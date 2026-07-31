'ทรัมป์' โวบรรลุดีลปลดอาวุธ 'ฮามาส' แต่ยังไม่แน่ว่าอิสราเอลจะยอมรับ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า การเจรจาในกรุงไคโรระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยและผู้นำกลุ่มฮามาสเมื่อวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) นำไปสู่ข้อตกลงปลดอาวุธในฉนวนกาซาแบบเป็นขั้นเป็นตอน แต่เจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นเพียงฉบับร่าง ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ชี้ว่าอิสราเอลยังไม่มั่นใจว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์จะยอมวางอาวุธจริงหรือไม่
“วันนี้คณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace)ได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ทั้งหมดในกาซา” ทรัมป์ กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยเสริมว่า การปลดอาวุธจะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน
“นี่เป็นก้าวสำคัญสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน”
ทรัมป์กล่าวว่า ข้อตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญสู่การปกครองกาซาโดยรัฐบาลปาเลสไตน์ชุดใหม่ที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการสันติภาพ “ในขณะเดียวกัน อิสราเอลก็จะได้รับความมั่นคงที่สมควรได้รับ โดยกาซาจะไม่ถูกใช้เป็นฐานสำหรับการก่อการร้ายอีกต่อไป” เขากล่าวเสริม
สถานทูตอิสราเอลในวอชิงตันไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศของ ทรัมป์ ในทันที
แหล่งข่าวจากฮามาสบอกกับรอยเตอร์ว่า ร่างข้อตกลงระบุว่าอาวุธหนักจะถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลปาเลสไตน์เท่านั้น และอาวุธเหล่านั้นไม่สามารถถูกโอนไปยังอิสราเอลได้
"เราจะไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปลดอาวุธ ก่อนที่อิสราเอลจะถอนตัวออกจากกาซา" กาซี ฮาหมัด สมาชิกทีมเจรจาของฮามาส บอกกับสำนักข่าวอัลจาซีรา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (30) ว่า อิสราเอล "ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าฮามาสจะปลดอาวุธ"
"เรามั่นใจมากว่าพวกเขาจะปฏิบัติตาม" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเสริม "หากพวกเขาไม่ทำ แน่นอนว่าประธานาธิบดี ทรัมป์ จะผิดหวังมาก"
นอกจากนี้ ยังมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาของกระบวนการ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการสันติภาพประเมินกรอบเวลาไว้ที่ 200 ถึง 320 วัน แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งคาดว่าอาจจะไม่ถึง
เจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามกล่าวว่า ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศเรื่องนี้ อิสราเอลได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้ว
“อิสราเอลเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการถอนอาวุธออกจากฉนวนกาซาและการลดกำลังทหารในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับกระบวนการใดๆ” เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี(30)
“เอกสาร 15 ข้อดังกล่าวไม่ได้ให้คำตอบที่น่าพอใจต่อข้อเรียกร้องเหล่านี้ และอิสราเอลได้แสดงการคัดค้านแล้ว”
ผู้นำฮามาสได้เจรจากับผู้ไกล่เกลี่ยจากอียิปต์ กาตาร์ และตุรกี เกี่ยวกับแผนระยะที่สองของ ทรัมป์ สำหรับกาซา ซึ่งนำเสนอโดยคณะทำงานเพื่อสันติภาพของเขา
ทรัมป์ จัดตั้งคณะทำงานนี้ขึ้นเพื่อกำกับดูแลแผนการยุติสงครามของอิสราเอลในกาซา และฟื้นฟูดินแดนที่ถูกทำลาย เขาแต่งตั้งสมาชิกของคณะทำงานโดยมีตนเองเป็นประธาน และกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าคณะทำงานนี้จะกำกับดูแลการปกครองกาซาชั่วคราว
“เบื้องหน้าเราคือกาซาที่ได้รับการสร้างใหม่ ปกครองโดยชาวปาเลสไตน์ และอยู่ร่วมกับอิสราเอลอย่างสันติ และเป็นเป้าหมายทางการเมืองที่จะนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์อย่างมีความหมาย” นิโคไล มลาเดนอฟ ผู้แทนคณะทำงานเพื่อสันติภาพของ ทรัมป์ สำหรับกาซา ระบุในคำแถลง หลังจากที่ ทรัมป์ โพสต์ข้อความ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูกาซาเพียงเล็กน้อย
แผนดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การปกครองโดยฝ่ายบริหารพลเรือนของปาเลสไตน์ การถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากกาซา และการส่งกองกำลังระหว่างประเทศไปช่วยรักษาความปลอดภัย
สถานการณ์จริงในกาซาจนถึงขณะนี้ยังห่างไกลจากเป้าหมายของข้อตกลง
กลุ่มฮามาสต้องการให้อิสราเอลให้คำมั่นว่า จะยุติการโจมตีกาซา และถอนกำลังทหารออกไป
ยังไม่ชัดเจนว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับอาวุธเบาและอาวุธส่วนบุคคล และท่าทีใหม่ของฮามาสจะได้รับการยอมรับจากอิสราเอลหรือจากคณะกรรมการสันติภาพของ ทรัมป์ หรือไม่หรือไม่
นักการทูตที่เกี่ยวข้องกับการเจรจากล่าวว่า แผนดังกล่าวรวมถึงการทำลายอุโมงค์ คลังอาวุธ และโรงงานผลิตอาวุธ โดยเสริมว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้ว จะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธเหลืออยู่ในกาซา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (30) ว่า "นี่ไม่ใช่ข้อตกลงแห่งความไว้วางใจอย่างแท้จริง" แต่เป็น "ข้อตกลงที่มีเงื่อนไข"
กองทัพอิสราเอลยังคงขยายการยึดครองทางทหารในกาซา โดยนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู กล่าวว่าอิสราเอลตั้งใจที่จะขยายพื้นที่ภายใต้การควบคุมของตนเป็น 70% ของดินแดนกาซาทั้งหมด
ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีกำลังพลจำนวนเท่าใดที่จะพร้อมส่งไปประจำการกับกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ (International Stabilization Force) ที่วางแผนไว้ และกองทัพอิสราเอลจะยอมถอนตัวออกจากกาซาหรือไม่
ที่มา: รอยเตอร์