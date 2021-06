ส.อ.ท.ถกแผนฉีด”ซิโนฟาร์ม”หนุนภาคผลิตฟื้นศก.ผวาคลัสเตอร์กระทบห่วงโซ่ผลิต

เปิดเผยว่า วันนี้(4 มิ.ย. ) ส.อ.ท.จะหารือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่ให้กับส.อ.ท.ล็อตแรกจำนวน 3 แสนโดสในรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ เวลาการส่งมอบที่ชัดเจน แนวทางการฉีดวัคซีน การจัดสรรโดสที่ 2 และความเป็นไปได้ในการจัดสรรเพิ่มเติมในระยะต่อไป ฯลฯ โดยทั้งหมดจะมีความชัดเจนที่จะทำให้ส.อ.ท.ได้ดำเนินการกระจายให้กับสมาชิกโดยเร็ว ซึ่งเห็นว่าการเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคการส่งออกเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและป้องกันการเกิดปัญหาคลัสเตอร์ในโรงงานที่อาจลุกลามมากขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะกระทบการส่งออกของไทยที่เป็นเครื่องจักรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้“ ก่อนหน้านี้ส.อ.ท.ได้สอบถามสมาชิกถึงความต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมจ่ายเงินจัดหาให้กับพนักงานในองค์กรฉีดฟรีซึ่งมีโรงงานแจ้งความประสงค์ 6,000 แห่งรวม 1.02 ล้านโดสซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้เขาพร้อมจ่ายเงินเองและรอไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออก และเมื่อเราได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ 3 แสนโดสราคาประมาณโดสละ 1,000 บาท สมาชิกเองก็สอบถามมามากว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ มีเพิ่มไหม เราก็คงจะหารือให้ชัดเจนจากเบื้องต้นกำหนดส่งมอบ 15-20 มิ.ย. ส่วนการฉีดก็ต้องหารือว่ามีความพร้อมฉีดนอกสถานที่หรือไม่เช่น นิคมฯ หรือโรงงานที่มีพนักงานจำนวนมาก ฯลฯ”นายเกรียงไกรกล่าวสำหรับเกณฑ์เบื้องต้นที่ส.อ.ท.วางไว้สำหรับการกระจายวัคซีนให้กับสมาชิกคือ 1. จะจัดสรรให้กับบริษัทที่แจ้งความประสงค์แบบมาก่อนได้ก่อน หรือ first come - first serve 2. เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เสียงสุดหรือสีแดง 3. เป็นอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อการผลิตภาพรวมเช่น อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ อุตสาหกรรมต้นน้ำ และกรณีที่เหลืออีก 7 แสนโดสส.อ.ท.จะมีการสำรวจใหม่(รีเช็ค) กับสมาชิกอีกครั้งว่ายังคงยืนยันถึงความต้องการเช่นเดิมหรือไม่เพื่อที่จะนำตัวเลขที่ชัดเจนเสนอกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อจัดสรรเพิ่มต่อไปนายเกรียงไกรกล่าวว่า ภาคการผลิตนับเป็นภาคที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกว่า 6 ล้านคนจึงจำเป็นที่ภาครัฐต้องเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันเร่งด่วนเพราะขณะนี้มีการเกิดขึ้นของคลัสเตอร์ต่างๆ ทั้งคลัสเตอร์จ.เพชรบุรี คลัสเตอร์สมุทรปราการ คลัสเตอร์ถุงมือยาง ฯลฯ หลายแห่งต้องหยุดการผลิตที่หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จะไม่ส่งผลดีต่อการผลิตและความเชื่อมั่นการส่งออกของไทยซึ่งเอกชนยังคาดหวังว่ารัฐบาลจะเร่งจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศให้เป็นไปตามแผนและหากเร่งรัดได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทย“ ต้องเข้าใจว่าภาคการผลิตนั้นสะดุดไม่ได้ เพราะจะเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะการส่งออกที่หากออร์เดอร์ไปที่อื่นแล้วยากจะกลับมา ความเชื่อมั่นต่อสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมาเราตระหนักถึงปัญหานี้ส.อ.ท.จึงไม่เคยย่อท้อที่จะหาวัคซีนทางเลือกให้กับสมาชิกที่เขาพร้อมจ่ายเร่งด่วน เพราะเวลานี้ก็จะเห็นชัดว่าคลัสเตอร์ต่างๆในโรงงานเกิดแล้วมันกระทบและหากลามไปยังนิคมฯอะไรจะเกิดขึ้นและเวลานี้คู่ค้าเริ่มสอบถามแล้วว่ามีการฉีดวัคซีนให้พนักงานครอบคลุมหรือยังนี่จะเป็นแรงกดดันต่อไปที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องเร่งฉีดเพื่อสร้างเชื่อมั่น และที่สำคัญเวลานี้เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯฟื้นตัวมากจึงเป็นโอกาสการส่งออกของเราหากสะดุดเป้าหมายการส่งออกที่เรามองไว้ปีนี้จะโตไม่น้อยกว่า 4-5% ก็จะพลาดเป้าด้วย”นายเกรียงไกรกล่าว