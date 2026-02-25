สหรัฐฯ เตือน 'ยูเครน' อย่าทำลายผลประโยชน์ของอเมริกา หลังเคียฟถล่ม 'เมืองท่ารัสเซีย' กระทบธุรกิจน้ำมันเชฟรอน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แจ้งให้รัฐบาลยูเครน "ละเว้น" จากการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐฯ หลังจากเคียฟเปิดฉากโจมตีท่าเรือโนโวรอสซิสค์ (Novorossiysk) ของรัสเซียริมชายฝั่งทะเลดำ
โอลฮา สเตฟานิชินา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อธิบายวานนี้ (24) ว่า ข้อความดังกล่าวส่งผ่านกระบวนการทางการทูตอย่างเป็นทางการ" (demarche) แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าได้รับข้อความผ่านช่องทางใด และไม่ได้บอกว่าเธอถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกตัวเข้าไปพบหรือไม่ โดยระบุแต่เพียงว่า ยูเครนได้รับทราบข้อความดังกล่าวแล้ว
“เราได้รับทราบว่าการโจมตีเมืองโนโวรอสซิสค์โดยกองทัพยูเครนส่งผลกระทบต่อการลงทุนของสหรัฐฯ บางส่วนที่ดำเนินการผ่านคาซัคสถาน และเราได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ว่า เราควรละเว้นจากการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐฯ” สเตฟานิชินา กล่าวในการแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
น้ำมันส่วนใหญ่ของคาซัคสถานถูกส่งไปยังโนโวรอสซิสค์เพื่อการส่งออก ในช่วงปลายเดือน พ.ย. โดรนของยูเครนได้โจมตีท่าเรือโนโวรอสซิสค์ริมทะเลดำ ซึ่งไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของรัสเซียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงท่อส่งน้ำมันที่สำคัญ ซึ่งส่งผลให้การส่งออกน้ำมันของคาซัคสถานลดลงอย่างมาก บริษัทเชฟรอน (Chevron) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทท่อส่งน้ำมันแคสเปียน ซึ่งขนส่งน้ำมันจากแหล่งน้ำมันของคาซัคสถานไปยังทะเลดำเพื่อการส่งออก
สเตฟานิชีนา กล่าวว่า ข้อความดังกล่าวเน้นไปที่การโจมตีที่กระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่ไม่ได้ห้ามการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซีย
“การติดต่อครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้ยูเครนละเว้นจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและพลังงานของรัสเซีย แต่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอเมริกาได้รับผลกระทบที่นั่น” เธอกล่าว
ทูตหญิงรายนี้ยังเสริมว่า จดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เน้นย้ำว่า ปัจจุบันสหรัฐฯ ยังไม่ได้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในยูเครนเหมือนกับในคาซัคสถาน
“ดิฉันเสียใจจริงๆ ที่ตลอด 35 ปีที่ยูเครนเป็นรัฐเอกราช เรามีโอกาสมากมาย แต่ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จ” เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคาร (24)
ภาระงานของเธอในฐานะเอกอัครราชทูตมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ตลอดจนทำให้แน่ใจว่าเคียฟสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับอเมริกาได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน ซึ่งเธอเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ประเทศของเธอได้รับการรับประกันความมั่นคงที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง
การเจรจาสันติภาพ 2 วันที่นครเจนีวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างยูเครนและรัสเซียยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆ
สเตฟานิชีนา ซึ่งได้เข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในรัฐสภา กล่าวว่า ประเทศของเธอรู้สึกขอบคุณที่ ทรัมป์ ให้ความสำคัญกับการยุติสงคราม และไม่ได้รู้สึกว่าถูกวอชิงตันทอดทิ้ง แม้ว่าจะล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง และการที่ ทรัมป์ ตัดสินใจลดการสนับสนุนทางทหารแก่เคียฟ
เอกอัครราชทูตผู้นี้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรียูเครนด้านการบูรณาการยุโรปและยูโรแอตแลนติกก่อนไปวอชิงตัน เรียกร้องให้สภาคองเกรสสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรที่ครอบคลุม ซึ่งจะวางรากฐานสำหรับการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซีย หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วได้มีการกำหนดให้บริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของรัสเซีย คือ ลูคอยล์ (Lukoil) และ รอสเนฟต์ (Rosneft) เป็นเป้าหมายการคว่ำบาตร
เธอกล่าวว่า ยูเครนกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ในเรื่องกฎหมายนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีเสียงสนับสนุนจากทั้งสองพรรคอย่างท่วมท้นเมื่อมีการนำเสนอ และเธอคาดว่า ทรัมป์ จะลงนามเมื่อร่างกฎหมายผ่านสภาแล้ว
“ดังนั้น กฎหมายนี้ควรจะผ่านในตอนนี้ หรือไม่เราก็ต้องยอมรับว่า ไม่มีเจตจำนงที่จะทำ” เธอกล่าว
สเตฟานิชีนา ยืนยันว่า ยูเครนกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการหาวิธีใหม่ๆ เพื่อตัดรายได้ของรัสเซียที่ใช้ในการทำสงคราม แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
“มีการเจรจาหลายอย่างที่กำลังดำเนินอยู่” เธอกล่าว “สิ่งที่ดิฉันบอกได้ก็คือ เราไม่ได้ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ ทอดทิ้ง”
สเตฟานิชีนา กล่าวว่า เธอคาดว่าคำปราศรัยของ ทรัมป์ ต่อสภาคองเกรสจะกล่าวถึงกิจการต่างประเทศและการยุติสงครามของรัสเซียในยูเครน
ที่มา: รอยเตอร์