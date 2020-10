“ไทยเบฟ” มุ่งสู่ “PASSION 2025” ปรับตัวสู้โควิด-จ่อซื้อหุ้นซาเบโก้เพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยเบฟเวอเรจเปิดทิศทางธุรกิจภายใต้ “ PASSION 2025” เน้น “BUILD-STRENGTHEN-UNLOCK” โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่ง และกลยุทธ์การปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโต มั่นคง ยั่งยืน ยอมรับช่วงโควิดต้องปรับตัวเต็มที่ กระทบภาพรวม 14%นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เราได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 หรือ ThaiBev Situation Room (TSR) เพื่อเป็นศูนย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มไทยเบฟให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ดูแลสุขภาพของพนักงาน และยังได้นำเอารูปแบบการปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้มากกว่า 95% ของพนักงานบริษัทฯ สามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานของระบบดิจิทัล แต่ยอมรับว่าโควิดส่งผลกระทบต่อภาพรวมของไทยเบฟประมาณ 14%อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2014-2020 ตามแผน Vision 2020 นั้น ยอดขายและกำไรของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยเบฟเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจล่าสุดวันนี้ (1 ตุลาคม 2020) ได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนสู่ PASSION 2025 เพื่อรองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการของลูกค้า ภายใต้ 3 แนวทางหลัก คือ BUILD สรรค์สร้างขีดความสามารถ สร้างธุรกิจใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ ช่องทางตลาดใหม่ๆ, STRENGTHEN เสริมแกร่งความเป็นหนึ่ง คือทำที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และ UNLOCK สุดพลังศักยภาพไทยเบฟ ด้วยการนำสิ่งที่มีอยู่มาสรรค์สร้างประโยชน์ให้มากที่สุดและดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็น Stable and Sustainable ASEAN Leader ภายใต้ PASSION 2025ทั้งนี้ ไทยเบฟลงทุนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ใช้ไปแล้วประมาณ 3,500 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2564 ที่เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อาจะใช้น้อยลงแต่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา (รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงินและบัญชี ธุรกิจต่างประเทศ : มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563) เผยว่า ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจสุราในเมืองไทยยังรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ดี โดยในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง แสงโสมเติบโตกว่า 14% ส่วนของเบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์ ยังเติบโตได้ 37% ส่วนเมอริเดียนบรั่นดี เติบโตถึง 50% และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 8% ในปีนี้กลุ่มธุรกิจสุรายังได้มีการออกผลิตภัณฑ์ Phraya Elements ซึ่งเป็นสุราระดับพรีเมียมด้วยในปีนี้จะลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ขยายกำลังผลิตเฟสแรกของเมอริเดียน จะเสร็จประมาณมีนาคม และเฟสที่สองอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อไปนายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ กล่าวว่า ตลาดเบียร์ในต่างประเทศของเบียร์ช้างจะขยายฐานลูกค้าทางภูมิศาสตร์ สร้างคุณค่าของตราสินค้า การขยายฐานลูกค้าทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปสู่เมืองที่สำคัญต่างๆ ในต่างประเทศ ที่ผ่านมาเบียร์ช้างได้เปิดตัวการผลิตภายนอกประเทศไทยเป็นครั้งแรกในพม่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจาะเข้าไปในจังหวัดหลักที่สำคัญๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสำหรับซาเบโก้ เรามีแผนที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลเวียดนาม ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเบียร์ในเวียดนามในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ต้องปรับแผนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ และสามารถกู้สถานการณ์ให้เริ่มฟื้นตัวได้เป็นลำดับในช่วงไตรมาสที่ 2 จากการบริหารภายใต้กลยุทธ์หลักต่อไปนี้ เช่น การทำงานนำทรัพยากรสำหรับจากค้าขายผ่านธุรกิจอาหารหรือภัตตาคารไปใช้กับการขายให้แก่ผู้บริโภคในร้านค้าปลีก เน้นการขายให้แก่ผู้บริโภคในร้านค้าปลีกและการขายปลีกสมัยใหม่ เร่งการสร้างช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ ทดลองขายผลิตภัณฑ์ใหม่ สายการผลิตกระป๋องใหม่ ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 60,000 กระป๋องต่อชั่วโมง ได้เริ่มการใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน เป็นต้น โดยซาเบโก้มีส่วนแบ่งตลาดเบียร์ 35-40%นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง และผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ประเทศไทย (2561-2563) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง และผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารช่องทางจำหน่าย (1 ตุลาคม 2563) กล่าวว่า ถึงแม้ภาพรวมตลาดเบียร์ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาจะเติบโตเฉลี่ยในอัตราที่ลดลง แต่ช้างยังคงเติบโตกว่าตลาด