“ฟู้ดแพชชั่น” ลุยกลยุทธ์ขายคูปอง ขยายฐาน “องค์กร-รายย่อย” ดันยอด

ผู้จัดการรายวัน360 - “ฟู้ดแพชชั่น” เจ้าของแบรนด์ดังบาร์บีคิวพลาซ่า เปิดเกมรุก กลยุทธ์คูปองเจาะตลาดทั้ง D2B และ D2C เผยมีองค์กรขนาดใหญ่ตอบรับมากมาย หวังใช้เป็นการขยายฐานลูกค้าได้ด้วยรายงานข่าวจาก บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ บาร์บีคิวพลาซ่า, จุ่มแซบฮัท, ฌานา, โภชา และ หมูทอดกอดคอ เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เปิดตัวคูปองเงินสด หรือVoucher ที่มีความครุ้มค่าในธุรกิจร้านอาหาร เพื่อเป็นการรุกตลาด D2B (Direct to Business) และ D2C (Direct to Customer) ด้วยกลยุทธ์รอบด้าน โดยสั่งซื้อผ่าน @Line: foodpassionsales หรือ www.foodpassionsales.com“วอยเชอร์นี้ยิ่งซื้อมาก ยิ่งรับส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกการสั่งซื้อ พร้อมสิทธิพิเศษเหนือระดับ ตอบโจทย์การให้บริการครอบคลุม 360 องศา ด้วยบริการหลังการขายในรูปแบบ Partnership โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย คอยให้คำปรึกษา และดูแลทุกขั้นตอน ซึ่งรูปแบบ Corporate Voucher สามารถใช้ได้ทุกแบรนด์ในเครือ เหมาะสำหรับการทำกลยุทธ์การตลาดด้าน Customer Relationship Management อาทิ การจัดกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการขาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร และเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่”ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำหลายองค์กรกว่า 500 ราย ทั้งกลุ่มธุรกิจ ธนาคาร บัตรเครดิต สินเชื่อ, CRM Loyalty Program, ปิโตรเลียม, การสื่อสาร และโทรคมนาคม, ธุรกิจขนส่ง ประกันภัย อาทิ SCB, บัตรเครดิตกรุงไทย, ลาซาด้า, ดีแอชแอล ฯลฯ ที่สนใจคูปองรูปแบบดังกล่าวสำหรับโปรโมชันเอ็กซ์คลูซีฟ ฟู้ดแพชชั่น นำเสนอแพกเกจพิเศษ เมื่อซื้อ Voucher สามารถใช้ได้ทุกแบรนด์ในเครือ ทั้งบาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซบฮัท โภชา และฌานา โดย ข้อดีของ Voucher นี้คือ สามารถชำระสินค้าและบริการแทนเงินสด โดยมีทั้งรูปแบบ Physical Voucher (Voucher ในรูปแบบกระดาษ) และ Electronic Voucher (Voucher ในรูปแบบโค้ดมือถือ) โดยใช้ร่วมกับทุกโปรโมชั่นได้ และไม่จำกัดจำนวนการใช้งานในแต่ละครั้ง ใช้สำหรับทานที่ร้าน และสั่งกลับบ้าน สามารถนำมูลค่าของบัตรกำนัล มาคำนวณเป็นคะแนนสะสม และยอดใช้จ่ายสะสมในสมาชิก LINE@Gon Gang“เมื่อลูกค้าซื้อวันนี้ จะได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 20% ดังนี้ สั่งซื้อเริ่มต้นที่ 10,000-100,000 บาท รับส่วนเพิ่ม 5%, สั่งซื้อเริ่มต้นที่ 100,100-300,000 บาท รับส่วนเพิ่ม 10%, สั่งซื้อเริ่มต้นที่ 300,100-1,000,000 บาท รับส่วนเพิ่ม 13%, สั่งซื้อเริ่มต้นที่ 1,000,100-2,000,000 บาท รับส่วนเพิ่ม 17% และ สั่งซื้อเริ่มต้นที่ 2,000,100-10,000,000 บาท รับส่วนเพิ่ม 20%”นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือ พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการตัดสินใจเลือก Voucher จาก ฟู้ดแพชชั่น เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด ว่า “PTG ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุง และธุรกิจพลังงานทดแทน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่แตกต่าง จึงได้ตัดสินจับมือกับ ฟู้ดแพชชั่น เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญ ในการทำกลยุทธ์การตลาด โดย Voucher นี้ เป็นรูปแบบพรีวิลเลจที่เข้าถึงสมาชิกได้ทุกเพศทุกวัย สะดวกต่อการใช้งาน และ สามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะในรูปแบบของ Electronic Voucher เพื่อใช้มอบเป็นสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก เมื่อนำคะแนนสะสมมาแลก และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ร้าน Bar B Q Plaza ยังมีสาขาครอบคลุมทุกภาคของไทย จึงสามารถเข้าถึงสมาชิก Max Card ได้อย่างทั่วถึง ทำให้มียอดการใช้สิทธิ์ของสมาชิกมากติดอันดับต้นๆ ของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เรามีให้กับสมาชิกนางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กล่าวว่า Buzzebees เป็นผู้นำธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนา Loyalty Program บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ อาทิ Application, Line Official Account, SMS และเว็บไซต์ ได้ทั้งบนระบบ ios, android และ windowsปัจจุบันมีพันธมิตรองค์กรมากกว่า 130 ราย และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Buzzebees รวมกว่า 75 ล้านบัญชี มีดีลสิทธิพิเศษกับแบรนด์ร้านค้าดังๆ มากมาย กว่า 2,000 แห่ง โดย Buzzebees ถือเป็นองค์กรรายเดียวที่ให้บริการแบบ One Stop Service ในด้าน CRM Privilege แบบเต็มศักยภาพด้วยทีมงานมืออาชีพในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกด้าน Loyalty Program เราจึงมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจ และมองเห็นถึงการทำการตลาดในเชิงดิจิทัล อย่างบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า เพื่อจัดเตรียมแผนกิจกรรมการตลาด เช่น การแลกของรางวัลให้กับแบรนด์ต่างๆ ได้ไปใช้สิทธิพิเศษที่ร้านอาหารในเครือ Food Passion โดยได้รับการตอบรับจาก End Consumer ในการแลกของรางวัลอย่างดีเยี่ยม เช่น การแลกสิทธิประโยชน์บน application Tesco Club Card, Citi Rewards, และ Toyota Privilege ซึ่งมีการแลกกว่า 10,000 สิทธิต่อเดือน