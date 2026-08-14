'ทรัมป์' ไฟเขียว 'ต่างชาติ' ผลิตเรือให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อนุญาตให้กองทัพเรือสหรัฐฯ สร้างเรือในต่างประเทศได้ และสั่งให้ยกเลิกระบบปล่อยเครื่องบินขับไล่จากเรือบรรทุกเครื่องบินที่ซับซ้อน และกลับไปใช้ระบบปล่อยเครื่องบินด้วยไอน้ำ (steam catapults) แทน ตามถ้อยแถลงจากทำเนียบขาววานนี้ (13 พ.ค.)
ทรัมป์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านความมั่นคงแห่งชาติที่สั่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งจะทำให้เรือลำที่ 4 ในชั้นเรือบรรทุกเครื่องบิน เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด ต้องยกเลิกระบบปล่อยเครื่องบินด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Aircraft Launch System - EMALS) ที่ใช้ในเรือ 3 ลำแรก
การปรับเปลี่ยนการออกแบบนี้คาดว่าจะทำให้ต้องเสียเงินภาษีของชาวอเมริกันเพิ่มอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์
บริษัท ฮันติงตัน อิงกัลส์ เป็นผู้รับเหมาหลักในการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ด หุ้นของฮันติงตันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายหลังปิดตลาดในนิวยอร์ก
เอกสารของกระทรวงกลาโหมระบุว่า ณ เดือน มี.ค. ปี 2026 เรือยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด ซึ่งเป็นเรือลำแรกในชั้นเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ ได้ทำการปล่อยเครื่องบินด้วยระบบ EMALS ไปแล้ว 36,863 ครั้ง
การเปลี่ยนการออกแบบจะเกิดขึ้นกับเรือบรรทุกเครื่องบิน ดอริส มิลเลอร์ ซึ่งเป็นเรือลำที่ 4 ในชั้นฟอร์ดที่วางแผนไว้ กำหนดการวางกระดูกงูเรือ ดอริส มิลเลอร์คือภายในสิ้นปี 2026 และกองทัพเรือคาดว่าจะส่งมอบเรือได้ในช่วงต้นปี 2034
ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์ระบบปล่อยเครื่องบินด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าของกองทัพเรืออยู่บ่อยครั้งว่ามีราคาแพงกว่า และไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับระบบปล่อยเครื่องบินด้วยไอน้ำ
“พวกเขาใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับระบบปล่อยเครื่องบินด้วยไฟฟ้า แต่ก็ไม่ดี มันไม่ดีเท่า ซับซ้อนเกินไป” ทรัมป์ กล่าวในการประชุมสุดยอดด้านกลาโหมที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนที่แล้ว
เมื่อกองทัพเรือเลือกใช้ระบบ EMALS ในปี 2009 พวกเขากล่าวว่าระบบนี้จะช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานโดยรวม ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าระบบปล่อยเครื่องบินด้วยไอน้ำ และสร้างความเครียดทางกายภาพน้อยกว่าต่อเครื่องบินบนเรือบรรทุกเครื่องบิน ระบบนี้ซึ่งกองทัพเรือฝรั่งเศสเลือกใช้เช่นกันมีปัญหาในช่วงเริ่มต้น แต่หลังจากนั้นก็ทำการปล่อยเครื่องบินไปแล้วหลายพันครั้ง
บริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส์ ผู้ผลิตระบบ EMALS แถลงว่า การตัดสินใจไม่ติดตั้งระบบดังกล่าวบนเรือ ดอริส มิลเลอร์ นั้น จำเป็นต้องมีการ "พิจารณาอย่างรอบคอบ"
"เมื่อการผลิตเสร็จสมบูรณ์ไปเกือบ 50% การเปลี่ยนแผนในตอนนี้จะก่อความเสี่ยงด้านต้นทุน กำหนดการต่างๆ และการบูรณาการอย่างมาก" เจเนอรัล อะตอมมิกส์ ระบุ
กองทัพเรือสหรัฐฯ ขอให้สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลไปยังทำเนียบขาวเอง
บันทึกข้อความที่ ทรัมป์ ลงนามยังเปิดโอกาสให้กองทัพเรือสามารถสั่งต่อเรือจากต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ
บริษัทต่อเรือต่างชาติที่ได้ "ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืน" ในอู่ต่อเรือของสหรัฐฯ "จะได้รับอนุญาตชั่วคราวให้ต่อเรือได้สูงสุด 2 ลำในอู่ต่อเรือหลักของตน ซึ่งจะส่งมอบเพื่ออุดช่องว่างด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว" และเป็นส่วนเสริมเรือที่สร้างในอู่ต่อเรือของสหรัฐฯ
บริษัทต่อเรือสัญชาติออสเตรเลีย Austal กล่าวเมื่อวันอังคาร (11) ว่า กลุ่มบริษัท Hanwha Group ได้เสนอซื้อกิจการในสหรัฐฯ ของบริษัทในราคาถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากกลุ่มบริษัทจากเกาหลีใต้แห่งนี้ต้องการขยายธุรกิจในตลาดป้องกันประเทศของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ บันทึกของ ทรัมป์ ยังสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจัดตั้งอู่ต่อเรือแห่งที่ 5 ของกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมเรือดำน้ำและเรือบรรทุกเครื่องบิน
ที่มา: รอยเตอร์