม เป็นผู้ดำเนินงานตามแผนงานของ 3 แผนงานชนะเลิศ สำหรับโครงการ “Sharing is Caring” ต่อไปTaiwan Excellence จัดเตรียมเงินรางวัลและเงินทุนจำนวนมากนี้เพื่อสนับสนุนพลังความฝันของนักนวัตกรรมทางสังคม ผู้สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก ให้มีแรงจูงใจรังสรรค์แนวคิดโครงการ #SharingIsCaring ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งแนวคิดแผนงานเป็นภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแผนงานเพิ่มเติมได้ที่ share-care.taiwanexcellence.orgTaiwan Excellence มีประวัติอันยาวนานในการช่วยเหลือชุมชน ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือระดับโลก ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และยังคงแสวงหากิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