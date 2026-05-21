รอดูเลย! สื่อเกาหลีใต้เผย 'สี จิ้นผิง' จ่อเยือนเกาหลีเหนือ เพื่อเป็นกาวใจระหว่าง 'ทรัมป์-คิม จองอึน'

สำนักข่าว Yonhap ของเกาหลีใต้รายงานเมื่อคืนวันพุธ (20 พ.ค.) โดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากรัฐบาลว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน อาจไปเยือนเกาหลีเหนืออย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า
แหล่งข่าวอีกรายจากรัฐบาลระบุว่า ทีมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและพิธีการของจีนได้เดินทางไปเปียงยางเมื่อเร็วๆ นี้ และคาดว่า สี จิ้นผิง จะเยือนในช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือต้นเดือน มิ.ย.
แหล่งข่าวระดับสูงระบุว่า สี จิ้นผิง ซึ่งเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะพยายามทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่าง ทรัมป์ และ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ
กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวในทันที
จีนเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือ และทั้งสองประเทศได้พยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เย็นชาลงในช่วงการระบาดของโควิด-19
ผู้นำ คิม เคยไปเยือนปักกิ่งเมื่อปีที่แล้ว และยืนเคียงข้างกับ สี จิ้นผิง และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ในพิธีสวนสนามทางทหารครั้งสำคัญ
ทรัมป์ ซึ่งเคยพบกับ คิม จองอึน ถึง 3 ครั้งในช่วงวาระแรกของการดำรงตำแหน่งเพื่อเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้ง และย้ำว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนือ
ที่มา: รอยเตอร์