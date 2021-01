อินเด็กซ์โว KILL & KLEAN ช่วยชีวิต มั่นใจปี 64 รายได้ทะลุ 2,000 ล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - อีเวนต์เงียบเหงาไปถึงต้นปี 64 “อินเด็กซ์” ยังยิ้มได้ เหตุธุรกิจพ่นฆ่าเชื้อ KILL & KLEAN ออเดอร์ทะลักรับโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ช่วยทดแทนงานอีเวนต์ที่หายไป ยันไม่กระทบบิ๊กโปรเจกต์ต้อนรับปีใหม่ที่เชียงราย มั่นใจรายได้ปี 63 ยังตามเป้า 2,000 ล้านบาทนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ ในส่วนของงานอีเวนต์กระทบหมด โดยเฉพาะประเภทเอนเตอร์เทนเมนต์ได้รับผลกระทบ 100% เต็ม ซึ่งรากยาวไปจนถึงต้นปี 2564 นี้ โดยอินเด็กซ์เองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน แต่โชคดีที่บริษัทมีธุรกิจอื่นมาชดเชยรายได้ที่หายไป นั่นคือธุรกิจพ่นฆ่าเชื้อ KILL & KLEAN ที่พบว่ายอดออเดอร์ใช้บริการสูงมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงเสนอโมเดลบริการฉีดพ่นใหม่ๆ ด้วยนอกจากนี้ อินเด็กซ์ยังมีโปรเจกต์อื่นในช่วงเดือน ม.ค.นี้ อย่างเช่น งานที่ร่วมกับ สิงห์ปาร์ค เชียงราย กับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 2564” หรือ Village of Illumination 2021 ซึ่งได้วางมาตรการและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังคงเดินหน้าจัดงานอยู่ พร้อมๆ กับปลุกความเชื่อมั่นเชียงรายเที่ยวได้ ปลอดภัยไกลโควิด-19โดยงานเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 2564 นี้ถือเป็นครั้งแรกในไทยใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ ไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยเนรมิต 7 โซนจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ที่มีการผสมผสานเรื่องของศิลปะ ดนตรี ดิจิทัล และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศ ในฤดูหนาวของสิงห์ปาร์ค เชียงรายให้อบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากดวงไฟกว่า 1 ล้านดวง ภายใต้แนวคิด ปรากฏการณ์จากฟากฟ้า หรือ Falling from the sky เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2564 บัตรราคา 200-250 บาท สำหรับคนภาคเหนือราคาพิเศษ 150 บาท เวลาในการเข้าชมงาน 18.00-22.00 น.สำหรับแผนการดำเนินงานที่วางไว้ในปี 2564 นี้ จะเป็นการเพิ่มธุรกิจนอนอีเวนต์เป็นหลัก โดยการปรับตัวของอินเด็กซ์ไม่ใช่แค่เพื่อให้อยู่รอด แต่มองเป็นการสร้างรายได้ระยะยาวด้วย คาดการณ์ว่าอินเด็กซ์จะกลับมาเติบโตถึง 2,000 ล้านบาทอีกครั้งในปี 2564 นี้ จากที่เคยทำได้ในปี 2555 ซึ่งการเติบโตในปี 2564 นี้เป็นการปรับสัดส่วนธุรกิจใหม่ คือ 1. Creative Business Development มีสัดส่วนรายได้ไม่ต่ำกว่า 30% 2. Own Project เพิ่มขึ้นเป็น 30% และ 3. ลดสัดส่วนรายได้หลักมาจากอีเวนต์มาร์เกตติ้ง เป็น 40% โดยเฉพาะในส่วนของ Own Project นั้นตั้งเป้าให้ได้ 50% ในอนาคตขณะที่ภาพรวมธุรกิจอีเวนต์จะกลับมาสู่จุดเดิมที่มูลค่า 14,000 ล้านบาทได้อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นคงต้องรอจนถึงปลายปี 2565 เพราะสถานการณ์คาดเดาอะไรไม่ได้เลย อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในต่างประเทศ อย่างโซนยุโรป ที่น่าจะมีผลดีต่อประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง