“เมเจอร์แอด” อัดออนไลน์อีเวนต์แรงปลุกสื่อ

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมเจอร์พลิกเกมธุรกิจหลังโควิด-19 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสื่อโฆษณา จับมือพันธมิตรคนสำคัญอย่าง ทาโร อร่อย..มีประโยชน์ พร้อมด้วย สไปรท์ กลิ่นเลมอน ไลม์ สูตรไม่มีน้ำตาล, สวยฟิตด้วยวาโก้, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด Samsung Do What You Can't, วีฟิตเนส, คลื่นวิทยุ HITZ 955 คลื่นฮิตซ์อันดับ 1 ของคนทั้งประเทศ และรายการไอดอล พาราไดซ์ ช่อง 3 ร่วมกันดัน Online Activity ตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัลนายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเมเจอร์ เรามีความมุ่งมั่นปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเดินหน้าปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำแคมเปญที่สร้าง Brand Engagement ให้แก่ลูกค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ของเราอย่าง Website majorcineplex.com หรือ Facebook Major groupนอกจากนี้ เรายังร่วมกับพันธมิตรทำ Online Activity โดยเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีให้แก่ลูกค้า และเทคนิคทางการตลาด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ อย่างเช่น กิจกรรม Major X Taro House work Exercise Challenge ถือเป็น Online Activity ครั้งแรกในปีนี้ของเมเจอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันทำงานบ้านตามภารกิจเพื่อพิชิต 2,021 แคลอรี ในรูปแบบ Virtual Exercise เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้ที่รักสุขภาพ และชื่นชอบการออกกำลังกาย ที่สำคัญ ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยข้อมือ และสร้อยคอทองคำพร้อมของรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า 3 แสนบาท ซึ่งเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรของเมเจอร์ที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่หยุดนิ่งที่จะปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง”นางสาวสุทิศา คล้ายเกตุ รองกรรมการผู้จัดการงานการตลาดภายในประเทศ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทาโร” (Taro) ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นที่อยู่กับคนไทยมายาวนาน เรามีความมุ่งหมายที่จะสื่อสารให้คนรุ่นใหม่รู้จักรัก และใส่ใจในสุขภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้แบรนด์เข้าถึง และตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Fan Page หรือ Instagram รวมทั้งการทำกิจกรรมการตลาด หรือแคมเปญต่างๆ ซึ่งกิจกรรม Major X Taro House work Exercise Challenge เป็นหนึ่งในแคมเปญที่เราได้ร่วมกับทางเมเจอร์ จัดขึ้นโดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถต่อยอดให้ทาโรกลายเป็นแบรนด์ต้นแบบของการรักสุขภาพให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ด้วย”กิจกรรม Major X Taro House work Exercise Challenge เป็นการแข่งขันทำงานบ้านตามภารกิจที่กำหนดเพื่อเผาผลาญแคลอรีให้ได้ตามเป้าหมาย 2,021 แคลอรีในรูปแบบ Virtual Exercise พร้อมลุ้นรับรางวัล 2 ต่อ!! มูลค่ากว่า 3 แสนบาทต่อที่ 1 เพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 400 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยข้อมือทองคำมูลค่า 12,810 บาท จำนวน 5 เส้นต่อที่ 2 ลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่า 15,960 บาท จำนวน 3 เส้น จากกิจกรรม “อัปเดตภารกิจ House work สุดชิกพิชิต 2,021 แคลอรี” ผ่าน Facebook หรือ Instagram ของตัวเองรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าสมัครมอบสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19