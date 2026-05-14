ชื่นมื่น! 'สี จิ้นผิง' จัดใหญ่ต้อนรับ 'ทรัมป์' เยือนปักกิ่ง โลกลุ้นเจรจาสงบศึกการค้า-สงครามอิหร่าน-ไต้หวัน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ในวันนี้ (14 พ.ค.) ก่อนการเจรจากับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ข้อตกลงหยุดยิงทางการค้าที่เปราะบาง สงครามอิหร่าน รวมไปถึงการขายอาวุธของสหรัฐฯ ให้แก่ไต้หวัน
ด้วยคะแนนนิยมที่ลดลงจากการเข้าไปพัวพันในสงครามตะวันออกกลาง การเดินทางเยือนจีนของ ทรัมป์ ที่หลายคนตั้งตารอคอยซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นับตั้งแต่การเยือนครั้งล่าสุดในปี 2017 จึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ
ผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มซีอีโอที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ กับจีน รวมถึง อีลอน มัสก์ และเจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งเข้าร่วมทริปในนาทีสุดท้าย
ทรัมป์ กล่าวว่า คำขอแรกของเขาต่อ สี จิ้นผิง คือการ "เปิด" ตลาดจีนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ
ในการเริ่มต้นการประชุมสุดยอด 2 วันที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ ทรัมป์ ได้รับการต้อนรับจากสี จิ้นผิง บนพรมแดงด้านนอกอาคารพิธีการอันโอ่อ่า โดยผู้นำทั้งสองจับมือและยิ้มให้กันอย่างอบอุ่น
วงดนตรีบรรเลงเพลงชาติ ก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะเดินผ่านแถวทหารเกียรติยศและเด็กๆ ที่ตั้งแถวโบกดอกไม้และธงชาติสหรัฐฯ และจีน โดย ทรัมป์ ได้ตบหลัง สี จิ้นผิง เป็นครั้งคราว
อาลี ไวน์ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ (International Crisis Group) กล่าวว่า พลวัตอำนาจได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่การเยือนปักกิ่งครั้งล่าสุดของทรัมป์ ซึ่งในครั้งนั้นจีนได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับ ทรัมป์ อย่างหรูหรา และซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ไวน์ กล่าวว่า ในครั้งนั้น "จีนพยายามโน้มน้าวสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานะที่กำลังเติบโตของตน... แต่ในครั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นฝ่ายที่ยอมรับสถานะนั้นด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้น" โดยชี้ให้เห็นว่า ทรัมป์ ได้นำคำว่า 'G2' กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหมายถึงคู่หูมหาอำนาจ ในการพบกับ สี จิ้นผิง ครั้งล่าสุดที่การประชุมเอเปคในเกาหลีใต้เมื่อเดือน ต.ค.
การประชุมในสัปดาห์นี้จะทำให้ผู้นำทั้งสองได้พบปะกันอย่างใกล้ชิด พวกเขามีกำหนดการหารือที่มหาศาลาประชาชน เยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโก และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี (14) ก่อนที่จะดื่มชาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันศุกร์ (15) ตามข้อมูลจากทำเนียบขาว
ที่มา: รอยเตอร์