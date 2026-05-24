บอกว่าไม่ก็ไม่! ชาวกรีนแลนด์หลายร้อยแห่ประท้วงหน้า 'สถานกงสุล' ใหม่สหรัฐฯ กลางกรุงนุก ตอกย้ำไม่ยกดินแดนให้ 'ทรัมป์'

พิธีเปิดตัวสถานกงสุลแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของสหรัฐฯ ในกรีนแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดี (21 พ.ค.) ถูกต่อต้านโดยกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับความทะเยอทะยานของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในเกาะอาร์กติกแห่งนี้ ขณะที่รัฐมนตรีของรัฐบาลท้องถิ่นต่างหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน
การย้ายจากกระท่อมไม้เล็กๆ ชานกรุงนุก (Nuuk) ไปยังสำนักงานขนาดใหญ่กว่าในใจกลางเมือง สถานกงสุลแห่งใหม่ของสหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจของชาวกรีนแลนด์ที่ไม่พอใจกับความปรารถนาของ ทรัมป์ ที่จะควบคุมเกาะแห่งนี้ ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์ก
นายกรัฐมนตรี เยนส์-เฟรเดอริก นีลเซน แห่งกรีนแลนด์ และนักการเมืองคนอื่นๆ อีกหลายคนกล่าวว่า พวกเขาปฏิเสธคำเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดสถานกงสุลแห่งใหม่
“เรายังไม่ได้ตัดสินใจในหลักการ แต่ตัวผมเองจะไม่ไป” นีลเซน กล่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Sermitsiaq
ประชาชนหลายร้อยคนไปชุมนุมประท้วงที่ด้านนอกสถานกงสุล โดยถือธงสีแดงและขาวของเกาะ และป้ายที่มีข้อความว่า "สหรัฐอเมริกา หยุดเถอะ" พร้อมตะโกนว่า "ไม่ก็คือไม่" และ "กรีนแลนด์เป็นของชาวกรีนแลนด์"
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า สถานที่ใหม่นี้มีพื้นที่กว้างขวางกว่า และเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดำเนินงานทางการทูตของสหรัฐฯ ในกรีนแลนด์
ทำเนียบขาวแถลงเมื่อเดือน ม.ค. ว่า ทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะได้กรีนแลนด์มาอย่างไร รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหารของสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลในหมู่พันธมิตรนาโตในยุโรป แม้ว่าการเจรจาจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางการทูตแล้วก็ตาม
รัฐบาลกรีนแลนด์แถลงเมื่อวันจันทร์ (18) ว่า การเจรจาที่มีเดิมพันสูงเกี่ยวกับอนาคตของกรีนแลนด์มีความคืบหน้า ท่ามกลางภัยคุกคามจากการผนวกดินแดนของสหรัฐฯ และเสริมว่าเกาะขนาดใหญ่นี้เป็นของประชาชน และจะไม่มีวันขาย
“เราจะเป็นเพื่อนบ้านและอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอนาคตอย่างไร ในฐานะพันธมิตรและหุ้นส่วนของคุณ” เคนเนธ โฮเวอรี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำเดนมาร์ก กล่าวในสุนทรพจน์ในพิธีเปิด ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ KNR ของกรีนแลนด์
ทรัมป์ ได้กล่าวถึงกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเกาะที่มีประชากร 57,000 คนว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการต่อต้านรัสเซียและจีนในแถบอาร์กติก ปัจจุบันสหรัฐฯ มีฐานทัพทหารที่ใช้งานอยู่เพียงแห่งเดียวที่นั่น ลดลงจากประมาณ 17 แห่งในปี 1945
ที่มา: รอยเตอร์