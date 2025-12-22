ศาลมาเลเซียปัดตกคำร้อง 'นาจิบ' ขอรับโทษจำคุกต่อที่บ้าน ชี้พระบรมราชโองการอดีตกษัตริย์ 'ไม่ถูกต้องตามกระบวนการ'

ศาลมาเลเซียปฏิเสธคำขอของอดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก ซึ่งขอรับโทษจำคุกที่เหลืออยู่ด้วยการกักบริเวณภายในบ้านพักแทนวันนี้ (22 ธ.ค.) โดยระบุว่า พระบรมราชโองการของอดีตกษัตริย์ที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
นาจิบ ซึ่งถูกจำคุกตั้งแต่ปี 2022 ในข้อหาทุจริตที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1MDB มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ได้รับการลดโทษจำคุก 12 ปีลงครึ่งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วโดยคณะกรรมการอภัยโทษ ซึ่งมีอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประธาน
นาจิบ ยืนยันว่า สมเด็จพระราชาธิบดีในขณะนั้นยังได้ออก "พระบรมราชโองการเพิ่มเติม" ที่เปลี่ยนโทษของเขาเป็นการกักบริเวณในบ้าน และเขากำลังพยายามบีบให้รัฐบาลต้องยืนยันการมีอยู่ของเอกสารดังกล่าว และรวมถึงบังคับใช้เนื้อหาในนั้นด้วย
เจ้าหน้าที่รัฐบาล รวมถึงสมาชิกคณะกรรมการอภัยโทษ ปฏิเสธมานานหลายเดือนว่าไม่ทราบถึงการมีอยู่ของเอกสารฉบับนี้ แม้ว่าสำนักงานของอดีตกษัตริย์และทนายความของรัฐบาลกลางจะยืนยันในปีนี้ว่า เอกสารพระราชทานดังกล่าวได้ถูกออกจริงก็ตาม
กษัตริย์มาเลเซียทรงมีบทบาทในเชิงพิธีการเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจดุลพินิจที่รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมอบให้
ศาลสูงกัวลาลัมเปอร์แถลงเมื่อวันจันทร์ (22) ว่า การมีอยู่ของเอกสารฉบับนี้ไม่มีข้อโต้แย้ง ทว่าคำสั่งดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ออกโดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอภัยโทษของประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
ผู้พิพากษา อลิซ โลเก ระบุว่า แม้กษัตริย์มาเลเซียจะทรงได้รับอนุญาตให้พระราชทานอภัยโทษได้ตามดุลพินิจของพระองค์เอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอำนาจของพระองค์จะไร้ขีดจำกัด
"คำสั่งเพิ่มเติมนี้ไม่ได้ถูกพิจารณาหรือตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการอภัยโทษ ... ดังนั้น จึงไม่ใช่คำสั่งที่ถูกต้อง" โลเก กล่าว
โมฮัมหมัด ชาฟี อับดุลลาห์ ทนายความของนาจิบ กล่าวทันทีหลังจากการตัดสินว่า นาจิบ จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินนี้
คำตัดสินในวันจันทร์ (22) เกิดขึ้น 4 วันก่อนที่ศาลจะตัดสินคดีสำคัญที่สุดของ นาจิบ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของ 1MDB กองทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐที่เขาร่วมก่อตั้งในปี 2009
ผู้สอบสวนของสหรัฐฯ ยืนยันว่า มีทรัพย์สินอย่างน้อย 4,500 ล้านดอลลาร์ถูกยักยอก ออกไปจาก 1MDB โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทุนและผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าบัญชีธนาคารของ นาจิบ
อดีตนายกฯ ผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตและฟอกเงินในปี 2020 จากการรับเงินจากหน่วยงานของ 1MDB และอีก 2 ปีต่อมา เขาก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์มาเลเซียที่ต้องเข้าคุก หลังจากแพ้การอุทธรณ์ทั้งหมด
นาจิบ ซึ่งพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งในปี 2018 ได้เอ่ยขอโทษเมื่อปีที่แล้วสำหรับการจัดการเรื่องอื้อฉาวที่ไม่เหมาะสมในระหว่างดำรงตำแหน่ง แต่เขายังคงปฏิเสธการกระทำความผิด โดยอ้างว่าถูกหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนโดย โจ โลว์ นักการเงินที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดี และเจ้าหน้าที่ 1MDB คนอื่นๆ
ในวันที่ 26 ธ.ค. ศาลมาเลเซียจะตัดสินว่าจะลงโทษ นาจิบ ในข้อหาทุจริตเพิ่มเติมอีก 4 ข้อหา และข้อหาฟอกเงิน 21 ข้อหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินอย่างผิดกฎหมายประมาณ 2,200 ล้านริงกิต (538.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 1MDB หรือไม่
หากพบว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อหา รวมถึงปรับสูงสุด 5 เท่าของมูลค่าการยักยอก
คำตัดสินของศาลทั้ง 2 คดีกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในฐานะบททดสอบนโยบายต่อต้านการทุจริตของ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
บริดเจ็ต เวลช์ นักวิเคราะห์การเมืองเอเชียจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม กล่าวว่า "นี่คือบททดสอบของฝ่ายอัยการ บททดสอบของฝ่ายตุลาการ และบททดสอบของเจตจำนงทางการเมือง"
อันวาร์ ผู้ขึ้นสู่อำนาจในปี 2022 ด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริต ต้องเผชิญกับคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการปฏิรูป หลังจากที่อัยการได้ยกเลิกข้อกล่าวหาหลายข้อต่อนาจิบ และในเดือนนี้ อัยการยังได้ยกเลิกการอุทธรณ์คำตัดสินยกฟ้อง รอสมะห์ มันซูร์ ภรรยาของนาจิบ ในคดีทุจริตอีกคดีหนึ่งด้วย
อันวาร์ ยืนยันว่า ตนไม่แทรกแซงคดีในศาล แม้ว่าอัยการสูงสุดของประเทศจะได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และความเป็นอิสระของพวกเขามักถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยครั้งก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์