ค่อยๆถอนตัวอีกหนึ่ง!สื่อเขมรตีข่าว'แม็คโคร'ปิดกิจการสาขา'เสียมราฐ' ผลกระทบจากความขัดแย้งไทย-กัมพูชา

สื่อกัมพูชารายงาน แม็คโคร ห้างค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ของไทย จะปิดตัวสาขาในเสียมราฐอย่างเป็นทางการตอน 17.00น.ของวันที่ 30 กรกฏาคม ยุติการดำเนินงานที่มีมานานกว่า 7 ปี อย่างไรก็ตาม แม็คโคร เน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์ของพวกเขาจะยังคงเดินหน้าให้บริการตามปกติ
รายงานของแคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์ ระบุว่าในวันพฤหัสบดี(30ก.ค.) ได้ติดต่อสอบถามไปยังแม็คโครกัมพูชาเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การยืนยันว่าจะมีการปิดแม็คโครสาขาเสียมราฐจริงตอนเวลา 17.00 น.ในวันดังกล่าว แต่พวกลูกค้ายังคงซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่สื่อมวลชนแห่งนี้รายงานข่าว ทาง แม็คโคร กัมพูชา และ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่ดำเนินกิจการประกอบธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ยังไม่ได้เผยแพร่ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการใดๆ ระบุถึงเหตุผลสำหรับการปิดสาขาในเสียมราฐ
แคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์ ระบุว่าเมื่อไม่นานที่่ผ่านมา มีข่าวลือแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ท้องถิ่น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่แม็คโครนกำลังปิดสาขาในเสียมราฐ ข่าวลือดังกล่าวเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฏาคม ชาวเน็ตบางส่วนสังเกตเห็นจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สินค้าบางรายการมีสต็อกไม่เพียงพอและไม่มีการเติมเต็มสต็อกสินค้าอีกแล้ว นำมาซึ่งข่าวลือว่าใกล้ปิดกิจการ
รีวิวจากลูกค้าล่าสุดบน Google Maps พบเห็นห้างฯแห่งนี้ได้แสดงสัญญาณอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการลดขนาดก่อนที่จะปิดตัวลง ลูกค้าบางรายเล่าว่าได้มีการปรับลดพื้นที่ชั้นวางแบบแช่เย็นในโซนผัก ผลิตภัณฑ์นม และเนื้อสัตว์ พื้นที่ทางเดินหลายช่วงถูกปิดและดูเหมือนว่าสาขาแห่งนี้กำลังจะปิดตัวลงอย่างถาวร
อย่างไรก็ตามแคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์ เข้าใจว่าสาขาอีก 2 แห่งที่เหลือของแม็คโคร ในเขต Sen Sok และ Chroy Changvar ของกรุงพนมเปญ ปัจจุบันยังคงเปิดบริการตามปกติ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของแม็คโครกัมพูชา ก็ยังคงโพสต์ข้อมูลข่าวสารโปรโมทสินค้า แต่กิจกรรมกระตุ้นการขายเหล่านี้มุ่งเน้นเฉพาะกับ 2 สาขาในกรุงพนมเปญ
รายงานของแคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์ ตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของแม็คโครในกัมพูชา ก็เพิ่งทำการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ในปีนี้เช่นกัน โดยเปลี่ยนจากซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ แม็คโคร แคมโบเดีย คลิก มาเป็น PSAR PLUS เมื่อวันที่ 20 มีนาคม และยังคงปฏิบัติการจนถึงตอนนี้
ตามรายงานข่าวของแคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์ ระบุว่า แม็คโคร เข้าสู่ตลาดกัมพูชาในปี 2017 เปิดสาขาแรกในเขต Sen Sok ของกรุงพนมเปญในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ในเดือนมกราคม 2019 แม็คโคร ขยายสู่เสียมราฐ เปิดสาขาแห่งที่ 2 ในกัมพูชา ด้วยโครงการที่มีการเปิดเผยมูลค่าการลงทุนประมาณ 19 ล้านดอลลาร์(ราว 637 ล้านบาท) ต่อมา แม็คโคร เปิดสาขาอีกแห่งในเขต Chroy Changvar ของกรุงพนมเปญ
แคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์ รายงานปิดท้ายว่าการปิดสาขาในเสียมราฐของแม็คโคร เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งที่ยังไม่จางหายระหว่างกัมพูชาและไทย ยังคงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง 2 ชาติ เมื่อเร็วนี้ บรรดาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของไทยหลายแบรนด์ ในนั้นรวมถึง 7-Eleven, คาเฟ่ อเมซอน และเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน ต่อการดำเนินกิจการในกัมพูชา
(ที่มา:แคมโบเดียบิสซิเนสวอตช์)