เปิดปรากฏการณ์หุ้น “โออาร์” ทะลุกว่า 5 หมื่นล้านในวันเดียว! เผยหลักธุรกิจพิชิตใจผู้ซื้อหุ้น

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการตลาดหุ้น “โออาร์” ผงาดตลาดหลักทรัพย์ คนไทยเทใจเทกระเป๋าซื้อหุ้นกว่า 5 หมื่นล้าน เผย...หลักการดำเนินธุรกิจพิชิตใจคนไทย พร้อมเดินหน้าเติบโตไปด้วยกันนับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับแวดวงตลาดหุ้นไทยเลยทีเดียว สำหรับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” เมื่อสามารถทุบสถิติหุ้นที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมากที่สุดเป็นประวัติการณ์มากกว่า 500,000 ราย โดยข้อมูลอัปเดตเมื่อต้นเดือน ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสูงถึง 532,233 รายแน่นอนว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ ในด้านหนึ่งย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของ “โออาร์” ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดจากผลประกอบการที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ มีรางวัลมากมายเป็นเครื่องการันตีด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจน้ำมัน กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ “โออาร์” พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่เหนือกว่า ด้วยโมเดลธุรกิจภายใต้แนวคิด Retailing Beyond Fuel สร้างประสบการณ์ใหม่ภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันด้วยธุรกิจค้าปลีกที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภคตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า “โออาร์” ได้ดำเนินธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างสัมผัสได้ โดยความสำเร็จดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 มิติหลัก ๆ ได้แก่ BETTER LIVING, BETTER ECONOMY, BETTER SOCIETY และ BETTER FUTUREสิ่งที่น่าสนใจคือในปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งการพลิกโฉมธุรกิจของ “โออาร์” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นในทุกพื้นที่ที่ “โออาร์” เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นอย่างเด่นชัดคือการที่ “โออาร์” ได้สร้าง PTT Station ภายใต้แนวคิด Living Communityเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน พื้นที่ให้บริการทุกส่วน ออกแบบด้วยแนวคิด Friendly Design โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายนอกจากนี้ “โออาร์” ยังพัฒนาโมเดลธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้าตลาดพาณิชย์ที่มีมากกว่า 2,600 ราย มุ่งสู่การเป็น “Energy Solution Provider” คู่คิดเคียงข้างธุรกิจครบวงจร ที่ให้บริการมากกว่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แต่ยังให้คำแนะนำ พร้อมการแก้ปัญหาด้านพลังงานให้ลูกค้าแบบครบจบในที่เดียวแม้ว่าปี 2563 จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤต COVID-19 เศรษฐกิจทั่วโลกร่วงตกชะลอตัวถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นบททดสอบที่ท้าทายอีกครั้งสำหรับ “โออาร์” แต่ทว่าด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เน้นการปรับตัวอย่างทันต่อสถานการณ์แบบ Real time ทำให้ “โออาร์” สามารถฝ่าฟันวิกฤตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยยังคงมีรายได้กว่า 428,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิกว่า 8,700 ล้านบาทเราพามาดูตัวอย่างโดยคร่าว ๆ ว่า ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว “โออาร์” สามารถฝ่าฟันและสยายปีกธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในด้านใดบ้าง1. ครองส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันรวมอันดับ 1 28 ปีซ้อน2. ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 12 ปีซ้อน และยังส่งออกไปแล้วมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก3. ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ก๊าซหุงต้ม 27 ปีซ้อน4. สร้างแบรนด์ Café Amazon จนเป็นร้านกาแฟอันดับ 1 ของไทย และยังสร้างปรากฏการณ์ ด้วยการเป็นแบรนด์ร้านกาแฟไทยที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก5. ปี 2563 ขยายสาขา PTT Station เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 121 แห่ง Café Amazon เพิ่มขึ้น 425 สาขา Texas Chicken เพิ่มขึ้น 33 สาขา และ FIT Auto เพิ่มขึ้น จำนวน 12 สาขา6. นำแบรนด์ไทยไปเติบโตไกลในต่างประเทศแล้วถึง 10 ประเทศ โดย Café Amazon 10 ประเทศ PTT Station 4 ประเทศ Jiffy 2 ประเทศ และ FIT Auto 2 ประเทศ พร้อมกันนี้ยังมุ่งสู่การบุกตลาดใหม่ในต่างแดน โดยในปี 2563 “โออาร์” ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ร่วมกับ CRG เปิด Café Amazon สาขาแรกของประเทศเวียดนาม ปัจจุบันมี 5 สาขานอกจากนี้ “โออาร์” ยังมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยรายย่อยเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้กลยุทธ์ Inclusive Business Model ขยายธุรกิจด้วยการให้สิทธิ์แก่ผู้แทนจำหน่ายและแฟรนไชส์ซีดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของ “โออาร์” ในสัดส่วนที่สูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดย “โออาร์” ดำเนินการเอง 20 เปอร์เซ็นต์ โมเดลธุรกิจนี้ ช่วยสร้างงานให้คนไทยแล้วกว่า 85,000 อัตรา สร้างผู้ประกอบการไทยรายย่อยกว่า 4,000 รายหลายคนอาจจะรู้ว่า หลักการสำคัญที่ “โออาร์” ใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นประกอบด้วยคำ 3 พยางค์ คือ ESG ซึ่งมีความหมายอย่างมาก เพราะนี่ถือเป็นหัวใจที่ทำให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นใน “โออาร์” ยิ่งขึ้นไปอีกโดย E ตัวแรก ได้แก่ Environment คือการทำธุรกิจอย่างคิดคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในตัวอย่างที่หลายคนรู้จักดี คือ Café Amazon Go Green ซึ่งมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ที่สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้มากกว่า 700 ตัน Café Amazon Circular Living (Concept Store) นำวัสดุใช้แล้วภายในร้านและโรงคั่วกาแฟ มาผ่านกระบวนการ upcycling ผลิตเป็นวัสดุตกแต่งร้าน รวมถึงเสื้อและผ้ากันเปื้อนของบาริสต้า ตลอดจน โครงการ “แยกแลกยิ้ม” ที่ส่งเสริมการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เชิญชวนผู้บริโภคแยกขยะและนำมาทิ้งในถังขยะประเภทต่าง ๆ ใน PTT Station และนำรายได้จากการขายขยะมาสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนขณะเดียวกันก็มีการเปิดตัวเทคโนโลยีในน้ำมันกลุ่มเบนซินสูตรใหม่ XtraForce Benzine และยังเปิดตัวเทคโนโลยี EVOTEC ในผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants ที่ลดการปล่อยมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังตอบโจทย์คนใช้รถได้อย่างครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ ที่สำคัญคือการมุ่งเน้นในเรื่องพลังงานสะอาดเพื่อโลก โดย “โออาร์” เป็นผู้ริเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลเป็นรายแรกของประเทศไทย และยังทดลองติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน PTT Station เพื่อการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่ S ตัวที่ 2 หมายถึง Social ที่เป็นอีกหนึ่งหลักการของ “โออาร์” ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเปิด Café Amazon for Chance ร้านกาแฟที่สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ สร้างโอกาสในอาชีพอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ขาดโอกาส ทั้งผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเรียนรู้ ผู้สูงวัย และทหารผ่านศึก โดยเปิดบริการแล้ว 11 สาขา มีแผนขยายเพิ่มอีก 30 สาขา ในปี 2564 และตั้งเป้าขยายให้ถึง 200 สาขาภายในปี 2568ขณะเดียวกันยังมีการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย “โออาร์” ส่งเสริมการปลูกกาแฟและรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรไทยกว่า 5,100 ตันต่อปี สร้างอาชีพให้เกษตรกรกว่า 3,500 ครัวเรือน เช่นเดียวกับ โครงการ “ไทยเด็ด” ที่ สนับสนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายภายใน PTT Station โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมแล้วมากกว่า 200 รายและสุดท้าย คือตัว G ที่หมายถึง Governance โดย “โออาร์” ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลเชื่อว่า ประชาชนที่เข้าใช้บริการใน PTT Station เป็นประจำ ย่อมจะรู้ว่า ที่แห่งนี้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน เพราะมีบริการที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากแนวคิด Retailing Beyond Fuel ของ “โออาร์” ที่ต้องการมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคหนึ่งความล้ำที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือ Blue Card ที่ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก เพื่อสร้างประสบการณ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล มีสมาชิกแล้วประมาณ 7 ล้านราย พร้อมเดินหน้าต่อยอดบริการแบบ Online-to-Offline ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุค New Normal ได้อย่างแท้จริงและด้วยการคำนึงถึงเทรนด์พลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวัน “โออาร์” มีแผนขยาย EV Station ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วไทย 100 แห่ง ในปี 2564 และ 300 แห่ง ภายในปี 2565เหนืออื่นใด “โออาร์” ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาในชื่อว่า “มอดูลัส เวนเจอร์” เพื่อลงทุนพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับบริษัท แฟลช คอร์ปอเรชั่น, บริษัท พีเบอร์รี่ไทย จำกัด, การลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) และการร่วมมือในการพัฒนาโมเดลธุรกิจอื่น ๆ เพื่อตอบสนองเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่น LINE MAN Kitchen