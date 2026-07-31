ชักชุลมุนหนัก!อิหร่านแฉยิวจัดฉากโยนบาปโจมตีอิยิปต์ จับได้เยอรมนี-ฝรั่งเศสช่วยUSสกัดขีปนาวุธที่ยิงถล่มจอร์แดน

อับบาส อารากชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ในวันพฤหัสบดี(30ก.ค.) เตือนในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าปฏิบัติการจัดฉากของอิสราเอล ตามหลังเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซที่ท่าเรือดาเมียตตาของอียิปต์ พร้อมเน้นย้ำความมั่นคงของอียิปต์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเตหะราน ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเริ่มมีชาติต่างๆเข้ามาร่วมวงในความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางข่าวลือว่าเยอรมนีและฝรั่งเศส เข้าช่วยยิงสกัดขีปนาวุธที่พุ่งเล่นงานฐานทัพของสหรัฐฯในจอร์แดน
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ อารากชีให้คำจำกัดความอียิปต์ ว่าเป็นมิตรและคู่หูที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค และเน้นย้ำความมั่นคงของอียิปต์มีความสำคัญอย่างที่สุดต่ออิหร่าน "เราทุกคนต้องระแวดระวังแผนการต่างๆของอิสราเอล และปฏิบัติการจัดฉากที่ออกแบบมาเพื่อบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาค" เขาเขียน "มันเป็นภัยคุกคามร่วมที่ชัดเจน และเป็นน่าหวาดกลัวต่อความสามัคคีของชาวมุสลิม"
ความเห็นนี้มีขึ้น 1 วัน ตามหลังเกิดเหตุโดรนลำหนึ่งโจมตี ก่อให้เกิดไฟลุกไหม้เรือบรรทุกก๊าซ 2 ลำ ณ ท่าเรือดาเมียตตาของอียิปต์ ตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ก่อนหน้านี้ มอสตาฟา มัดบูลี นายกรัฐมนตรีอียิปต์ กล่าวในวันพฤหัสบดี(30ก.ค.) ว่า เจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้เศษซากของโดรนและกำลังทำการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเพื่อสรุปแหล่งต้นทางของมัน พร้อมเน้นย้ำว่าไคโรจะจะสรุปผลโดยอาศัยข้อเท็จจริงต่างๆ ไม่ใช่มาจากการคาดเดา
พวกเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้น บ่งชี้ว่าเหตุไฟไหม้มีต้นตอจากเรือลำหนึ่ง พร้อมเน้นย้ำว่ายังไม่มีฝ่ายใดออกมาอ้างความรับผิดชอบและการสืบสวนจะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อข้อหาสรุปเกี่ยวกับกรณีแวดล้อมของการโจมตี
ความกล่าวอ้างของอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลากชาติต่างๆเข้าร่วมวงสงครามเพิ่มเติม สอดคล้องกับรายงานของฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนของเตหะราน ที่อ้างอิงข้อมูลการเดินอากาศ ระบุว่าอากาศยานของกองทัพเยอรมนีและฝรั่งเศส เข้าช่วยสหรัฐฯ สกัดขีปนาวุธของอิหร่านที่เล็งเป้าถล่มฐานทัพของอเมริกาในจอร์แดน
สื่อมวลชนแห่งนี้บอกต่อว่าอากาศยานของกองทัพเยอรมนีและฝรั่งเศส เริ่มเข้ามาพัวพันสนับสนุนวอชิงตัน หลังจากสหรัฐฯล้มเหลว ไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านด้วยตนเอง ขณะที่อัลมายาดีน สำนักข่าวเลบานอนที่ฝักใฝ่อิหร่าน อ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ระบุความเคลื่อนไหวดังกล่าวเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ในศักยภาพการป้องปรามของสหรัฐฯ
(ที่มา:อนาโดลู/อัลมายาดีน)