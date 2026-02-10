จีนออก 'สมุดปกขาว' ชี้แจงนโยบายความมั่นคงใน 'ฮ่องกง' หลังเจ้าพ่อสื่อ 'จิมมี ไหล่' โดนจำคุก 20 ปี

รัฐบาลจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาว (white paper) ซึ่งเป็นเอกสารนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง เพื่อสร้างเสถียรภาพในโลกที่ผันผวน โดยเน้นย้ำว่าปักกิ่งมี "ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน" เรื่องความมั่นคงแห่งชาติในเมืองศูนย์กลางการเงินแห่งนี้
เอกสารนโยบายฉบับนี้เผยแพร่โดยคณะรัฐมนตรีของจีน เพียงหนึ่งวันหลังศาลฮ่องกงตัดสินจำคุก จิมมี ไหล่ (Jimmy Lai) อดีตเจ้าพ่อสื่อและนักวิจารณ์จีนชื่อดัง เป็นเวลา 20 ปี ในความผิดฐานสมคบคิดกับต่างชาติ ซึ่งเป็นคดีร้ายแรงภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนนำมาบังคับใช้ในฮ่องกง
โทษจำคุกของ ไหล่ ซึ่งเป็นโทษหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนบังคับใช้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ ทั้งสหรัฐฯ อังกฤษ ไต้หวัน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มสิทธิมนุษยชน
โวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ "ประณาม" คำตัดสินลงโทษชายวัย 78 ปีผู้นี้ และย้ำว่า "ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ"
เอกสารนโยบายของจีนระบุว่า ฮ่องกงจะยังเดินหน้าปรับปรุงระบบกฎหมายของตนต่อไปเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ
เอกสารฉบับนี้ระบุว่า "ฮ่องกงซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ย่อมจะสามารถเอาชนะความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ ในอนาคต และคงความมั่นคงดุจหินผาในโลกที่ปั่นป่วน"
จอห์น ลี ผู้บริหารฮ่องกง กล่าวชื่นชมเอกสารฉบับนี้เมื่อวันอังคาร (10 ก.พ.) โดยระบุว่า ทางการจำเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่อง
ลี กล่าวว่า คำตัดสินลงโทษ ไหล่ เป็น "คำเตือนอย่างจริงจังต่อแผนสมคบคิดมุ่งร้ายที่ร่วมมือกับกลุ่มคนภายนอก และการคุกคามความมั่นคงของชาติ"
นักวิจารณ์ชี้ว่า กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับกว้างขวางนี้ถูกนำมาใช้เพื่อปราบปรามผู้เห็นต่าง และการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของฝ่ายค้าน ภายหลังจากการประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงเมื่อปี 2019
อย่างไรก็ตาม เอกสารฉบับนี้อธิบายว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเป็น "เกราะป้องกันทางกฎหมาย" ที่จะ "ทำให้ภัยคุกคามร้ายแรงหมดพิษสง" และฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย
เอกสารดังกล่าวยังเสริมว่า ปฏิบัติการของฮ่องกงในการรักษาความมั่นคงของชาติได้ "เสริมสร้างรากฐานความมั่นคง" ของแบบจำลองการปกครอง "หนึ่งประเทศ สองระบบ" และ "เสริมสร้างระบบความมั่นคงแห่งชาติของจีนให้ดียิ่งขึ้น"
รัฐบาลจีนมีการเผยแพร่เอกสารนโยบายเกี่ยวกับฮ่องกงอยู่เป็นระยะๆ เพื่อประกาศจุดยืนล่าสุดของปักกิ่งที่มีต่อเกาะอดีตอาณานาคมอังกฤษแห่งนี้ ซึ่งกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนอีกครั้งในปี 1997
เอกสารนโยบายฉบับก่อนหน้าในปี 2021 ระบุถึงการพัฒนาประชาธิปไตยของฮ่องกง หลังจากการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งเพื่อให้แน่ใจว่า เฉพาะ "ผู้รักชาติ" เท่านั้นที่จะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่บางประเทศวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกัดเซาะเสรีภาพทางประชาธิปไตยโดยการกีดกันนักประชาธิปไตยฝ่ายค้านออกจากสนามแข่งขัน
ที่มา: รอยเตอร์