ช้างยังให้ความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์เพื่อรักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งนายเลสเตอร์ ตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย (2561-2563) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ (ประเทศไทย) (1 ตุลาคม 2563) กล่าวว่า ไทยเบฟดำเนินธุรกิจทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยโฟกัสที่ 3 ตลาดหลัก คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์, 3 ตลาดใหม่ คือ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และ 4 ตลาดการส่งออก ลาว กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์โดยผลการดำเนินงาน 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ถือว่าดี หลังจากที่เราขาดทุนมาเมื่อสองสามปีที่แล้ว บริษัทกลับมามีผลกำไร การมองไปข้างหน้านั้นธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด โดยเปิดช่องทางการขายในรูปแบบสถานที่ การขยายช่องทางการขายไปยังช่องทางดิจิทัล หวังว่าผลประกอบการเชิงบวกนี้จะมีผลต่อเนื่องไปถึงปีหน้านางสาวนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจอาหารได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤตโควิด-19 เร่งขยายช่องทางการขายแบบ Takeaway และ Delivery รุกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค แต่ยังคงต้องวางแผนธุรกิจอย่างระวังเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เร่งการสร้างการเติบโตของธุรกิจจัดส่งแบบดีลิเวอรี ออกผลิตภัณฑ์และรูปแบบร้านใหม่ๆกลยุทธ์ปี 2564 จะเน้น 1. การขยายสาขาในรูปแบบต่างๆ 2. การขยายช่องทางการให้บริการหลายรูปแบบ นอกเหนือจากรูปแบบของการนั่งรับประทานที่ร้าน เช่น ช่องทางการจัดส่งถึงบ้าน (Home Delivery), Take home/Pick up, ไดรฟ์ทรู และอื่นๆ 3. การนำเอาดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ-ความปลอดภัยนายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เผยว่า “แนวทางการทำธุรกิจบนหลักคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ไทยเบฟยึดปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจมามากกว่า 44 ปี โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด มาเป็นหลักปฏิบัติ โดยเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างรอบด้านซึ่งปีนี้เป็นปีที่ท้าทาย และเป็นบททดสอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของทุกองค์กรจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไทยเบฟมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ กลุ่มไทยเบฟยังได้มอบแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย และยังได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรด้านความยั่งยืนด้วยการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกว่า 1 ล้านขวด เพื่อส่งมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ ท่ามกลางวิกฤตนี้เราและ TSCN พันธมิตรได้ทำการสำรวจและพบว่าคู่ค้าให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการพนักงาน และมองว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญหลังวิกฤตการณ์ COVID ทั้งหมดนี้ จึงตอกย้ำถึงแนวคิดการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต พร้อมการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน สู่กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก”ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล เผยว่า “ปี 2563 เป็นบทพิสูจน์ความท้าทายด้านการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มไทยเบฟ อันเนื่องมาจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทยกว่าหนึ่งหมื่นคนต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน ขณะที่อีกกว่าสามหมื่นคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เพื่อส่งมอบสินค้า บริการ อาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่กลุ่มทรัพยากรบุคคลต้องร่วมให้ความเอาใจใส่ และช่วยลดความกังวลใจของเพื่อนพนักงาน โดยมีการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำประกันภัยความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งงาน การจัดให้มีสายด่วน 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแก่พนักงาน การมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ สำหรับพนักงานที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแก่พนักงานและครอบครัวนอกจากนี้ เรายังได้ขอความร่วมมือให้พนักงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดภัย ด้วยการลงทะเบียนดิจิทัลทุกวันเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานให้ห่างไกลจากพื้นที่สุ่มเสี่ยง จากการทำงานร่วมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ WOW หรือ Ways of Work และให้ความสำคัญที่จะสื่อสารแบ่งปัน วิกฤตครั้งนี้ทำให้กลุ่มไทยเบฟได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของพนักงาน และพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และ “ก้าวแกร่งกว่าเดิม” ซึ่งได้ส่งผลดีต่อการยกระดับความผูกพันของพนักงานมากถึงร้อยละ 85 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66 ทำให้ไทยเบฟได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work For และรางวัล HR Asia Most Caring Companies 2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ใส่ใจดูแลพนักงานได้ดีที่สุดในแต่ละประเทศอีกด้วย