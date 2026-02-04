'Walmart' สร้างประวัติศาสตร์เป็น บ.ค้าปลีกที่มีมูลค่าตลาดทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบชั้น 'บิ๊กเทค'

วอลมาร์ท (Walmart) กลายเป็นบริษัทค้าปลีกรายแรกที่มีมูลค่าตลาดแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันอังคาร (3 ก.พ.) โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 26% ส่งผลให้วอลมาร์ทก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับเหล่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Nvidia และ Alphabet
การเติบโตของวอลมาร์ทถือว่าน่าจับตามองอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้สูงที่มองหาความคุ้มค่าและความสะดวกสบายไปพร้อมๆ กัน และยังคงรักษาฐานลูกค้าหลักที่มีรายได้น้อยเอาไว้ได้
ราคาหุ้นวอลมาร์ทพุ่งขึ้น 468% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แซงหน้าการเพิ่มขึ้น 264% ของดัชนี S&P 500 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์สองด้านนี้ที่คู่แข่งหลายรายพยายามเลียนแบบ แต่ก็ทำได้ยาก
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา วอลมาร์ทได้ขยายตลาดออนไลน์ไปสู่สินค้ากว่า 500 ล้านรายการ เปิดตัวบริการจัดส่งภายในหนึ่งชั่วโมง สร้าง Walmart+ เพื่อแข่งขันกับ Amazon Prime และสร้างธุรกิจโฆษณาที่มีมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งช่วยเพิ่มอัตรากำไร
อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือ วอลมาร์ทได้ลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) อย่างรวดเร็วและจริงจัง โดยทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับการทำให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดใหม่ขึ้น จัดส่งเร็วขึ้น และปรับปรุงการคาดการณ์และการค้นหาสินค้าคงคลัง ซึ่งทำให้ผู้ค้าปลีกจากเบนตันวิลล์ รัฐอาร์คันซอแห่งนี้มีความได้เปรียบในการดำเนินงาน และบริษัทสามารถทำยอดขายในสาขาเดิมได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 15 ไตรมาสติดต่อกัน ตามการประมาณการที่รวบรวมโดย LSEG
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนด้านเอไอของวอลมาร์ทได้กระตุ้นให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์มากขึ้น
เนื่องจากเงิน 1 ในทุกๆ 4 ดอลลาร์ที่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคจะเข้าสู่วอลมาร์ท ทำให้ผู้ค้าปลีกรายนี้อยู่ในจุดที่ได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่ท้าทาย ซึ่งครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและปานกลางต้องเผชิญกับความยากลำบากจากภาวะเงินเฟ้อ ตลาดงานที่ชะลอตัว ภาษีนำเข้า และความไม่แน่นอนจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้กลยุทธ์ราคาต่ำทุกวันของวอลมาร์ทมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
“นับเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งจริงๆ เรามักคิดว่ามูลค่าตลาดระดับล้านล้านดอลลาร์เป็นปรากฏการณ์ของหุ้นเทคโนโลยี แต่วอลมาร์ทเป็นบริษัท ‘เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม’ ที่แข็งแกร่ง” ชาร์ลส์ ไซซ์มอร์ นักลงทุนของวอลมาร์ท กล่าวชื่นชมเรื่องที่บริษัทลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน
จอห์น เฟอร์เนอร์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งซีอีโอระดับโลกของวอลมาร์ทในวันที่ 1 ก.พ. ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการเร่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีของบริษัทในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ ขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับการแข่งขันจากคู่แข่งอย่าง Amazon, Aldi และ Costco
วอลมาร์ทถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ไม่ใช่ภาคการเงินที่มีมูลค่ามากที่สุด โดยเข้ามาแทนที่ AstraZeneca บริษัทผลิตยาจากอังกฤษ
วอลมาร์ทยังขยับขึ้นไปเทียบชั้นกับกลุ่มบริษัทสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์ขึ้นไป อย่างเช่น Nvidia ที่ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์, Alphabet ที่ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์, Apple ที่ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์, Microsoft ที่ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์, Amazon ที่ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์, Meta ที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์, Broadcom ที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์, Tesla 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ และ Berkshire Hathaway ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์
ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ถือเป็นหมุดหมายใหม่ในการเดินทางที่น่าทึ่งของบริษัทค้าปลีกแห่งนี้ ซึ่งเปิดร้านแรกในเมืองโรเจอร์ส รัฐอาร์คันซอ เมื่อปี 1962 และปัจจุบันมีสาขากว่า 4,600 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา
วอลมาร์ทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 1970 ด้วยราคาหุ้น 16.50 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปี 1972 บริษัทเข้าร่วมดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในปี 1997 และเป็นบริษัทหลักในดัชนี S&P 500 มานานหลายทศวรรษ
ราคาหุ้นของวอลมาร์ทอยู่ที่ 127.10 ดอลลาร์ในช่วงบ่ายของการซื้อขายวานนี้ (3) ราคาดังกล่าวสะท้อนถึงการแตกหุ้นหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือการแตกหุ้นในอัตรา 3 ต่อ 1 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ปี 2024
ที่มา: รอยเตอร์