น้ำผึ้งเลิกหวาน! คะแนนความนิยมนายกฯญี่ปุ่น “ทาคาอิจิ” ตกเหลือแค่ 59% เซ่นแอบแจกแคตตาล็อกของขวัญให้ส.สรบ.ชนะเลือกตั้ง

เอเจนซีส์ – ผลการสำรวจความนิยมต่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ตกลงไป 4.5% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 59.3% ในเดือนมีนาคม 1 วันหลังเรือคาร์โกญี่ปุ่นโดนโจมตีในอ่าวอาหรับ
เจแปนไทม์สรายงานวันพฤหัสบดี(12 มี.ค)ว่า ผลการสำรวจความนิยมนายกหญิงญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของสำนักข่าวจีจี้ของญี่ปุ่นที่เผยแพร่วันพฤหัสบดี(12)ตกไปร่วม 4.5% ต่ำสุดนับตั้งแต่การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว แต่ยังคงค่อนข้างสูงหลังจากคะแนนความนิยมเพิ่มมาอยู่ที่ 63.8% เมื่อเดือนที่ผ่านมา กลายเป็นความนิยมสูงสุดนับตั้งแต่เธอเข้ารับตำแหน่ง
โพลสำนักข่าวจีจี้ชี้ว่า ทาคาอิจิที่เป็นผู้นำพรรคเสรีปะชาธิปไตยได้แจกแคตตาล็อกของขวัญที่บ้านของส.สพรรคตัวเองที่ชนะการเลือกตั้งมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 ก.พก่อนหน้า
อ้างอิงจากการสำรวจของมีนาคมที่จัดทำเป็นเวลา 4 วันมาจนถึงวันจันทร์(9) สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สนับสนุนคณะครม.ญี่ปุ่นและผู้มีความเห็นต่อประเด็นนั้นมาอยู่ที่ 20.3%
เจแปนไทม์สรายงานว่า ในจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่ามี 45.7% กล่าวว่าการแจกแคตตาล็อกของขวัญเป็นปัญหา ขณะที่อีก 36.5% มีความเห็นตรงกันข้าม
และจากทั้งหมดที่สนับสนุนรัฐบาลทาคาอิจิพบว่า 33.7% ยืนยันว่าการแจกจ่ายแคตตาล็อกเป็นปัญหา ขณะที่อีก 47.8% เห็นต่าง
ทั้งนี้แคตตาล็อกของขวัญเชื่อว่าประมาณทั้งหมดที่ 10 ล้านเยน แต่นายกฯหญิงญี่ปุ่นอ้างว่า การแจกจ่ายนี้ไม่ได้ละเมิดกฎหมาย
ในการสำรวจของสำนักข่าวจีจี้ยังชี้ว่า เมื่อกล่าวไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ทำลายล้าง พบว่าเกือบครึ่งของประชาชนญี่ปุ่นต่างต่อต้านการยกเลิกแบนการส่งออกอาวุธ โดยมี 48.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยต่อการเสนออนุญาตให้ส่งออกอาวุธประเภทนี้ ในขณะที่อีก 27% สนับสนุน ส่วนอีก 24.8% ยังไม่ได้ตัดสินใจ
โดยในสัปดาห์ก่อนหน้ารัฐบาลผสมญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอนี้ต่อทาคาอิจิจากการที่รัฐบาลแดนอาทิตย์อุทัยของเธอมีแผนที่จะผ่อนคลายแนวทางปฎิบัติสำหรับหลัก 3 ประการด้านการส่งผ่านอุปกรณ์ทางการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นอย่างเร็วที่สุดในฤดูใบไม้ผลินี้
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามอิหร่าน เจแปนไทม์สรายงานว่า ไฟแนนเชียลไทม์สเป็นสื่อแรกที่รายงานว่า เรือตู้คอนเทนเนอร์ญี่ปุ่นของ Mitsui OSK Lines ได้รับความเสียหายในอ่าวเปอร์เซียแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
พบว่าเรือคาร์โกญี่ปุ่นโดนโจมตีและได้รับความเสียหายบางส่วนเมื่อช่วงต้นวันพุธ(11)